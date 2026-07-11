23 wysoko oceniane filmy z TEGO roku, które już obejrzysz w sieci. Podpowiadamy, gdzie

W kinach wciąż pojawiają się głośne premiery, ale wiele świetnie ocenianych tegorocznych filmów jest już dostępnych na platformach streamingowych w Polsce. Jeśli nie udało wam się zobaczyć ich na dużym ekranie albo po prostu chcecie nadrobić najciekawsze tytuły ostatnich miesięcy, to dobry moment. Wybraliśmy wysoko oceniane produkcje, które można obejrzeć już teraz w popularnych serwisach VOD.

Filmy z tego roku na streamingu. Tylko te najwyżej oceniane

„Porwanie: Elizabeth Smart” (Netflix)



Wcześnie nad ranem 5 czerwca 2002 roku 14-letnia Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Od tego momentu rozpoczęły się jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. "Porwanie: Elizabeth Smart" to dokument o prawdziwej historii - opisanej własnymi słowami przez samą Elizabeth, a także członków jej rodziny, śledczych i osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę. Film łączy w sobie archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i rozmowy na wyłączność, odtwarzając dziewięć koszmarnych miesięcy, podczas których dziewczynka była więziona przez Briana Davida Mitchella i Wandę Barzee. Twórcy skupili się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jaki cała sprawa odcisnęła na Elizabeth i jej rodzinie, nieustannym zainteresowaniu mediów, niezmordowanym dążeniu do prawdy oraz woli przetrwania, dzięki której Elizabeth przeżyła ten horror, nie tracąc ducha - co rzuca się w oczy nawet 20 lat po tragedii. Dokument nie tylko powraca do wydarzeń, które wstrząsnęły krajem, ale też ukazuje drogę Elizabeth do zaleczenia traum oraz jej nieustanną misję inspirowania i ochrony innych.



„Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli” (Netflix)



Samochód, którym jedzie troje młodych ludzi, uderza z prędkością 160 kilometrów na godzinę w ceglany budynek w Strongsville w stanie Ohio. Dwie osoby giną na miejscu. W dniu, w którym wydarzyła się ta tragedia, za kierownicą siedziała 17-letnia Mackenzie Shirilla, która po imprezie odwoziła swojego chłopaka, Doma, oraz jego przyjaciela, Daviona. Jednak gdy śledczy przeszukują wrak auta, to, co początkowo wydaje się nieszczęśliwym wypadkiem, zaczyna przypominać miejsce zaplanowanej zbrodni. Dokument "Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli" dogłębnie analizuje burzliwy związek, który stał w centrum tych wydarzeń. Sprawdzane są różne wersje tragicznej nocy, aby zbadać, gdzie przebiega granica między fatalnym błędem a morderstwem z zimną krwią.



„Je m’appelle Agneta” (Netflix)



Agneta jest barwną i zabawną kobietą, ale na pierwszy rzut oka nie jest to oczywiste. Właśnie skończyła 49 lat, jej dzieci opuściły gniazdo, praca w biurze transportu stoi w miejscu, a Agneta czuje się niewidzialna. Jej mąż odnalazł sens życia w lodowatych kąpielach i jeździe na rowerze w drogich ciuchach. Próbując uciec od nudy codzienności, Agneta porzuca bezpieczne życie w Szwecji i zatrudnia się jako au pair szwedzkiego chłopca we Francji. Jednak gdy chłopiec - Einar - okazuje się starszym, ekscentrycznym mężczyzną, staje się jasne, że doszło do kosmicznego nieporozumienia. Ta pomyłka daje początek chaotycznej, afirmującej życie przyjaźni, która wywraca do góry nogami wszystko, co Agneta myślała o życiu i o sobie. Jak naprawdę powinno się przeżyć swoje jedyne cenne życie?



„Louis Theroux: W głębi manosfery” (Netflix)



Ceniony dokumentalista zyskuje rzadką okazję, by poznać z bliska kontrowersyjnych influencerów, skupiających wokół siebie rosnącą społeczność promęskich ekstremistów.



„Instynkt macierzyński” (Netflix)



W małym miasteczku we wschodnim Teksasie młoda kobieta z bogatej rodziny zakochuje się w lokalnym traperze trzody chlewnej. Ich związek wydaje się idealny i już po kilku miesiącach kobieta jest w ciąży, dumnie prezentując swój brzuszek w mediach społecznościowych. Jednak gdy policjant stanowy zatrzymuje ją i odkrywa, że ​​właśnie urodziła dziecko w swoim samochodzie, jej historia szybko się rozpada, ujawniając prawdę kryjącą się za przerażającą i niewyobrażalną zbrodnią.



„Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam” (Prime Video)



Kenna Rowan (Maika Monroe) została uznana za winną wypadku w której zginął jej chłopak. Po odbyciu kary wraca do rodzinnego miasta, zdeterminowana, by ponownie nawiązać kontakt ze swoją córeczką. Mosty, które Kenna spaliła, okazują się niemożliwe do odbudowania. Wszyscy obecni w życiu jej córki są zdeterminowani, aby odciąć Kennę, bez względu na to, jak ciężko się stara, aby udowodnić swoją wartość. Jedyną osobą, która nie zamknęła przed nią całkowicie drzwi, jest Ledger Ward (Tyriq Withers), lokalny właściciel baru. Przyjaźń przeradza się w uczucie, pomimo otaczającej ich presji. To opowieść o odważnej podróży Kenny ku uzdrowieniu i odkryciu drugiej szansy, gdy wydaje się, że wszelka nadzieja jest stracona.



