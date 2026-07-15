Filmy na Netflix i HBO Max, które aż proszą się o obejrzenie. 45+ perełek

Czasem wystarczy jeden dobry film, by całkowicie oderwać się od rzeczywistości. Netflix i HBO Max oferują setki produkcji, ale wśród nich można znaleźć prawdziwe perełki – od emocjonujących thrillerów, przez wielkie dramaty, aż po widowiskowe kino akcji i niezapomniane klasyki. Zebraliśmy ponad 40 filmów, które zdecydowanie zasługują na uwagę i aż proszą się o to, by włączyć je podczas najbliższego wieczoru filmowego.

Masz wolny wieczór? Te 48 filmów na Netflix i HBO Max to idealne propozycje na dobry seans.

„Odruch serca”



Nowy Jork, początek lat osiemdziesiątych. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje na temat tajemniczego wirusa, który sieje spustoszenie wśród społeczności LGBT. W gronie aktywistów działających na rzecz zwalczania wirusa, nazwanego przez naukowców HIV, szczególne miejsce zajmuje pisarz Ned Weeks (Mark Ruffalo). Jego celem jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat choroby, ale przede wszystkim zmiana postrzegania zarażonych nią osób. Działania Weeksa wzbudzają kontrowersje i prowadzą do konfliktu z rodziną i przyjaciółmi.



„Temple Grandin”



Temple Grandin (Claire Danes) urodziła się z autyzmem i zaczęła mówić dopiero w wieku czterech lat. Dziewczynka miała trudności w szkole i nie radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony matki (Julia Ormond), która robiła wszystko, by córka prowadziła normalne życie. Temple dużo czasu spędzała na farmie wujostwa, gdzie nauczyła się miłości i współczucia dla zwierząt. Jako dorosła kobieta zaangażowała się w propagowanie wiedzy o autyzmie i właściwym traktowaniu zwierząt rzeźnych. Zaprojektowała wiele specjalnych urządzeń do humanitarnego ich uboju. Jej działania zostały docenione m.in. przez międzynarodową organizację PETA. Dziś jest cenionym naukowcem - profesorem na Stanowym Uniwersytecie w Kolorado.



„Sunset Limited”



Cormac McCarthy, autor powieści „To nie jest kraj dla starych ludzi” i „Droga”, przedstawia cięty dwuosobowy dramat o wyborach, jakich często dokonujemy; iść dalej, czy zatracić się w smutku. Miejsce akcji to zapuszczone mieszkanie nowojorskiej kamienicy czynszowej, w którym spotykają się dwaj całkowicie różni mężczyźni, czarny, były więzień (Samuel L. Jackson) utrzymującym, że słyszy głos Jezusa i biały profesor (zdobywca Nagrody Akademii Tommy Lee Jones), który w ostatniej chwili zostaje powstrzymany od rzucenia się pod nadjeżdżający pociąg Sunset Limited. Ci dwaj toczą filozoficzną debatę - bezgraniczna wiara Czarnego zderza się z pesymizmem Białego, racjonalnie argumentującego swoją ponurą wizję rzeczywistości.



„Jack, jakiego nie znacie”



Nazywany „Doktorem Śmierć” amerykański lekarz Jack Kevorkian (Al Pacino) od lat osiemdziesiątych opowiada się za prawem do eutanazji. Jednocześnie pomaga pacjentom, którzy, świadomi swego terminalnego stanu, decydują się odejść z tego świata. Pierwszą wykonaną przez niego eutanazją była pomoc pacjentowi cierpiącemu z powodu choroby Alzheimera w stadium nie pozwalającym na godne życie. Film prezentuje to wydarzenie, a także następującą po nim kampanię zwolenników i przeciwników eutanazji, która przetoczyła się przez amerykańskie media.



„Blue Jay”



Jim powraca do rodzinnego miasteczka, by uporządkować sprawy po śmierci matki. Amanda z kolei odwiedza swoją ciężarną siostrę. Ich przypadkowe spotkanie wywołuje falę wspomnień z czasów szkolnych, kiedy byli parą.



