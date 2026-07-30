Dorota R. przerywa milczenie po usłyszeniu zarzutów. „Nie dam się zastraszyć”

Dorota R. odpowiada po usłyszeniu zarzutów w sprawie promowania suplementów związanych z Hashimoto. W opublikowanym nagraniu stanowczo podkreśliła, że jedynie opowiedziała o własnych doświadczeniach z chorobą i nie zachęcała nikogo do zakupu swoich produktów. Artystka przekonuje również, że nie ugnie się pod presją.

Dorota R. zabrała głos w sprawie zarzutów

Sprawa ma swój początek w ubiegłym roku, kiedy piosenkarka opowiedziała o produktach swojej marki, twierdząc, że w połączeniu ze zdrową dietą mogą wspierać osoby zmagające się z Hashimoto. Artystka, która sama choruje na Hashimoto, mówiła wówczas, że poprawę swojego stanu zdrowia zawdzięcza zmianie sposobu odżywiania oraz stosowaniu suplementów.

Niedługo później Główny Inspektorat Farmaceutyczny skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia art. 130 ustawy Prawo farmaceutyczne.

27 lipca 2026 roku Dorota R. usłyszała zarzut przypisywania właściwości produktów leczniczych suplementom Doda D’eau Mega Colostrum 60 kapsułek oraz Doda D’eau Foods Hashi Gummies w okresie od 7 maja do 3 czerwca 2025 roku na portalu X. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, piosenkarka złożyła wyjaśnienia i nie przyznała się do winy. Komunikat w tej sprawie opublikowano dwa dni później.

Piosenkarka tłumaczy: To jest moje doświadczenie

Kilka godzin po publikacji komunikatu prokuratury Dorota R. zamieściła na Instagramie obszerne nagranie. Wróciła w nim do swoich wcześniejszych wypowiedzi dotyczących Hashimoto i przekonywała, że nie złamała przepisów prawa farmaceutycznego. Wyjaśniła także, dlaczego trzykrotnie nie stawiła się na przesłuchaniu.

„Postanowiłam całkowicie przejść na dietę przeciwzapalną i całe moje życie dedykować właśnie temu, żeby w sposób naturalny — cytując moją uwagę na przyczynę, a nie skutek autoimmunologicznej choroby tarczycowej — dokonać remisji. Zmieniłam moje życie. Zaczęłam brać tylko i wyłącznie suplementy, zwracać uwagę na to, co jem i jak żyję”.

Artystka dodała również: „Oto jestem tutaj od wielu lat z rewelacyjnymi wynikami, nie biorąc żadnych leków. Jest to moje doświadczenie. [...] Postanowiłam podzielić się nim, żeby inni też mogli skorzystać. [...]) Dlatego też postanowiłam chorobę wykorzystać w dobrym celu. Sory, nie jestem jeszcze miliarderką, żeby móc swoje suplementy rozdawać na prawo i lewo za darmo.[...] W świetle prawa właścicielem moich suplementów jest Activlab i jest on producentem wszelkich reklam, które widzicie na jednej z nich”.

Zaprzecza, że zachęcała do zakupu suplementów

W swoim oświadczeniu podkreśliła, że nikomu nie narzuca sposobu leczenia ani stylu życia. Zaprzeczyła również, by namawiała obserwatorów do kupowania oferowanych przez nią suplementów.

„Tylko opowiedziałam moją historię i powiedziałam o moim doświadczeniu. Ja zaleczyłam i doprowadziłam do remisji Hashimoto, dzięki zdrowemu trybowi życia, sporcie, diecie, redukcji produktów i suplementacji. Dokonałam czegoś, czego wam życzę i mam nadzieję, że skorzystacie z tej historii”.

Następnie odniosła się do działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. „Zostałam za to posądzona. Główny Inspektorat Farmaceutyczny naciskał na prokuraturę, mimo że ta nie widziała przesłanek ku temu, żeby postawić mi zarzuty po to, żeby mi je postawić. Teraz, moi drodzy kochani, podzielicie mój los, bo tak chętnie nie zwróciliście uwagi, jak ważne jest to, żeby w tamtej konkretnej sytuacji tupnąć nogą i powiedzieć, że każdy ma prawo opowiedzieć o swojej historii życia i podzielić się z drugą osobą”.

Artystka zapewnia: Nikt mnie nie zastraszy

Artystka zwróciła również uwagę na dostępne na rynku suplementy przeznaczone dla osób z Hashimoto.

„Suplementów na Hashimoto w Polsce — jak policzyłam — jest ok. 110. Każdy ma w nazwie coś z Hashimoto. Każdy w swoim opisie opowiada, że wspomaga walkę z chorobą tarczycy. Czy wszystkich je również powiecie? Czy każdą osobę, która zaleczyła Hashimoto dzięki przeciwzapalnej diecie, również pozwiecie? Bo jest ich tysiące. Oczywiście, że nie. Tak samo, jak dziwnym trafem zarzutów nie dostała firma produkująca te suplementy, która jest odpowiedzialna za formę tej reklamy, jej treść, i merytoryczne przesłanie. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o rozgłos”.

Na zakończenie nagrania stwierdziła, że nie zamierza wycofywać się ze swoich wypowiedzi dotyczących własnych doświadczeń z chorobą.

„Czy Inspektorat Farmaceutyczny, zamiast wymuszać na prokuraturze ukaranie mojej osoby za to, że promuję zdrowy tryb życia, naturalne metody, nie powinien cieszyć się, że jest osoba, która odmawia ogromnych pieniędzy za promowanie fast foodów, alkoholu, napojów gazowanych, słodkich, widząc, jak ogromny wpływ mam na ludzi, wiedząc, ile ludzi pójdzie moim śladem i prawdopodobnie zechce spróbować czegoś innego, zdrowszego trybu życia?

„Nie chodzi o nasze zdrowie. Chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. To jest najsmutniejsze. Pod płaszczykiem troski o nasze zdrowie, o odciąganie od jedynej słusznej formy leczenia. Tak naprawdę jest tylko i wyłącznie zarobek. Nikt mnie nie zastraszy. Dostałam jakiś czas temu propozycję tego, żebym już nigdy nie wypowiadała się na ten temat. Dostanę grzywnę. Moje suplementy na temat Hashimoto mają zostać wycofane i wszystko będzie dobrze. Nie zgodziłam się. [...] Nie dam się zastraszyć, nie boję się, nie zrobiłam nic złego. Opowiadam o swoim doświadczeniu i mam do tego prawo”.

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