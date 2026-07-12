71 lat po filmowym arcydziele Netflix szykuje serial. Kto zastąpi Jamesa Deana?

Po 71 latach od premiery legendarnego filmu „Na wschód od Edenu” powstaje nowa, siedmioodcinkowa adaptacja słynnej powieści Johna Steinbecka. Twórcy zapowiadają jednak, że nie będzie to zwykły remake, lecz zupełnie nowe spojrzenie na historię, którą na zawsze unieśmiertelnił James Dean.

„Na wschód od Edenu” wraca jako serial Netfliksa. Ma być wierniejsza adaptacja powieści

Po premierze nowej wersji „Domku na prerii” platforma przygotowuje kolejną głośną adaptację. Już we wrześniu zadebiutuje siedmioodcinkowy miniserial „Na wschód od Edenu” oparty na kultowej powieści Johna Steinbecka.

Za scenariusz i produkcję odpowiada Zoe Kazan, wnuczka legendarnego reżysera Elii Kazana, którego film z 1955 roku zdobył uznanie krytyków i przyniósł mu czwartą nominację do Oscara za najlepszą reżyserię.

Główną rolę Cathy Ames zagra Florence Pugh, natomiast w Cala Traska, bohatera rozsławionego przez Jamesa Deana, wcieli się Joseph Zada.

Nowa wersja ma znacznie mocniej czerpać z literackiego pierwowzoru niż film sprzed ponad siedmiu dekad. Twórcy zamierzają pokazać pełną, wielopokoleniową sagę rodziny Trasków, podczas gdy ekranizacja Elii Kazana skupiała się przede wszystkim na postaci Cala.

Serial po raz pierwszy odda też należne miejsce Cathy Ames, jednej z najważniejszych bohaterek powieści Steinbecka. W adaptacji z 1955 roku całkowicie pominięto również pierwszą część książki oraz niektóre istotne postacie, w tym np. Lee, chińsko-amerykańskiego służącego rodziny Trask.

Dzięki serialowej formule twórcy będą mogli znacznie szerzej przedstawić wydarzenia i zachować pełniejszy obraz historii, przynajmniej tak na razie zapewniają.

Joseph Zada zmierzy się z legendą Jamesa Deana. Ten stworzył rolę, która przeszła do historii kina

Wcielenie się w Cala Traska to jedno z największych aktorskich wyzwań dla Josepha Zady, znanego z filmu „Igrzyska śmierci: Wschód żniw”. Tym razem bohater nie będzie wyłącznie tragicznym, niezrozumianym buntownikiem. Scenariusz mocniej powiąże jego losy z historią rodziny i nada postaci szerszy wymiar, zgodny z zamysłem Johna Steinbecka.

Choć Cal pozostanie jedną z najważniejszych postaci serialu, cała opowieść ma koncentrować się przede wszystkim na Cathy Ames. Twórcy zapowiadają także bardziej subtelną interpretację bohatera, opartą na stopniowym budowaniu emocji, a nie wyłącznie na intensywności znanej z filmu z lat 50.

Dla wielu widzów i krytyków film „Na wschód od Edenu” pozostaje najważniejszym osiągnięciem Jamesa Deana. Nic dziwnego. Dean stworzył niezwykle poruszający portret młodego człowieka odrzuconego przez rodzinę i zmagającego się z własnymi emocjami. Jego Cal Trask był jednocześnie zbuntowany, melancholijny i pełen wewnętrznego bólu,był człowiekiem targanym na wszystkie strony emocjami i takim, nad którego losem widz nie mógł się nie pochylić.

James Dean otrzymał za tę kreację pierwszą z dwóch pośmiertnych nominacji do Oscara, zapisując się na trwałe w historii Hollywood.

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