„Oblężenie Jadotville”



Niewiarygodna odwaga w obliczu śmiertelnego zagrożenia. "Oblężenie Jadotville" to wstrząsająca rekonstrukcja prawdziwych wydarzeń z 1961 r. Liczący 150 żołnierzy irlandzki batalion sił pokojowych ONZ pod dowództwem Patricka Quinlana (Jamie Dornan) zostaje otoczony przez składający się z 3000 Kongijczyków oddział dowodzony przez francuskich i belgijskich najemników na usługach firm wydobywczych. W roli francuskiego dowódcy, który próbował pokonać oddział Quinlana, zobaczymy Guillaume'a Caneta.



„Czasem trzeba odpuścić”



Dramat o znajdowaniu tego, co naprawdę ważne. Główną bohaterką jest Stella (Josephine Bornebusch), która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego – poskłada rodzinę na nowo.



„Pan Church”



Marie (Natascha McElhone) samotnie wychowuje swoją 10-letnią córkę Charlotte (Natalie Coughlin). Postępujący rak piersi sprawia, że lekarze dają kobiecie maksymalnie pół roku życia. Pewnego dnia w domu Brooksów pojawia się czarnoskóry mężczyzna w stylowym kapeluszu i z cygarem w ustach. Pan Church (Eddie Murphy) okazuje się być kucharzem wynajętym przez byłego partnera Marie. Umowa, jaką zawarł z Richardem, jest prosta – w zamian za dożywotnią pensję ma opiekować się rodziną dopóki śmiertelna choroba Marie nie zwycięży.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„Żegnaj Christopher Robin”



Opowieść rzuca głęboki cień na relacje łączące ukochanego autora wszystkich dzieci, A. A. Milne’a (Domhnall Gleeson) z jego synem, Christopherem Robinem (Will Tilston). Pod koniec I wojny Światowej, zainspirowany zabawkami swego synka, Milne tworzy cudowny świat Kubusia Puchatka, co przynosi mu natychmiastową, trwająca do dzisiaj sławę. Lecz międzynarodowy sukces książek ma swoją cenę, którą przychodzi zapłacić autorowi, jego żonie Daphne (Margot Robbie) i ich synkowi.



„Ostatni wiking”



Anker wychodzi z więzienia po 14 latach za rabunek. Jego brat Manfred, jedyna osoba znająca miejsce ukrycia łupu, cierpi na chorobę umysłową. Razem wyruszają w podróż, by odnaleźć pieniądze i odkryć własną tożsamość.



„To była ręka Boga”



Uhonorowany Oscarem scenarzysta i reżyser Paolo Sorrentino ("Boski", "Wielkie piękno", "Młody papież") przedstawia historię młodego Fabietto Schisy, osadzoną w niespokojnym Neapolu lat 80. "To była ręka Boga" to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech mieszają się ze sobą, a splot wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto.



„Sokół z masłem orzechowym”



Zak jest wyjątkowym chłopakiem i zrobi wszystko, by spełnić swoje niezwykłe marzenie – chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Na swojej drodze przypadkiem spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka o wielkim sercu, który decyduje się mu pomóc.



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.



„Przymierze”



Film opowiada o losach amerykańskiego oddziału stacjonującego w Afganistanie, który wpada w zasadzkę. Z narażeniem własnego życia, lokalnemu przewodnikowi i tłumaczowi Ahmedowi (Dar Salim) udaje się ocalić od śmierci tylko sierżanta Johna Kinleya (Jake Gyllenhaal). Po powrocie do domu żołnierz dowiaduje się, że wbrew składanym obietnicom, rząd amerykański odmówił Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych. By ocalić jego życie, rzuca wszystko i rusza na samotną misję, chcąc spłacić dług wobec swojego wybawcy.



„Mudbound”



Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.



„Oddaj ją”



Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury — ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się.



