Ten film wstrząsnął światem. Dziś wieczorem zobaczysz go w telewizji

Przejmujące śledztwo, napięcie do ostatnich minut i znakomite aktorstwo. Już dziś wieczorem nagradzana produkcja z Gene'em Hackmanem i Willemem Dafoe ponownie zagości na małym ekranie.

„Missisipi w ogniu” wraca do telewizji

Akcja filmu przenosi widzów do 1964 roku, do amerykańskiego miasteczka Meridian, gdzie dochodzi do brutalnych morderstw na tle rasowym. W atmosferze strachu i powszechnej zmowy milczenia śledztwo rozpoczyna dwóch agentów FBI.

Rupert Anderson, w którego wciela się Gene Hackman, stawia na niekonwencjonalne metody działania. Jego partner Alan Ward, grany przez Willema Dafoe, wierzy przede wszystkim w procedury i ideały. Choć różni ich niemal wszystko, wspólnie próbują ustalić, kto stoi za zabójstwem trzech młodych działaczy walczących z rasizmem i domagających się równych praw dla Afroamerykanów.

Śledztwo szybko okazuje się wyjątkowo trudne. Mieszkańcy Meridian nie chcą wracać do tragicznych wydarzeń, a niechęć lokalnej społeczności skutecznie utrudnia agentom dotarcie do prawdy.

„Missisipi w ogniu” pozostaje ważnym głosem w dyskusji o segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Film wyróżnia się dynamiczną akcją, unikaniem nachalnego moralizowania oraz znakomitą obsadą.

Kiedy oglądać?

Produkcja zdobyła Oscara i nagrodę BAFTA za zdjęcia autorstwa Petera Biziou, operatora znanego również z filmu „Truman Show”. Otrzymała także sześć nominacji do Oscara, między innymi za reżyserię, dźwięk, główną rolę Gene'a Hackmana oraz drugoplanową kreację Frances McDormand. Hackman został ponadto uhonorowany Srebrnym Niedźwiedziem i nominowany do Złotego Globu.

Za kamerą stanął Alan Parker, reżyser cenionych filmów „Ptasiek”, „Midnight Express”, „Bugsy Malone” i „Najwyższa stawka”, wielokrotnie nominowany do najważniejszych nagród filmowych.

Film „Missisipi w ogniu” zostanie wyemitowany w czwartek 9 lipca o godz. 20:00 na kanale FILMBOX+ One.

Czytaj też:

Prime Video szykuje nowy hit. Zwiastun już robi furorę Czytaj też:

Mijają dwa lata od śmierci Jerzego Stuhra. Te kreacje uczyniły go legendą polskiego filmu