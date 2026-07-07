Problem, który wstrząsnął Ameryką. Thriller z gwiazdorską obsadą w Polsacie

Silne środki przeciwbólowe, bezwzględni przemytnicy i ludzie walczący o życie swoich bliskich. „Kryzys” to wielowątkowy thriller, który pokazuje dramatyczne skutki epidemii uzależnień opioidowych w Stanach Zjednoczonych.

„Kryzys” pokazuje mroczne oblicze epidemii opioidowej

Akcja filmu rozgrywa się w czasie narastającego kryzysu opioidowego w USA. Twórcy śledzą losy kilku bohaterów, których historie splatają się wokół handlu fentanylem, uzależnień i działań wielkich koncernów farmaceutycznych.

Jednym z głównych bohaterów jest agent Jake Kelly, grany przez Armiego Hammera. Funkcjonariusz prowadzi śledztwo przeciwko handlarzowi narkotyków organizującemu przemyt fentanylu przez granicę Kanady i Stanów Zjednoczonych. W niebezpieczną operację zostają wciągnięte dwa rywalizujące kartele, a Kelly walczy z przestępcami nie tylko z zawodowego obowiązku, lecz także z powodów osobistych.

Równolegle widzowie poznają historię Claire, w której wciela się Evangeline Lilly. Kobieta próbuje odbudować swoje życie po uzależnieniu, jednak szybko staje przed kolejnym dramatem. Jej 16-letni syn David również zaczyna sięgać po niebezpieczne substancje. Poszukiwania chłopca prowadzą ją do przerażających odkryć.

Trzecią kluczową postacią jest profesor Tyrone, grany przez Gary'ego Oldmana. Naukowiec sprzeciwia się wpływowemu koncernowi farmaceutycznemu, który planuje wprowadzić na rynek nowy lek przeciwbólowy. Jego walka z potężną korporacją staje się jednym z najważniejszych wątków filmu.

Thriller w klimacie kultowego „Traffic”

„Kryzys” łączy kino sensacyjne z dramatem społecznym, pokazując problem uzależnień z kilku różnych perspektyw. Wielowątkowa konstrukcja filmu i sposób prowadzenia historii przywodzą na myśl nagradzany thriller „Traffic” Stevena Soderbergha.

Film będzie można obejrzeć we wtorek, 7 lipca, o godz. 22:10 na antenie Polsatu.

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