„Ostatni pojedynek”



Oszałamiająca rola Jodie Comer w zmuszającym do myślenia dramacie osadzonym w brutalnej XIV-wiecznej Francji, autorstwa wizjonera Ridleya Scotta. Oparty na faktach film opowiada o Marguerite de Carrouges (Comer), oskarżającej Jacquesa le Gris (Adam Driver), przyjaciela jej męża Jeana de Carrougesa (Matt Damon), o brutalną napaść. Chcąc obronić swoją dumę i dowieść racji swojej żony, de Carrouges wzywa Le Gris na pojedynek do śmierci. Ważą się losy trójki istnień, gdyż społeczność uważa, że o zwycięstwie w krwawym boju przesądzi Bóg. Ponadto jeśli de Carrouges polegnie w walce, Marguerite zostanie stracona.



„Proces siódemki z Chicago”



Pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych w historii.



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.



„Bękart”



Weteran wojenny, kapitan Ludvig Kahlen, postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych wrzosowiskach jutlandzkich. Otrzymuje zgodę króla, z czym nie może się pogodzić wrogo nastawiony lokalny właściciel ziemski.



„Nikt”



Czasami ktoś na kogo nie zwracasz uwagi jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. „NIKT” to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella granego przez Boba Odenkirka znanego z roli Saula Goodmana w serialu „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula”. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi (Aleksey Serebryakov). Hutch już nigdy nie pozostanie niezauważony.



„Barry Seal: Król przemytu”



Film opowiada prawdziwą historię. W tym sensacyjnym dramacie Tom Cruise wciela się w postać Barry’ego Seala, człowieka, który swoją biografią mógłby obdzielić kilka osób. W wieku piętnastu lat był pilotem, jednym z najzdolniejszych, najlepszych pilotów Ameryki, miał na koncie również udział w wojnie w Wietnamie. Pracował na usługach kolumbijskiego kartelu narkotykowego Medellín oraz dla… CIA. Za głowę Seala słynny baron narkotykowy Pablo Escobar wyznaczył nagrodę w wysokości pół miliona dolarów. Za przywiezienie go do Kolumbii żywego – milion dolarów. Tłem historii jest wielka polityka, w której przewijają się najważniejsze nazwiska Ameryki.



„Wstrząs”



Dramat, którego powstanie zainspirował artykuł w magazynie „GQ”, przedstawiający dowody na powiązanie mikrowstrząsów oraz urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami. Na związek między tymi zdarzeniami wpadł dr Bennett Omalu (Will Smith), który połączył urazy, na jakie narażeni są sportowcy, z „przewlekłą traumatyczną encefalopatią”, której objawy często doprowadzają do depresji i śmierci samobójczej.



„Strefa interesów”



Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.



„Przesilenie zimowe”



Zrzędliwy nauczyciel historii zostaje w szkole podczas przerwy świątecznej aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Wśród nich jest sprawiający problemy Angus.



„Rekiny wojny”



Historia mężczyzn, którzy wykorzystując mało znany projekt rządowy, biorą udział w przetargach na kontrakty dla amerykańskiej armii.



„Czas mroku”



Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.



„Le Mans '66”



Na zlecenie Henry'ego Forda II amerykański projektant Carroll Shelby i brytyjski kierowca Ken Miles podejmują wyzwanie pokonania samochodów ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.



„Moneyball”



Manager Oakland Athletics Billy Beane (Brad Pitt) rzuca wyzwanie systemowi i konwencjonalnej wiedzy. Chcąc postawić na nogi swoją mało licząca się drużynę baseballową, mimo kłopotów finansowych i sprzeciwu starej gwardii, mediów, fanów, a nawet managera boiska (Philip Seymour Hoffman), Beane – z pomocą młodego ekonomisty, absolwenta Yale (Jonah Hill) – dzięki analizom komputerowym opracowuje program i zaczyna odnosić sukcesy… a przy okazji na zawsze zmienia sposób rozgrywania meczu.



