Prosty quiz z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!

Pamiętasz kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek czy Colargol wychowali całe pokolenia i do dziś wywołują u wielu widzów ogromny sentyment. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz animacje sprzed lat i przekonaj się, czy rozpoznasz wszystkie 10 kadrów z kultowych wieczorynek.

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