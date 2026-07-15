Genialny detektyw i seriale kryminalne przez cały sierpień. Na jednym kanale

Ten kanał przygotował na sierpień ofertę pełną kryminalnych zagadek, serialowych hitów i widowiskowego kina akcji. W ramówce nie zabraknie premier, powrotów cenionych produkcji oraz letnich cykli filmowych.

Wielki powrót seriali kryminalnych

W każdą środę o godz. 22:00 widzowie kanału 13 Ulica będą mogli śledzić kolejne odcinki serialu „Niewidomy detektyw”. Produkcja opowiada o byłym szefie wiedeńskiej policji, który po utracie wzroku wykorzystuje wyostrzone zmysły i wsparcie lojalnego partnera, by rozwiązywać najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne.

Od 3 sierpnia na antenę wraca także wszystkie sześć sezonów francuskiego serialu „Astrid i Raphaëlle”. Historia niezwykłego duetu, tworzonego przez policyjną archiwistkę w spektrum autyzmu oraz impulsywną komisarz, będzie emitowana w poniedziałki o godz. 22:00, po dwa odcinki.

Przez całe lato widzom towarzyszy również Patrick Jane, bohater kultowego serialu „Mentalista”. W ramach cyklu „Mentalista – Letnie przejęcie” kolejne sezony produkcji można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18:20, po cztery odcinki dziennie. Finał serialu zaplanowano na 26 sierpnia.

Hollywoodzkie pewniaki na wieczór. Ten thriller będzie przebojem

Sierpniową ramówkę uzupełni cykl „Hollywoodzkie blockbustery”, który co wtorek dostarczy widzom solidnej dawki akcji i napięcia. Od 4 sierpnia do 1 września na antenie pojawią się filmy „Tożsamość”, „183 metry strachu”, „American Heist. Skok życia” oraz „xXx: Reaktywacja”.

Cykl otworzy 4 sierpnia thriller „Tożsamość”, w którym dziesięcioro nieznajomych uwięzionych podczas burzy zaczyna ginąć jedno po drugim. W obsadzie znaleźli się John Cusack i Ray Liotta. Tydzień później widzowie zobaczą „183 metry strachu”, gdzie Blake Lively wciela się w surferkę walczącą o przetrwanie po ataku żarłacza białego.

18 sierpnia na antenie zagości kryminał „American Heist. Skok życia”. Film opowiada o dwóch braciach, którzy mimo prób rozpoczęcia nowego życia ponownie zostają wciągnięci w świat przestępczy. Główne role zagrali Hayden Christensen i Adrien Brody. Cykl zakończy 25 sierpnia widowiskowe „xXx: Reaktywacja”, w którym Vin Diesel ponownie wciela się w jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych bohaterów.

Na zakończenie letniego cyklu „Noce tajemnic” stacja pokaże także premierowe odsłony przygód Jane Da Silvy, byłej piosenkarki prowadzącej rodzinną agencję detektywistyczną. W soboty o godz. 22:00, do 8 sierpnia, widzowie zobaczą filmy „Tajemnice Jane: Zabójstwo w Moseby” oraz „Tajemnice Jane: Zbyt wiele do stracenia”.