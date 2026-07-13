To jeden z najbardziej wstrząsających filmów ostatnich lat. Dziś obejrzysz go w TVP

To nie jest seans dla widzów szukających lekkiej rozrywki. „Nitram” to poruszający dramat psychologiczny oparty na wydarzeniach, które doprowadziły do największej masakry w historii Australii. Doceniony na festiwalu w Cannes film będzie można obejrzeć już dziś wieczorem.

„Nitram” pokazuje drogę do tragedii

Akcja filmu rozgrywa się w Australii w połowie lat 90. Głównym bohaterem jest wyobcowany i samotny Nitram, w którego wciela się Caleb Landry Jones. Mężczyzna mieszka z rodzicami w Port Arthur, nie pracuje i nie uczy się, a większość czasu poświęca swojej fascynacji bronią palną oraz fajerwerkami.

Jego życie zmienia się, gdy poznaje Helen, zamożną kobietę starszą od siebie, która podobnie jak on nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie. Między bohaterami rodzi się nietypowa relacja, a Nitram wprowadza się do jej domu. Wkrótce dochodzi jednak do tragicznego wypadku samochodowego, w którym Helen ginie. Niedługo później samobójstwo popełnia cierpiący na depresję ojciec młodego mężczyzny.

Kolejne dramatyczne wydarzenia pogłębiają narastającą w Nitramie złość i frustrację, prowadząc do nieuchronnej katastrofy.

Studium psychologiczne sprawcy masakry. Kiedy oglądać?

Film w reżyserii Justina Kurzela stanowi psychologiczne studium Martina Bryanta, sprawcy zamachu w Port Arthur z 1996 roku, w którym zginęło 35 osób. Twórcy nie koncentrują się na samej zbrodni, lecz próbują pokazać wydarzenia i okoliczności, które poprzedziły tragedię.

Za swoją kreację Caleb Landry Jones został uhonorowany nagrodą dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Cannes. Tak o filmie piszą widzowie w serwisie Filmweb: „Uwielbiam takie kino, które potrafi hipnotyzować. Po seansie gryzie mnie pytanie, czy Nitram to potwór czy ofiara, której w odpowiednim czasie nikt nie pomógł?”.

Film „Nitram” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godz. 21:40 na antenie TVP Kultura.

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