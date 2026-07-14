Stacja odsłania sierpniową ramówkę. Hitowy serial i mocne filmowe premiery

Sierpień w SundanceTV upłynie pod znakiem cenionych seriali i ambitnego kina. Widzowie zobaczą nagradzany thriller szpiegowski „Obsesja Eve”, a także starannie wyselekcjonowane filmy, w których nie zabraknie poruszających dramatów, historii o skomplikowanych relacjach i bohaterów stających przed życiowymi dylematami.
„Obsesja Eve” wraca na antenę SundanceTV
Jedną z najważniejszych pozycji sierpniowej ramówki będzie serial „Obsesja Eve”, emitowany we wtorki o godz. 20:00. Powtórki będzie można oglądać w środy o godz. 22:00.
Produkcja opowiada o losach dwóch nietuzinkowych kobiet. Eve jest błyskotliwą agentką służb specjalnych, która marzy o prawdziwej pracy w terenie zamiast biurowej rutyny. Po drugiej stronie stoi Villanelle, niezwykle utalentowana płatna zabójczyni, uwielbiająca luksusowe życie finansowane przez kolejne zlecenia.
Z czasem między kobietami rodzi się niebezpieczna obsesja, a ich pełna napięcia gra w kotka i myszkę całkowicie zmienia zasady klasycznego thrillera szpiegowskiego.
Sierpień pod znakiem ambitnego kina
Wieczorne pasmo filmowe w sierpniu wypełnią produkcje stawiające na emocje, wyrazistych bohaterów i kameralne historie. W repertuarze znajdą się dramaty oraz opowieści o relacjach, trudnych wyborach i rozliczeniach z przeszłością.
9 sierpnia o godz. 20:25 stacja pokaże film „Nie zapomnisz mnie”.
14 sierpnia o godz. 20:20 wyemitowana zostanie „Wojna domowa”.
15 sierpnia o godz. 22:00 widzowie zobaczą „Królową bandytów”.
18 sierpnia o godz. 20:40 na antenie pojawi się „Moja staruszka”.
19 sierpnia o godz. 20:20 SundanceTV pokaże „Głębokie błękitne morze”.
23 sierpnia o godz. 17:30 zaplanowano emisję filmu „Posejdon”.
29 sierpnia o godz. 22:00 będzie można obejrzeć „Teksas – Pola śmierci”.
Na zakończenie miesiąca, 31 sierpnia o godz. 19:50, stacja wyemituje „Drogę do Wellville”.
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