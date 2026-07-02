Aż 34 nowe tytuły od HBO Max. Wpada mocny thriller i inne hity prosto z kin

Pierwsza połowa lipca zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla subskrybentów HBO Max. Platforma przygotowała aż 34 nowe tytuły, wśród których nie zabraknie głośnych hitów, nagradzanych produkcji i filmowych klasyków. W ofercie znajdą się dzieła Christophera Nolana – jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów – a także cenione filmy, takie jak kultowa „Erin Brockovich” czy mocny „Uciekaj!”. Poniżej znajdziecie wszystkie nowości w dniach 1-15 lipca na HBO Max.

34 nowości na HBO Max w pierwszej połowie lipca. Pełna rozpiska premier

„Sanatorium Athalassa”



Cypr, 1936r. W czasie szalejącej epidemii gruźlicy oddany młody lekarz szuka pomysłowych sposobów, by ratować życie pacjentów.

Premiera: 1 lipca



„Sępy”



Samuel, dziennikarz, i jego stażystka, córka Ava, relacjonują morderstwo młodej dziewczyny i odkrywają jego podobieństwa do zabójstwa innej kobiety.

Premiera: 1 lipca



„Moje dziecko”



Laura jest w ciąży i razem z mężem, Francisco, przeprowadza się do nowego domu na wsi.

Premiera: 1 lipca



„Na skraju nadziei”



Film opowiada o Helen, matce, która wciąż wierzy, że jej syn – zaginiony podczas II wojny światowej – wróci do domu.

Premiera: 1 lipca



„Bez twojej miłości”



Po 10 latach rozłąki byli kochankowie konfrontują się z traumatycznymi wydarzeniami, które doprowadziły do ich rozstania.

Premiera: 1 lipca



„Hurikán”



W jednej z dzielnic Pragi Hurikán próbuje ocalić swój ulubiony punkt z piwem przed zamknięciem.

Premiera: 1 lipca



„Między nogami a reklamami: HIstoria Robin Byrd”



Robin Byrd zasłynęła w NYC kultowym programem z telefonami od widzów. Dziś, po 70., mówi o swojej działalności i dziedzictwie.

Premiera: 1 lipca



„Erin Brockovich”



Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.

Premiera: 2 lipca



„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”



Hobbs i Shaw odkładają na bok dzielące ich różnice, by wspólnie zmierzyć się z niebezpiecznym wyzwaniem.

Premiera: 3 lipca



„Uderzyć w świat z pięści”



Dzieciństwo dwóch braci dorastających w prowincji NRD naznaczają rozpad rodziny i brak perspektyw.

Premiera: 3 lipca



„Mumia: Film Lee Cronina”



Córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Po ośmiu latach niespodziewanie wraca, lecz radość szybko zamienia się w koszmar.

Premiera: 3 lipca



„Batman – Początek”



Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą się niesprawiedliwością. Przybiera postać nietoperza i wypowiada wojnę przestępcom, którzy opanowali jego rodzinne miasto...

Premiera: 4 lipca



„Mroczny rycerz”



Obsypana nagrodami, mroczna opowieść o Batmanie, który tym razem musi stawić czoło psychopatycznemu Jokerowi. W rolach głównych Christian Bale i nagrodzony pośmiertnie Oscarem Heath Ledger.

Premiera: 4 lipca



„Mroczny Rycerz powstaje”



Nad Gotham City znów wisi groźba zagłady - Batman powraca, by ochronić miasto i jego mieszkańców.

Premiera: 4 lipca



„O psie, który wrócił do domu”



Zrozpaczony pies zrobi wszystko, aby znaleźć drogę powrotną do domu i wrócić do swojego ukochanego właściciela.

Premiera: 4 lipca



„Dźwięki miłości”



Film ukazuje lęki, rozczarowanie i bariery komunikacyjne w życiu głuchej kobiety przygotowującej się do macierzyństwa.

Premiera: 4 lipca



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – bohater podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty.

