Stephen King poleca ten nowy film na Prime Video. Mistrz grozy zachwycony

Autor bestsellerowych thrillerów i horrorów nie krył zachwytu nad filmem „Sprawiedliwość owiec”, którego gwiazdą jest Hugh Jackman. Produkcja podbija już Prime Video i zbiera znakomite recenzje.

Stephen King poleca „Sprawiedliwość owiec”

Choć Stephen King od lat kojarzony jest przede wszystkim z horrorem, ma na swoim koncie także cenione powieści kryminalne. Tym większą uwagę zwróciła jego entuzjastyczna opinia o nowej produkcji z Hugh Jackmanem.

Pisarz udostępnił w serwisie X wpis autora Linwooda Barclaya, który nazwał „Sprawiedliwość owiec” filmem obowiązkowym. King dopisał krótko: „Zrobiłem to. Uwielbiam to. Owce nie umierają, one zamieniają się w chmury”. To nawiązanie do jednego z motywów filmu, w którym owce wierzą, że po śmierci trafiają właśnie do chmur.

Hugh Jackman w nietypowym kryminale

„Sprawiedliwość owiec” to kryminalna komedia oparta na powieści "Three Bags Full" autorstwa Leonie Swann z 2005 roku. Hugh Jackman wciela się w pasterza George'a Hardy'ego, który uwielbia czytać swojemu stadu powieści kryminalne. Kiedy mężczyzna zostaje znaleziony martwy, owce dochodzą do wniosku, że padł ofiarą morderstwa. Postanawiają więc samodzielnie rozwikłać zagadkę jego śmierci.

Entuzjazm Stephena Kinga podzielają także krytycy. Film może pochwalić się oceną 95 proc. „Certified Fresh” oraz 96 proc. „Verified Hot” w serwisie Rotten Tomatoes. Recenzenci podkreślają, że produkcja jest jednocześnie ciepłą, zabawną i inteligentną rozrywką dla całej rodziny, umiejętnie łączącą humor z bardziej refleksyjnymi tematami.

Równie pozytywnie film ocenił Brandon Zachary z portalu ScreenRant, który przyznał mu siedem punktów na dziesięć. Jak napisał: „„Sprawiedliwość owiec” to niczym kojąca powieść połączona z parującą filiżanką herbaty, doskonały wybór dla całej rodziny, który zaspokoi gusta fanów kryminałów i jest naprawdę wciągający”.

Świetne recenzje i sukces na Prime Video

„Sprawiedliwość owiec” odniosła sukces nie tylko w kinach. Produkcja była największym kasowym hitem Hugh Jackmana poza filmami Marvela od 13 lat i zarobiła na całym świecie 129 mln dolarów.

Po debiucie w serwisie Prime Video 24 czerwca film szybko wspiął się na pierwsze miejsce światowego rankingu oglądalności. Od 6 lipca zajmuje drugą pozycję, ustępując jedynie „Project Hail Mary”, które trafiło na platformę 3 lipca.

Obok Hugh Jackmana swoich głosów bohaterom użyczyli m.in. Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Patrick Stewart, Regina Hall, Brett Goldstein, Chris O'Dowd, Rhys Darby, Bella Ramsey i Laraine Newman. W obsadzie aktorskiej znaleźli się także Nicholas Galitzine, Nicholas Braun, Molly Gordon, Hong Chau, Conleth Hill, Tosin Cole, Kobna Holdbrook-Smith, Mandeep Dhillon oraz Michael Wildman.

Za reżyserię odpowiada Kyle Balda, twórca związany wcześniej z takimi animacjami jak „Minionki”, „Gru, Dru i Minionki” czy „Minionki: Wejście Gru”. Scenariusz napisał Craig Mazin, współtwórca seriali „Czarnobyl” i „The Last of Us”.

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