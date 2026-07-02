Aż 34 nowe tytuły od HBO Max. Wpada mocny thriller i inne hity prosto z kin

Pierwsza połowa lipca zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla subskrybentów HBO Max. Platforma przygotowała aż 34 nowe tytuły, wśród których nie zabraknie głośnych hitów, nagradzanych produkcji i filmowych klasyków. W ofercie znajdą się dzieła Christophera Nolana – jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów – a także cenione filmy, takie jak kultowa „Erin Brockovich” czy mocny „Uciekaj!”. Poniżej znajdziecie wszystkie nowości w dniach 1-15 lipca na HBO Max.
34 nowości na HBO Max w pierwszej połowie lipca. Pełna rozpiska premier
„Sanatorium Athalassa”
Cypr, 1936r. W czasie szalejącej epidemii gruźlicy oddany młody lekarz szuka pomysłowych sposobów, by ratować życie pacjentów.
Premiera: 1 lipca
„Sępy”
Samuel, dziennikarz, i jego stażystka, córka Ava, relacjonują morderstwo młodej dziewczyny i odkrywają jego podobieństwa do zabójstwa innej kobiety.
Premiera: 1 lipca
„Moje dziecko”
Laura jest w ciąży i razem z mężem, Francisco, przeprowadza się do nowego domu na wsi.
Premiera: 1 lipca
„Na skraju nadziei”
Film opowiada o Helen, matce, która wciąż wierzy, że jej syn – zaginiony podczas II wojny światowej – wróci do domu.
Premiera: 1 lipca
„Bez twojej miłości”
Po 10 latach rozłąki byli kochankowie konfrontują się z traumatycznymi wydarzeniami, które doprowadziły do ich rozstania.
Premiera: 1 lipca
„Hurikán”
W jednej z dzielnic Pragi Hurikán próbuje ocalić swój ulubiony punkt z piwem przed zamknięciem.
Premiera: 1 lipca
„Między nogami a reklamami: HIstoria Robin Byrd”
Robin Byrd zasłynęła w NYC kultowym programem z telefonami od widzów. Dziś, po 70., mówi o swojej działalności i dziedzictwie.
Premiera: 1 lipca
„Erin Brockovich”
Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.
Premiera: 2 lipca
„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”
Hobbs i Shaw odkładają na bok dzielące ich różnice, by wspólnie zmierzyć się z niebezpiecznym wyzwaniem.
Premiera: 3 lipca
„Uderzyć w świat z pięści”
Dzieciństwo dwóch braci dorastających w prowincji NRD naznaczają rozpad rodziny i brak perspektyw.
Premiera: 3 lipca
„Mumia: Film Lee Cronina”
Córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Po ośmiu latach niespodziewanie wraca, lecz radość szybko zamienia się w koszmar.
Premiera: 3 lipca
„Batman – Początek”
Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą się niesprawiedliwością. Przybiera postać nietoperza i wypowiada wojnę przestępcom, którzy opanowali jego rodzinne miasto...
Premiera: 4 lipca
„Mroczny rycerz”
Obsypana nagrodami, mroczna opowieść o Batmanie, który tym razem musi stawić czoło psychopatycznemu Jokerowi. W rolach głównych Christian Bale i nagrodzony pośmiertnie Oscarem Heath Ledger.
Premiera: 4 lipca
„Mroczny Rycerz powstaje”
Nad Gotham City znów wisi groźba zagłady - Batman powraca, by ochronić miasto i jego mieszkańców.
Premiera: 4 lipca
„O psie, który wrócił do domu”
Zrozpaczony pies zrobi wszystko, aby znaleźć drogę powrotną do domu i wrócić do swojego ukochanego właściciela.
Premiera: 4 lipca
„Dźwięki miłości”
Film ukazuje lęki, rozczarowanie i bariery komunikacyjne w życiu głuchej kobiety przygotowującej się do macierzyństwa.
Premiera: 4 lipca
„Tenet”
Uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – bohater podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty.
