Miliony znały historię mordercy. Ten film pokazuje dramat jego partnerki

Jak wygląda życie u boku człowieka oskarżonego o najokrutniejsze zbrodnie? Film „Podły, okrutny, zły” nie skupia się na samych morderstwach Teda Bundy'ego, lecz na kobiecie, która przez lata wierzyła w jego niewinność. W głównych rolach występują Zac Efron i Lily Collins.

„Podły, okrutny, zły” pokazuje historię oczami partnerki seryjnego mordercy

Bohaterką filmu jest Liz Kendall, samotna matka, w którą wciela się Lily Collins. Kobieta układa sobie życie u boku Teda Bundy'ego, granego przez Zaca Efrona. Przez kilka lat tworzą szczęśliwy związek, a mężczyzna staje się dla córki Liz zastępczym ojcem.

Nic nie wskazuje na to, że skrywa mroczną tajemnicę. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Bundy zostaje oskarżony o serię brutalnych morderstw i uznany za jednego z najgroźniejszych seryjnych zabójców w historii Stanów Zjednoczonych.

Ted Bundy konsekwentnie zaprzecza wszystkim zarzutom. Nawet podczas procesu, który jako pierwszy w historii był transmitowany w amerykańskiej telewizji, utrzymuje, że jest niewinny.

Mimo ciążących na nim oskarżeń zdobywa grono wiernych wielbicielek. Kobiety zasypują go listami, przekonane, że padł ofiarą pomyłki.

W tym samym czasie Liz musi podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Staje przed wyborem, czy nadal wierzyć partnerowi, czy odejść i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz córki.

Za filmem stoi twórca dokumentu o Tedzie Bundym

Reżyserem filmu jest Joe Berlinger, który temat Teda Bundy'ego zna bardzo dobrze. W 2019 roku stworzył również czteroodcinkowy miniserial dokumentalny „Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”, poświęcony jednemu z najbardziej znanych seryjnych morderców XX wieku.

Film „Podły, okrutny, zły” będzie można obejrzeć we wtorek, 7 lipca, o godz. 20:00 na antenie Stopklatki.

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