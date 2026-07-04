9 na Netflix i aż 19 na HBO Max. Rozpiska nowości z tygodnia

W ostatnich dniach biblioteki platform ponownie mocno się zapełniły – tym razem na widzów czeka aż 9 nowości na Netfliksie i imponujące 19 premier w HBO Max. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze filmy, seriale i dokumenty, które trafiły do serwisów w minionym tygodniu, żeby łatwiej było wybrać coś na wieczorny seans.

Rozpiska premier z minionego tygodnia. Co nowego warto włączyć na Netflix i HBO Max?

„Miami Vice” (Netflix)



Podający się za przemytników policjanci z Miami, Sonny Crockett i Ricardo Tubbs, podejmują niebezpieczną próbę infiltracji struktur międzynarodowego kartelu narkotykowego.



„Enola Holmes 3” (Netflix)



Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.



„Super Subbu” (Netflix)



Pechowy nauczyciel, desperacko pragnący się wyrwać spod tyranii ojca, ma prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej w odległej i opanowanej przez chuć wiosce. A co najśmieszniejsze, sam jest prawiczkiem. To będzie ostra jazda pod znakiem miłości, śmiechu i żenujących wpadek.



„Człowiek para” (Netflix)



Zespół najwybitniejszych japońskich i koreańskich twórców łączy siły, by tchnąć nowe życie w legendarny film SFX studia Toho, opowiadając zupełnie nową historię Człowieka pary — niesamowitej, amorficznej istoty, która wkrótce wywróci nasz świat do góry nogami. Kiedy komentator pęcznieje i eksploduje na antenie, stając się ofiarą bezprecedensowej i niewyobrażalnej zbrodni, cały świat jest w szoku. Za tym makabrycznym morderstwem stoi człowiek, który pozornie rozpłynął się w powietrzu, nazywany Człowiekiem parą. Ponieważ nikt nie jest w stanie odkryć jego prawdziwej tożsamości, ta zagadkowa postać zapowiada i przeprowadza serię precyzyjnie wymierzonych zabójstw, unikając identyfikacji i schwytania, a każdym niewytłumaczalnym atakiem potęguje falę terroru w całym kraju



„Ciężkie czasy” (Netflix)



Przed wyjazdem do Kolumbii były żołnierz postanawia jeszcze raz zabawić się w Los Angeles razem z najlepszym przyjacielem.



„Roped” (Netflix)



Przedstawiciel rady miejskiej próbuje powstrzymać organizację rodeo, tymczasem jego córka zakochuje się w jednym z kowbojów.



„Grzesznicy” (Netflix)



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„300” (Netflix)



Opowieść o jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach. Garstka Spartan staje przeciwko perskiej potędze.



„300: Początek imperium” (Netflix)



Rok 480 p.n.e. Ateńczyk Temistokles próbuje zjednoczyć Greków do walki z królem-bogiem Kserksesem i Artemizją, żądną zemsty przywódczynią perskiej floty wojennej.



„Sanatorium Athalassa” (HBO Max)



Cypr, 1936 r. W czasie szalejącej epidemii gruźlicy oddany młody lekarz szuka pomysłowych sposobów, by ratować życie pacjentów.



„Sępy” (HBO Max)



Samuel, dziennikarz, i jego stażystka, córka Ava, relacjonują morderstwo młodej dziewczyny i odkrywają jego podobieństwa do zabójstwa innej kobiety.



„Moje dziecko” (HBO Max)



Laura jest w ciąży i razem z mężem, Francisco, przeprowadza się do nowego domu na wsi.



„Na skraju nadziei” (HBO Max)



Film opowiada o Helen, matce, która wciąż wierzy, że jej syn – zaginiony podczas II wojny światowej – wróci do domu.



„Hurikán” (HBO Max)



W jednej z dzielnic Pragi Hurikán próbuje ocalić swój ulubiony punkt z piwem przed zamknięciem.



„Między nogami a reklamami: HIstoria Robin Byrd” (HBO Max)



Robin Byrd zasłynęła w NYC kultowym programem z telefonami od widzów. Dziś, po 70., mówi o swojej działalności i dziedzictwie.



„Erin Brockovich” (HBO Max)



Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.



„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw” (HBO Max)



Hobbs i Shaw odkładają na bok dzielące ich różnice, by wspólnie zmierzyć się z niebezpiecznym wyzwaniem.



„Uderzyć w świat z pięści” (HBO Max)



Dzieciństwo dwóch braci dorastających w prowincji NRD naznaczają rozpad rodziny i brak perspektyw.



„Mumia: Film Lee Cronina” (HBO Max)



Córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Po ośmiu latach niespodziewanie wraca, lecz radość szybko zamienia się w koszmar.



„Batman – Początek” (HBO Max)



Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą się niesprawiedliwością. Przybiera postać nietoperza i wypowiada wojnę przestępcom, którzy opanowali jego rodzinne miasto...



„Mroczny rycerz” (HBO Max)



Obsypana nagrodami, mroczna opowieść o Batmanie, który tym razem musi stawić czoło psychopatycznemu Jokerowi. W rolach głównych Christian Bale i nagrodzony pośmiertnie Oscarem Heath Ledger.



„Mroczny Rycerz powstaje”



Nad Gotham City znów wisi groźba zagłady - Batman powraca, by ochronić miasto i jego mieszkańców.



„O psie, który wrócił do domu” (HBO Max)



Zrozpaczony pies zrobi wszystko, aby znaleźć drogę powrotną do domu i wrócić do swojego ukochanego właściciela.



„Dźwięki miłości” (HBO Max)



Film ukazuje lęki, rozczarowanie i bariery komunikacyjne w życiu głuchej kobiety przygotowującej się do macierzyństwa.



„Tenet” (HBO Max)



Uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – bohater podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty.



„Incepcja” (HBO Max)



Olśniewające techniczną wirtuozerią, nowatorskie dzieło Christophera Nolana - niezwykła podróż w głąb ludzkiego snu.



„Interstellar” (HBO Max)



Historia Ziemi dobiega końca. Grupa astronautów wyrusza w międzygalaktyczną misję – muszą znaleźć planetę, która będzie nadawała się do zamieszkania przez ludzi. Oscar za efekty specjalne.



„Dunkierka” (HBO Max)



Christopher Nolan przedstawia opowieść o młodych żołnierzach alianckich podczas II wojny światowej, którzy pod francuską Dunkierką osłaniają trwającą akcję ewakuacyjną przed nacierającymi siłami Trzeciej Rzeszy. Czytaj też:

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