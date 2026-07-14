Nowy thriller z Robertem De Niro na Netflix. To adaptacja bestsellera

– Nie o to chodzi. Nie jesteśmy bliżej siebie. Po prostu potrzebuję twojej pomocy – odpowiada Tom. Jego syn, Jake (Acston Luca Porto), został porwany przez bezwzględnego seryjnego mordercę znanego jako Szeptacz.

Pete, emerytowany detektyw, schwytał zabójcę ponad dekadę wcześniej. Zaginięcie Jake'a jest przerażające, ale sprawę komplikuje jeden niepokojący szczegół – Frank Carter, znany jako Szeptacz, od lat przebywa w więzieniu. Nie mógł więc porwać chłopca. Jeśli to nie on stoi za kolejnymi zbrodniami, to kto? Pete postanawia za wszelką cenę odkryć prawdę. W śledztwie pomaga mu detektyw Amanda Beck (nominowana do Złotego Globu Michelle Monaghan).

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„Szeptacz” to filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów „New York Timesa”. Twórcy wybrali dwukrotnego zdobywcę Oscara, Roberta De Niro, do roli zgryźliwego weterana policji. – Jak na debiutanta, wykonuje świetną robotę – żartuje reżyser James Ashcroft. – Pete ma w sobie dużo spokoju, mimo że ciągle coś się dzieje. Myśli o tym, jak rozwikłać tę sprawę jako były detektyw, ale także o tym, jak odbudować relację z synem – dodaje, przedstawiając postać.

Ashcroft wyznał, że kiedy przeczytał bestsellerową powieść Northa, to wiedział, że ta napięta emocjonalnie dynamika stanowi sedno tej skądinąd mrożącej krew w żyłach historii. – Pomimo gatunku i klimatu thrillera o seryjnym mordercy, to właśnie postacie i relacja ojciec-syn, odzwierciedlająca się w całej historii, sprawiły, że naprawdę się wciągnąłem w tę historię – podkreśla.

„Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako Szeptacz” – brzmi oficjalny opis filmu.

„Szeptacz” trafi na Netflix już 28 sierpnia.

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