Stacja odsłania sierpniową ramówkę. Hitowy serial i mocne filmowe premiery

Sierpień w SundanceTV upłynie pod znakiem cenionych seriali i ambitnego kina. Widzowie zobaczą nagradzany thriller szpiegowski „Obsesja Eve”, a także starannie wyselekcjonowane filmy, w których nie zabraknie poruszających dramatów, historii o skomplikowanych relacjach i bohaterów stających przed życiowymi dylematami.

„Obsesja Eve” wraca na antenę SundanceTV

Jedną z najważniejszych pozycji sierpniowej ramówki będzie serial „Obsesja Eve”, emitowany we wtorki o godz. 20:00. Powtórki będzie można oglądać w środy o godz. 22:00.

Produkcja opowiada o losach dwóch nietuzinkowych kobiet. Eve jest błyskotliwą agentką służb specjalnych, która marzy o prawdziwej pracy w terenie zamiast biurowej rutyny. Po drugiej stronie stoi Villanelle, niezwykle utalentowana płatna zabójczyni, uwielbiająca luksusowe życie finansowane przez kolejne zlecenia.

Z czasem między kobietami rodzi się niebezpieczna obsesja, a ich pełna napięcia gra w kotka i myszkę całkowicie zmienia zasady klasycznego thrillera szpiegowskiego.

Sierpień pod znakiem ambitnego kina

Wieczorne pasmo filmowe w sierpniu wypełnią produkcje stawiające na emocje, wyrazistych bohaterów i kameralne historie. W repertuarze znajdą się dramaty oraz opowieści o relacjach, trudnych wyborach i rozliczeniach z przeszłością.

9 sierpnia o godz. 20:25 stacja pokaże film „Nie zapomnisz mnie”.

14 sierpnia o godz. 20:20 wyemitowana zostanie „Wojna domowa”.

15 sierpnia o godz. 22:00 widzowie zobaczą „Królową bandytów”.

18 sierpnia o godz. 20:40 na antenie pojawi się „Moja staruszka”.

19 sierpnia o godz. 20:20 SundanceTV pokaże „Głębokie błękitne morze”.

23 sierpnia o godz. 17:30 zaplanowano emisję filmu „Posejdon”.

29 sierpnia o godz. 22:00 będzie można obejrzeć „Teksas – Pola śmierci”.

Na zakończenie miesiąca, 31 sierpnia o godz. 19:50, stacja wyemituje „Drogę do Wellville”.

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