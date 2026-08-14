Nie żyje gwiazda hitu Nickelodeon. Miała zaledwie 46 lat

Artystka miała 46 lat. Jej śmierć poruszyła byłych przyjaciół z planu, w tym Kenana Thompsona, który opublikował w mediach społecznościowych osobiste pożegnanie.

Christy Knowings nie żyje. Gwiazda „All That” zmarła po ataku astmy

Christy Knowings trafiła do szpitala po ataku astmy, do którego doszło w piątek. Jak poinformowała jej rodzina w rozmowie z TMZ, zdarzenie doprowadziło do uszkodzenia mózgu. Aktorka została podłączona do aparatury podtrzymującej życie.

Rodzina podjęła decyzję o odłączeniu Knowings od aparatury we wtorek. Aktorka zmarła tej samej nocy w szpitalu w Los Angeles. Miała 46 lat.

Knowings występowała w „All That” w latach 1997–2000. Pojawiła się łącznie w 32 odcinkach popularnego programu Nickelodeon, określanego mianem „Saturday Night Live dla dzieci”.

Serial opierał się na komediowych skeczach i parodiach wykonywanych przez dzieci i nastolatków. W każdym odcinku pojawiali się także muzyczni goście. „All That” szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów Nickelodeon.

W obsadzie znaleźli się między innymi Kenan Thompson, Amanda Bynes, Nick Cannon, Kel Mitchell, Josh Server, Kevin Kopelow, Lori Beth Denberg, Alisa Reyes oraz Katrina Johnson. Serial doczekał się łącznie 10 sezonów i był emitowany w latach 1994–2005.

Kenan Thompson pożegnał koleżankę z planu

Śmierć Knowings poruszyła Kenana Thompsona, który po zakończeniu pracy w „All That” zrobił karierę w „Saturday Night Live”. Aktor opublikował w czwartek na Instagramie wpis poświęcony zmarłej koleżance.

„Spoczywaj w pokoju, Christy!!! Nigdy nie wyobrażałem sobie takiego dnia!! Przesyłam mnóstwo miłości jej rodzinie!! Była prawdziwa i jedną z najzabawniejszych osób na świecie!!! Będzie mi Cię brakowało, kumpelo!!! Pokaż @christyknowings trochę miłości!!!”

Knowings miała na koncie również role w innych popularnych produkcjach. Wystąpiła między innymi w serialach „New York Undercover” oraz „Ulica Sezamkowa”.

Wspomnieniami podzielił się również menedżer aktorki Al Hill. W oświadczeniu dla „The Hollywood Reporter” podkreślił jej wszechstronność oraz profesjonalizm.v„Christy była kobietą wszechstronnie utalentowaną. Czy to śpiewała, grała, czy tańczyła, zawsze tworzyła. Zawsze profesjonalna i oddana swojej pracy”.

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