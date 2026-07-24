CIA kontra śmiertelny spisek. Mocna propozycja dla fanów thrillerów

Wyścig z czasem, a stawką są miliony istnień. „Eskorta” to pełne dynamicznych pościgów i widowiskowych starć kino akcji, które trzyma tempo od pierwszej do ostatniej minuty.

„Eskorta” musi dowieźć informatora żywego

Głównym bohaterem filmu jest James Silva, funkcjonariusz elitarnej jednostki CIA. W tej roli Mark Wahlberg, bohater kina akcji i thrillerów szpiegowskich, znany m.in. z takich produkcji jak „Infiltracja”, „Strzelec”, czy „Śledztwo Spensera”. Silva na polecenie Bishopa, szefa zespołu operacyjnego Overwatch, otrzymuje wyjątkowo niebezpieczną misję.

Jego zadaniem jest bezpieczne przetransportowanie tajemniczego informatora Li Noora na pokład samolotu. Mężczyzna twierdzi, że posiada informacje o planowanym zamachu przygotowywanym przez władze swojego kraju przeciwko Stanom Zjednoczonym. Ujawnienie tych danych może zapobiec katastrofie, w której śmierć mogą ponieść tysiące, a nawet miliony ludzi.

Li Noor zdecydował się współpracować z Amerykanami, chcąc zemścić się na skorumpowanych władzach odpowiedzialnych za śmierć członków jego rodziny. Według przekazanych informacji planowany atak ma zostać przeprowadzony z użyciem toksycznej substancji.

James Silva i członkowie tajnej grupy taktycznej muszą przetransportować informatora z ambasady amerykańskiej na lotnisko. Trasa liczy zaledwie dwadzieścia dwie mile, jednak prowadzi przez zatłoczone miasto pełne uzbrojonych przeciwników.

Śmiertelnie niebezpieczna misja. Gdzie i kiedy zobaczyć film?

Każdy kilometr przybliża agentów do celu, ale jednocześnie wystawia ich na kolejne ataki. Przeciwnicy są zdeterminowani, by za wszelką cenę powstrzymać Li Noora przed złożeniem zeznań, a członkowie zespołu Overwatch muszą działać pod ogromną presją czasu i nieustannie ryzykować własnym życiem.

„Eskorta” zostanie wyemitowana w piątek, 24 lipca, o godz. 22:20 na antenie TV Puls.

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