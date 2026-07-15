Szok na planie „Rancza”. Tak dziś wygląda serialowa Wioletka

Magdalena Waligórska-Lisiecka ponownie wcieliła się w Wioletkę Kotecką. Aktorka pokazała nowe materiały z planu „Ranczo: Zemsta wiedźm”, a internauci zgodnie przyznają, że czas zdaje się jej nie dotyczyć.

Magdalena Waligórska wróciła na plan „Ranczo: Zemsta wiedźm”

Wilkowyje ponownie ożyły. Trwają zdjęcia do „Ranczo: Zemsta wiedźm”, a kolejni aktorzy dzielą się z fanami kulisami pracy nad wyczekiwaną kontynuacją kultowego serialu TVP.

Jedną z osób, które pokazały, jak wygląda praca na planie, jest Magdalena Waligórska-Lisiecka. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć i nagrań, potwierdzając tym samym, że ponownie wciela się w Wioletkę Kotecką.

Przez długi czas nie było jasne, czy bohaterka pojawi się w nowej produkcji. W mediach pojawiały się spekulacje dotyczące dawnych nieporozumień i prywatnego konfliktu aktorki z Arkadiuszem Naderem, serialowym Staśkiem. Opublikowane przez Waligórską-Lisiecką zdjęcia z planu, na których trzyma scenariusz i filiżankę kawy, rozwiały jednak wszelkie wątpliwości.

Internauci zgodni. „Wioletka to się zatrzymała w tamtych latach”

Wśród opublikowanych fotografii znalazło się również wspólne zdjęcie z Piotrem Pręgowskim, odtwórcą roli Pietrka. Aktorka podpisała je z charakterystycznym poczuciem humoru: „Z najfajniejszym gościem z ławeczki”.

Duże zainteresowanie wzbudziło także krótkie nagranie udostępnione 10 lipca. Spacerując po Wilkowyjach, aktorka żartobliwie pytała: „Spacer po Wilkowyjach, ale gdzie są wszyscy?”

Największą uwagę fanów przyciągnął jednak wygląd serialowej Wioletki. Wszystko wskazuje na to, że bohaterka nie zmieniła swojego charakterystycznego stylu. Nadal stawia na intensywny róż, wyrazisty makijaż i ekstrawaganckie fryzury, z których była znana w poprzednich sezonach „Rancza”.

Pod wpisami aktorki szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych internautów.

„Wioletka to się zatrzymała w tamtych latach, piękna!”, „Lata lecą, wszystko się zmienia, a Wioletka dalej młoda i figurę ma tę samą”,„I znowu zgrabniutka, śliczna Wioletka”, „Klasa sama w sobie”, „Kocham Violetkę!!”, „Magda fantastycznie wyglądasz brawo” – piszą fani aktorki.

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