„Samotnik” (Prime Video, Player, CanalVOD, Polsat Box Go)



Michael wiedzie samotne życie na wyspie u wybrzeży Szkocji. Przed laty zerwał ze swoją przeszłością agenta sił specjalnych, gdy odkrył prawdziwe zamiary swoich zwierzchników. Wie doskonale, że na jego głowę wydany został wyrok. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców. Michael nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość.



„Niezwykle szlachetne stworzenia” (Netflix)



Ośmiornica Marcellus chce uciec z akwarium i wrócić do domu, ale nie może tego zrobić, dopóki nie uleczy serc samotnej wdowy i zagubionego młodego mężczyzny.



„Wiadomości dla Isabelle” (Netflix)



Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań, będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości.



„Ekipa wyburzeniowa” (Prime Video)



Dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, a lojalność zostaje wystawiona na próbę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, które odsłonią spisek grożący rozbiciem ich rodziny. Razem są gotowi WYBURZYĆ wszystko, co stanie im na drodze. Akcja filmu, którego reżyserem jest Ángel Manuel Soto ("Blue Beetle") osadzona jest na ulicach Hawajów. W pozostałych rolach występują m.in. Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root oraz Morena Baccarin.



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (Netflix)



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„Kolory Zła: Czerń” (Netflix)



Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem, czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.



„Zabawa w pochowanego 2” (Disney+)



Chwilę po krwawym starciu z rodziną Le Domas, Grace (Samara Weaving) odkrywa, że została wciągnięta w kolejny, jeszcze bardziej bezlitosny etap śmiertelnej gry. Ale tym razem nie jest sama. U jej boku staje dawno niewidziana siostra Faith (Kathryn Newton).



„Pojedynek” (Player, Megogo, CanalVOD)



Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji, będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.



„Mortal Kombat II” (Prime Video, CanalVOD, Player)



Dominacja Shao Khana (Martyn Ford) wreszcie musi zostać przerwana. Dlatego mnich Liu Kang (Ludi Lin), była elitarną żołnierka Sonya Blade (Jessica McNamee), jej mentor Jax Briggs (Mehcad Brooks) oraz upadły były mistrz MMA Cole Young (Lewis Tan) ponownie łączą siły, by ocalić Ziemię. Tym razem wsparcia udziela im Johnny Cage (Karl Urban), a cała grupa rzuca się w wir brutalnych walk, w których stawką jest coś więcej niż tylko własna fizyczność.



„Sprawiedliwość owiec” (Prime Video)



George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją, nie podejrzewając, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni. Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy w życiu nie rozwiązał poważnej zbrodni, więc owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same - nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.



„Pomocy” (Disney+)



Linda Liddle (Rachel McAdams) i Bradley Preston (Dylan O'Brien) są jedynymi ocalałymi z katastrofy lotniczej. Uwięzieni na bezludnej wyspie, zmuszeni są do współpracy, mimo że od lat dzielą ich głębokie animozje i skrajnie odmienne charaktery. Początkowa walka o przetrwanie szybko odsłania jednak coś więcej niż tylko konflikt osobowości. Izolacja, strach i rosnące napięcie sprawiają, że relacja bohaterów przeradza się w niepokojąco zabawną i coraz bardziej bezwzględną grę o dominację.



„Crime 101” (Prime Video)



Davis (Chris Hemsworth) to równie genialny, co nieprzewidywalny złodziej, którego zuchwałe napady raz po raz wyprowadzają śledczych w pole. Gdy przygotowuje swój ostatni, decydujący skok, na jego drodze staje sfrustrowana agentka ubezpieczeniowa Sharon (Halle Berry). Niechętnie muszą ze sobą współpracować, choć niemal wcale sobie nie ufają. Równocześnie na przestępczej scenie pojawia się Orman (Barry Keoghan), bezwzględny konkurent, który nie ma żadnych zahamowań. W miarę jak zbliża się wart miliony napad, detektyw porucznik Lubesnik (Mark Ruffalo) niebezpiecznie zbliża się do złapania całej grupy przestępczej. Im ciaśniej zaciska się sieć intryg i nieufności, tym wyraźniej staje się jasne, że nikt nie wyjdzie z tej gry bez szwanku.



„Łup” (Netflix)



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.



„28 lat później – Część 2: Świątynia kości” (Prime Video, Polsat Box Go, Player)



W kontynuacji epickiej opowieści dr Kelson (Ralph Fiennes) znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki zna. Spotkanie Spike'a (Alfie Williams) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni Kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania – nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.



„Diabeł ubiera się u Prady 2” (Disney+)



W czasie, gdy świat prasy tradycyjnej przechodzi gwałtowną cyfrową transformację, ikona branży mody Miranda Priestly staje przed najważniejszym momentem swojej kariery jako redaktorka legendarnego magazynu "Runway". Aby utrzymać swoją pozycję i wpływy, musi znaleźć nową strategię w obliczu zmieniających się realiów rynku. W tym momencie jej drogi ponownie krzyżują się z Andy Sachs, swoją byłą asystentką. To nieoczekiwane spotkanie sprawia, że znów stają po tej samej stronie. Przed nimi stoi jednak potężna przeciwniczka: Emily Charlton, która wspięła się na szczyt branży i jest ambitna, bezwzględna oraz zdeterminowana, by utrzymać swoją pozycję. W tej walce, gdzie zawodowa rywalizacja splata się z osobistymi rozliczeniami, zmieniające się zasady świata mody, korporacyjne intrygi i wojna o reputację sprawiają, że stawka staje się większa niż kiedykolwiek.



„Drama” (Player, Prime Video)



Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.



„Projekt Hail Mary” (Prime Video)



Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam. Czytaj też:

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