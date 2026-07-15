Pamiętasz dobranocki z czasów PRL-u? Sprawdź, czy rozpoznasz wszystkie 10 kadrów z kultowych wieczorynek.
Pamiętasz kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek czy Colargol wychowali całe pokolenia i do dziś wywołują u wielu widzów ogromny sentyment. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz animacje sprzed lat i przekonaj się, czy rozpoznasz wszystkie 10 kadrów z kultowych wieczorynek.
Prosty quiz z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Piesek Dali
- Reksio
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Źródło: WPROST.pl