Premiera: 4 lipca



„Incepcja”



Olśniewające techniczną wirtuozerią, nowatorskie dzieło Christophera Nolana - niezwykła podróż w głąb ludzkiego snu.

Premiera: 4 lipca



„Interstellar”



Historia Ziemi dobiega końca. Grupa astronautów wyrusza w międzygalaktyczną misję – muszą znaleźć planetę, która będzie nadawała się do zamieszkania przez ludzi. Oscar za efekty specjalne.

Premiera: 4 lipca



„Dunkierka”



Christopher Nolan przedstawia opowieść o młodych żołnierzach alianckich podczas II wojny światowej, którzy pod francuską Dunkierką osłaniają trwającą akcję ewakuacyjną przed nacierającymi siłami Trzeciej Rzeszy.

Premiera: 4 lipca



„Deszcze nad klubem Babel”



W retrofuturystycznej wariacji Boskiej komedii Dantego grupa outsiderów trafia do Babel, legendarnego baru pełniącego rolę czyśćca.

Premiera: 8 lipca



„Lepiej być nie może”



Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy.

Premiera: 9 lipca



„Miasto złodziei”



Niebanalne połączenie wątków romantycznych i kryminalnych w pełnej emocji opowieści o grupie bostońskich przestępców, których lider zakochuje się w swojej byłej zakładniczce.

Premiera: 9 lipca



„Uciekaj!”



Afroamerykanin Chris postanawia podczas weekendowego wypadu odwiedzić rodziców swojej białej dziewczyny, a sytuacja szybko go przerasta.

Premiera: 10 lipca



„Anioły i demony”



Tom Hanks jako światowej sławy historyk i badacz symboli, który wpada na trop podziemnej organizacji walczącej z Kościołem katolickim. Film jest ekranizacją bestsellerowej powieści Dana Browna.

Premiera: 10 lipca



„Na arenie”



Brahim, wschodząca gwiazda piłki nożnej, ma podpisać pierwszy kontrakt z prestiżowym klubem ze swojego miasta.

Premiera: 10 lipca



„Kod Leonarda da Vinci”



Ekranizacja najbardziej kontrowersyjnego bestsellera ostatnich lat. Alternatywna wizja początków chrześcijaństwa w thrillerze dwukrotnego zdobywcy Oscara Rona Howarda.

Premiera: 10 lipca



„Inferno”



Ekranizacja bestsellerowej powieści Dana Browna. Tom Hanks w roli znanego naukowca, który próbuje rozwikłać trudną zagadkę i tym samym ocalić ludzkość przed zagładą.

Premiera: 10 lipca



„Niebiosa obiecane”



Marie, pastorka z Wybrzeża Kości Słoniowej mieszkająca w Tunezji, przyjmuje do domu dwie migrantki.

Premiera: 10 lipca



„Sojusznicy”



Premier Wielkiej Brytanii i prezydent USA rywalizują publicznie, narażając sojusz swoich krajów.

Premiera: 10 lipca



„Piotruś Pan”



W chłodną noc w Londynie Wendy Darling hipnotyzuje swoich braci opowieściami o legendarnym piracie Kapitanie Haku. Pojawienie się tej nocy w ich dziecinnym pokoju Piotrusia Pana oraz zazdrosnej małej wróżki o imieniu Dzwoneczek rozpoczyna wielką przygodę.

Premiera: 11 lipca



„Podróż z seryjnym zabójcą”



Opiekun zwierząt zabiera autostopowicza, który okazuje się sprytnym seryjnym mordercą.

Premiera: 11 lipca



„Gioia to radość”



Gioia jest nauczycielką w liceum, a jeden z jej uczniów zarabia na własnym ciele, by zdobyć kilkaset euro dla swojej matki…

Premiera: 11 lipca



„Mężczyzna, który widział niedźwiedzia”



Grégoire i Michel należą do różnych pokoleń, ale łączy ich miłość do natury.

Premiera: 15 lipca Czytaj też:

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