„Charlie”



Nastoletni Charlie (Logan Lerman) jest uczniem pierwszej klasy liceum w Pittsburgu. Nieśmiały i wyobcowany outsider nie ma lekko w nowym środowisku. Nie pasuje do żadnej grupy, a jego niekonwencjonalne poglądy nie ułatwiają mu procesu dopasowywania się do innych. Pierwsze miłosne doświadczenia, samobójstwo przyjaciela, relacje w rodzinie, narkotyki – z tym wszystkim Charlie zmaga się samotnie, aż do chwili, kiedy jego inteligencję i wrażliwość zauważają Sam (Emma Watson) i Patrick (Ezra Miller).



„Uciekaj!”



Historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage (znana z serialu "Dziewczyny" Allison Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać...



„Nowy początek”



Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.



„Ona”



Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Samotny pisarz Theodore (Joaquin Phoenix) zakupił właśnie nowe oprogramowanie komputerowe, które ma wychodzić naprzeciw wszystkim oczekiwaniom użytkownika. Ku swojemu zaskoczeniu Theodore odkrywa, że zakochał się w nowym systemie operacyjnym.



„Manchester by the Sea”



Po śmierci Joe'go (Kyle Chandler), starszego brata, Lee Chandler (Casey Affleck), zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad swoim synem Patrickiem (Lucas Hedges), wraca w rodzinne okolice. Lee rzuca wszystko i przenosi się do Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły, że rozstał się z żoną – Randi (Michelle Williams) i opuścił miasteczko, w którym wyrastał.



„Ex Machina”



Młody informatyk Caleb (Dohmnall Gleeson) wygrywa firmowy konkurs i na tydzień trafia do laboratorium, w którym pracuje szef firmy – Nathan (Oscar Isaac). Caleb poznaje w nim piękną Avę (Alicia Vikander) – pierwszą na świecie sztuczną inteligencję pod postacią kobiety. Ava jest wynikiem eksperymentu Nathana. Czuje, myśli, wzrusza się i boi o własną przyszłość. Caleb nie wie, że sam jest częścią eksperymentu, który ma sprawdzić, jak na postać Avy zareaguje przeciętny człowiek.



„Green Book”



Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.



„Snajper”



Żołnierz Navy SEAL Chris Kyle zostaje wysłany do Iraku w jednym celu - ma chronić innych uczestników misji. Dzięki niezwykle celnym strzałom na polu walki ratuje życie wielu żołnierzom, a w miarę jak wiadomość o jego odwadze się roznosi, zyskuje pseudonim "Legenda". Jego sława dociera również poza linię wroga. Pozbycie się Kyle'a zaczyna być najważniejszym celem rebeliantów, którzy wyznaczają nagrodę za jego głowę. Innego rodzaju bitwę toczy na własnym, rodzinnym froncie: choć przebywa na drugim końcu świata, stara się być dobrym mężem i ojcem.



„The Social Network”



To opowieść o młodym geniuszu, który zainicjował rewolucję i zmienił oblicze ludzkich interakcji nie tylko w swoim pokoleniu, ale być może na zawsze. Przesiąknięty emocjonalną brutalnością i swoistym humorem, ten mistrzowsko zrealizowany film jest kroniką powstawania portalu Facebook oraz zapiskiem z wojny o prawo do jego własności, która rozpętała się po nieoczekiwanym, spektakularnym sukcesie nowej strony internetowej.



„Marsjanin”



Podczas misji załogowej na Marsa, amerykański astronauta Mark Watney (Damon) zostaje uznany za zmarłego i pozostawiony przez załogę na planecie. Ale Watney wciąż żyje! Musi znaleźć sposób, by skontaktować się z Ziemią i, co najtrudniejsze, przetrwać ze skromnych zapasów na jałowej planecie w nadziei, że międzynarodowy zespół naukowców będzie w stanie opracować plan ratunkowy, aby sprowadzić go do domu!



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Interstellar”



Ziemia w niedalekiej przyszłości. Planeta jest sukcesywnie niszczona przez klęski suszy, a ludziom grozi wyginięcie. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać. Na czele załogi staje Cooper (Matthew McConaughey), były pilot NASA, który obecnie zajmuje się uprawą roli. Czytaj też:

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