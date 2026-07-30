Nowe twarze w przebojowym serialu. Jest też zwiastun 2. sezonu

Prime Video oficjalnie rozpoczęło promocję 2. sezonu serialu „Młody Sherlock”. Platforma ujawniła nazwiska nowych członków obsady i opublikowała materiał z planu, w którym pojawiają się reżyser Guy Ritchie oraz aktorzy Hero Fiennes Tiffin i Dónal Finn. Produkcja jest już w realizacji.

Znane nazwiska zasilają obsadę „Młodego Sherlocka”.

Do stałej obsady nowych odcinków dołączają Olivia Williams, Indira Varma, Sophie Skelton oraz Aidan Gillen.

Olivia Williams, znana m.in. z „Szóstego zmysłu”, „Rushmore”, „Ojca” oraz „Diuny: Proroctwo”, od lat należy do najbardziej cenionych brytyjskich aktorek. W ostatnim czasie występowała także na scenie londyńskiego The Old Vic w spektaklu „Lot nad kukułczym gniazdem”.





Indira Varma, absolwentka Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej (RADA), ma w dorobku role w takich produkcjach jak „Gra o tron”, „Nocny recepcjonista”, „Obi-Wan Kenobi”, „Mission: Impossible – Dead Reckoning. Część pierwsza”, „Luther”, „Rzym” czy „Patrick Melrose”. Wśród jej nadchodzących projektów znajdują się „Diuna: Proroctwo” oraz film „Frank & Louis”.





Sophie Skelton największą popularność zdobyła dzięki roli Brianny Randall Fraser w serialu „Outlander”. W tym roku ponownie pojawiła się w finałowym, ósmym sezonie produkcji. Widzowie mogli oglądać ją również w filmie „Dotknij nieba 2”, a w 2025 roku wystąpiła w thrillerze „Przeklęty Rejs”, nagrodzonym na festiwalu Raindance.





Do obsady dołącza także Aidan Gillen, trzykrotny laureat Irish Film & Television Awards, znany z „Gry o tron”, „Prawa ulicy”, „Burmistrza Kingstown”, „Bohemian Rhapsody”, „Mrocznego Rycerza powstaje” oraz filmowej serii „Więzień labiryntu”. Wkrótce będzie można go zobaczyć także w filmie „Sunny” oraz serialach „Tall Tales & Murder” i „Saviour”.





Guy Ritchie ponownie za kamerą

Za reżyserię pierwszego odcinka 2. sezonu ponownie odpowiada Guy Ritchie, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Główną rolę młodego Sherlocka Holmesa ponownie gra Hero Fiennes Tiffin.

Twórcą serialu na potrzeby telewizji, showrunnerem i producentem wykonawczym pozostaje Matthew Parkhill. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Marc Resteghini, Dhana Rivera Gilbert, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson i Harriet Creelman, natomiast funkcje współproducentów wykonawczych pełnią Steve Thompson oraz James Dormer. Za realizację produkcji odpowiada studio Motive Pictures.

W obsadzie pozostają również Dónal Finn, Natascha McElhone, Holly Cattle oraz Max Irons.

„Młody Sherlock” okazał się światowym hitem

Prime Video przypomina, że pierwszy sezon serialu odniósł imponujący sukces. W ciągu pierwszych 28 dni od premiery produkcja zgromadziła 45 mln widzów i znalazła się w gronie dziesięciu najchętniej oglądanych sezonów seriali Prime Original w historii platformy.

„Młody Sherlock” zajmował 1. miejsce w ponad 95 krajach, a 63 proc. widowni stanowili widzowie spoza Stanów Zjednoczonych. Szczególnie dużą popularnością serial cieszył się w Wielkiej Brytanii, Indiach i Niemczech.

Platforma podkreśla również, że zwiastun 1. sezonu osiągnął 223 miliony wyświetleń w ciągu pierwszych siedmiu dni od publikacji, ustanawiając wówczas rekord oglądalności wśród zwiastunów seriali Prime Video. Produkcja szybko zdobyła także status Certified Fresh w serwisie Rotten Tomatoes, a krytycy określali ją jako „sensacyjny”, „arcydzieło” i „zachwycający”.

Wszystkie osiem odcinków 1. sezonu „Młodego Sherlocka” jest dostępnych wyłącznie w Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Drugi sezon pozostaje obecnie w produkcji.

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