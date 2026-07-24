Zanim powstały „Incepcja” i „Oppenheimer”, Nolan stworzył ten przełomowy thriller. Jest 10/10

Po premierze „Odysei” Christopher Nolan ponownie znalazł się w centrum uwagi, dlatego to doskonały moment, by wrócić do filmu, od którego na dobre rozpoczęła się jego wielka kariera. Choć dziś reżyser kojarzy się przede wszystkim z widowiskowymi superprodukcjami i ambitnym science fiction, już ponad 25 lat temu udowodnił, że potrafi tworzyć inteligentne kino, które wymyka się utartym schematom.

Na długo przed „Incepcją”, „Interstellar” czy „Oppenheimerem” Nolan zachwycił widzów kameralnym thrillerem psychologicznym, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Mowa o „Memento” – filmie neo-noir z 2000 roku, który przyniósł twórcy pierwszą nominację do Oscara i na stałe wpisał go do grona najciekawszych reżyserów swojego pokolenia.

Film Christophera Nolana, który każdy powinien obejrzeć. Doskonała fabuła i aktorzy

Głównym bohaterem filmu jest Leonard Shelby (Guy Pearce), były detektyw ubezpieczeniowy cierpiący na amnezję następczą. Pamięta całe swoje życie sprzed tragicznych wydarzeń, ale nie jest w stanie tworzyć nowych wspomnień. Każda rozmowa, każde miejsce i każda podjęta decyzja po chwili znikają z jego pamięci. Aby odnaleźć mordercę swojej żony, Leonard polega na notatkach, fotografiach i tatuażach, które zastępują mu pamięć i prowadzą go przez śledztwo.

Scenariusz, oparty na opowiadaniu „Memento Mori” autorstwa Jonathana Nolana, jest prawdziwą narracyjną łamigłówką. Historia została opowiedziana w odwróconej chronologii, dzięki czemu widz doświadcza dezorientacji niemal identycznej jak główny bohater. Z każdą kolejną sceną coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji, a pytania o prawdę, pamięć i tożsamość pozostają aktualne aż do finału.

To właśnie „Memento” wyniosło nielinearną narrację na zupełnie nowy poziom i uczyniło ją jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów stylu Christophera Nolana. Rozwiązania zastosowane w tym filmie – zabawy chronologią, równoległe prowadzenie czarno-białych i kolorowych sekwencji czy stopniowe odkrywanie prawdy – reżyser rozwijał później także w swoich największych dziełach, w tym w „Oppenheimerze”.

Ponad dwie dekady po premierze „Memento” pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych thrillerów psychologicznych XXI wieku. Jeśli po „Odysei” macie ochotę odkryć mniej widowiskowe, ale równie błyskotliwe oblicze Christophera Nolana, trudno o lepszy wybór.

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