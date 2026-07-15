Prosty quiz z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!
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Prosty quiz z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Pamiętasz dobranocki z czasów PRL-u? Sprawdź, czy rozpoznasz wszystkie 10 kadrów z kultowych wieczorynek.

Pamiętasz kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek czy Colargol wychowali całe pokolenia i do dziś wywołują u wielu widzów ogromny sentyment. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz animacje sprzed lat i przekonaj się, czy rozpoznasz wszystkie 10 kadrów z kultowych wieczorynek.

Prosty quiz z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Piesek Dali
  • Reksio

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Źródło: WPROST.pl