Premiera: 4 lipca
„Incepcja”
Olśniewające techniczną wirtuozerią, nowatorskie dzieło Christophera Nolana - niezwykła podróż w głąb ludzkiego snu.
Premiera: 4 lipca
„Interstellar”
Historia Ziemi dobiega końca. Grupa astronautów wyrusza w międzygalaktyczną misję – muszą znaleźć planetę, która będzie nadawała się do zamieszkania przez ludzi. Oscar za efekty specjalne.
Premiera: 4 lipca
„Dunkierka”
Christopher Nolan przedstawia opowieść o młodych żołnierzach alianckich podczas II wojny światowej, którzy pod francuską Dunkierką osłaniają trwającą akcję ewakuacyjną przed nacierającymi siłami Trzeciej Rzeszy.
Premiera: 4 lipca
„Deszcze nad klubem Babel”
W retrofuturystycznej wariacji Boskiej komedii Dantego grupa outsiderów trafia do Babel, legendarnego baru pełniącego rolę czyśćca.
Premiera: 8 lipca
„Lepiej być nie może”
Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy.
Premiera: 9 lipca
„Miasto złodziei”
Niebanalne połączenie wątków romantycznych i kryminalnych w pełnej emocji opowieści o grupie bostońskich przestępców, których lider zakochuje się w swojej byłej zakładniczce.
Premiera: 9 lipca
„Uciekaj!”
Afroamerykanin Chris postanawia podczas weekendowego wypadu odwiedzić rodziców swojej białej dziewczyny, a sytuacja szybko go przerasta.
Premiera: 10 lipca
„Anioły i demony”
Tom Hanks jako światowej sławy historyk i badacz symboli, który wpada na trop podziemnej organizacji walczącej z Kościołem katolickim. Film jest ekranizacją bestsellerowej powieści Dana Browna.
Premiera: 10 lipca
„Na arenie”
Brahim, wschodząca gwiazda piłki nożnej, ma podpisać pierwszy kontrakt z prestiżowym klubem ze swojego miasta.
Premiera: 10 lipca
„Kod Leonarda da Vinci”
Ekranizacja najbardziej kontrowersyjnego bestsellera ostatnich lat. Alternatywna wizja początków chrześcijaństwa w thrillerze dwukrotnego zdobywcy Oscara Rona Howarda.
Premiera: 10 lipca
„Inferno”
Ekranizacja bestsellerowej powieści Dana Browna. Tom Hanks w roli znanego naukowca, który próbuje rozwikłać trudną zagadkę i tym samym ocalić ludzkość przed zagładą.
Premiera: 10 lipca
„Niebiosa obiecane”
Marie, pastorka z Wybrzeża Kości Słoniowej mieszkająca w Tunezji, przyjmuje do domu dwie migrantki.
Premiera: 10 lipca
„Sojusznicy”
Premier Wielkiej Brytanii i prezydent USA rywalizują publicznie, narażając sojusz swoich krajów.
Premiera: 10 lipca
„Piotruś Pan”
W chłodną noc w Londynie Wendy Darling hipnotyzuje swoich braci opowieściami o legendarnym piracie Kapitanie Haku. Pojawienie się tej nocy w ich dziecinnym pokoju Piotrusia Pana oraz zazdrosnej małej wróżki o imieniu Dzwoneczek rozpoczyna wielką przygodę.
Premiera: 11 lipca
„Podróż z seryjnym zabójcą”
Opiekun zwierząt zabiera autostopowicza, który okazuje się sprytnym seryjnym mordercą.
Premiera: 11 lipca
„Gioia to radość”
Gioia jest nauczycielką w liceum, a jeden z jej uczniów zarabia na własnym ciele, by zdobyć kilkaset euro dla swojej matki…
Premiera: 11 lipca
„Mężczyzna, który widział niedźwiedzia”
Grégoire i Michel należą do różnych pokoleń, ale łączy ich miłość do natury.
Premiera: 15 lipca Czytaj też:
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