8 najlepszych thrillerów i kryminałów z Leonardo DiCaprio. Są online

Leonardo DiCaprio od lat udowadnia, że świetnie odnajduje się nie tylko w widowiskowych dramatach czy filmach biograficznych, ale również w mrocznych thrillerach i kryminałach. W jego filmografii nie brakuje produkcji pełnych napięcia, skomplikowanych zagadek, psychologicznych rozgrywek i wyrazistych bohaterów, którzy często balansują na granicy dobra i zła. Wybraliśmy osiem najlepszych thrillerów i kryminałów z jego udziałem – od kultowych klasyków po nowsze hity, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.

Od „Infiltracji” po „Wyspę tajemnic”. 8 najlepszych thrillerów z Leonardo DiCaprio

„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Film jest oparty na prawdziwej historii Franka Abagnale'a, najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank Abagnale nie był zwykłym złodziejem, nie włamywał się do domów i nie kradł kosztowności. Jego specjalnością stały się banki i linie lotnicze. Frank dokonał wszystkich swoich fałszerstw w przeciągu pięciu lat, zarobił ponad 2,5 mln dolarów we wszystkich stanach Ameryki i w 26 krajach. W ciągu swojej złodziejskiej "kariery" wielokrotnie wcielał się w przedstawicieli różnych profesji - był pilotem linii lotniczych Pan-Am, lekarzem, profesorem Uniwersytetu, a nawet asystentem prokuratora generalnego.

(Na SkyShowtime, Player, Netflix)



„Gangi Nowego Jorku”



Historia wojen gangów, które miały miejsce w Nowym Jorku w połowie XIX wieku. Akcja filmu dzieje się na Manhattanie, w roku 1845. Priest Vallon - przywódca gangu Irlandczyków ginie na oczach swego syna - Amsterdama. Jego zabójcą jest brutalny i bezlitosny przywódca grupy Amerykanów - Bill zwany Rzeźnikiem. Po zakończeniu bitwy mały Amsterdam znika. Po latach powraca na Manhattan z planem brutalnej zemsty...

(Na Prime Video, Canal+, Netflix, HBO Max)



„Infiltracja”

Akcja filmu rozgrywa się w południowym Bostonie, gdzie policja stanowa toczy zażartą walkę z przestępczością zorganizowaną. Młody tajny agent policji, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), otrzymuje od przełożonego Olivera Queenana (Martin Sheen) rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Frank Costello (Jack Nicholson). Podczas gdy Billy szybko zdobywa zaufanie bossa, Colin Sullivan (Matt Damon) - zatwardziały młody przestępca, który już jako kadet Akademii Policyjnej pełnił rolę mafijnego informatora - zostaje awansowany na stanowisko dowódcze w Wydziale Spraw Wewnętrznych. Każdego z nich pochłania podwójne życie. Kiedy zarówno przestępcy, jak i stróże prawa, wpadają na trop wrogiej wtyczki we własnych szeregach, obaj bohaterowie rozpoczynają wyścig o to, kto pierwszy odkryje tożsamość drugiego, by tym samym uratować własną skórę...





(Na Prime Video, Megogo, Player, Apple TV)



„W sieci kłamstw”



Trwa polowanie CIA na niebezpiecznego przywódcę serii ataków terrorystycznych. Roger Ferris (L. DiCaprio) to człowiek agencji, który działa w terenie, przemieszczając się z miejsca na miejsce w pogoni za informacjami, które pozwolą mu uprzedzać zagrożenie. Oko na niebie - satelitarne łącze obserwuje Ferrisa. Po drugiej stronie łącza znajduje się Ed Hoffman (R. Crowe), kontrolujący przebieg zdarzeń z odległości tysięcy kilometrów. I gdy Ferris zbliża się do celu, odkrywa, że zaufanie może stanowić śmiertelne zagrożenie, lecz jest konieczne do przetrwania.

(Na Prime Video, Megogo, Apple TV)



„Wyspa tajemnic”



Akcja filmu rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki Bostońskiej. W tak bajecznym miejscu znajduje się szpital dla obłąkanych przestępców. Na wyspie będzie prowadzone śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. Sprawa jest prowadzona przez federalnych szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta zniknęła z pokoju, który był zamknięty, a w oknach były kraty. Pozostała po niej tylko zaszyfrowana wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje zerwana.

(Na CanalVOD, Player, Prime Video, Apple TV+)



„Incepcja”



Wizjonerska superprodukcja Christophera Nolana z niezwykłą akcją i gwiazdorską obsadą zabiera widza w podróż dookoła kuli ziemskiej oraz w głąb świata snów. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) nie ma sobie równych w wykradaniu cennych sekretów ukrytych w ludzkiej podświadomości podczas fazy snu, w której umysł jest najbardziej podatny na ingerencję z zewnątrz. Wyjątkowe umiejętności Cobba czynią z niego pożądanego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale również i zbiega, któremu przyjdzie zapłacić za nie wysoką cenę. Teraz Cobb dostanie drugą szansę, jeśli tylko zdoła dokonać rzeczy niemożliwej: incepcji - zamiast skraść myśl, musi zaszczepić ją w czyimś umyśle. Jeśli im się powiedzie, Cobb i jego zespół dokonają zbrodni doskonałej. Ale nawet najbardziej precyzyjne planowanie czy wyjątkowe umiejętności nie są w stanie przygotować ich na spotkanie z niebezpiecznym wrogiem, który wydaje się znać ich każdy krok. Wrogiem, którego nadejście może przewidzieć tylko Cobb.

(Na Prime Video, Megogo, CanalVOD, Apple TV)



„J. Edgar”



Jako zwierzchnik amerykańskich organów ścigania przez prawie pięćdziesiąt lat, J. Edgar Hoover budził postrach i podziw, był przeklinany i szanowany. Ale za zamkniętymi drzwiami skrywał tajemnice, które mogły zniszczyć jego wizerunek, karierę i życie. Nominowany do Oscara Leonardo DiCaprio ("Incepcja", "Krwawy diament") wciela się w tytułową rolę J. Edgara w dramacie, który ukazuje publiczne i prywatne życie jednej z najbardziej wpływowych, kontrowersyjnych i tajemniczych postaci XX wieku.

(Na Prime Video, Apple TV)



„Jedna bitwa po drugiej”



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.

(Na HBO Max, Apple TV, Player, Prime Video, CanalVOD, Megogo) Czytaj też:

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