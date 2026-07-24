Pacjenci zapadają w śpiączkę po zwykłych zabiegach. Ciężko oderwać wzrok

„Najlepszy (obok »Krytycznej Terapii«) thriller medyczny w historii Kina", „Stary mocno, świetny thriller, super główna rola, wodzenie widza za nos i nieustanne napięcie”, „Taki jak trzeba. Crichton to dobra firma. Do tego jeszcze Robin Cook. I obsada... Wiem, że jest stary, ale pamiętam, jak był młody” – pisali o nim widzowie w serwisie Fimweb.pl

„Śpiączka” – Tajemnica szpitala prowadzi do przerażającego odkrycia

Co dzieje się z pacjentami, którzy po prostych zabiegach nigdy się nie wybudzają? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć bohaterka jednego z najbardziej cenionych thrillerów medycznych lat 70. „Śpiączka” ponownie trafi dziś do telewizji.

Akcja filmu rozgrywa się w Bostonie, gdzie po rutynowym zabiegu młoda kobieta z niewyjaśnionych przyczyn zapada w śpiączkę. Gdy podobnych przypadków zaczyna przybywać, lekarka Susan Wheeler, w tej roli Geneviève Bujold, nabiera podejrzeń, że w szpitalu dzieje się coś bardzo niepokojącego.

Swoimi obawami dzieli się z partnerem, doktorem Markiem Bellowsem, którego zagrał Michael Douglas. Mężczyzna nie wierzy jednak, że za serią tajemniczych zdarzeń kryje się coś więcej niż nieszczęśliwy zbieg okoliczności.

Im bliżej prawdy, tym większe zagrożenie

Susan nie zamierza odpuścić. Analizując dokumentację medyczną, trafia na ślad prowadzący do tajemniczego Instytutu Jeffersona. Rozpoczyna własne śledztwo, które stopniowo odsłania przerażającą aferę.

Lekarka szybko przekonuje się, że osoby odpowiedzialne za ukrywanie prawdy zrobią wszystko, aby nie dopuścić do ujawnienia sekretu. Im bliżej rozwiązania zagadki się znajduje, tym większe niebezpieczeństwo jej grozi.

„Śpiączka” zostanie wyemitowana w piątek, 24 lipca, o godz. 22:20 na antenie Warner TV.