Aż 34 nowe tytuły od HBO Max. Wpada mocny thriller i inne hity prosto z kin
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Aż 34 nowe tytuły od HBO Max. Wpada mocny thriller i inne hity prosto z kin

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„Podróż z seryjnym zabójcą”
„Podróż z seryjnym zabójcą” Źródło: HBO / Max
Jeżeli jesteś subskrybentem HBO Max mamy dla ciebie pełną rozpiskę serialowo-filmowych premier w pierwszej połowie lipca. Część produkcji już wpadło do serwisu.

Pierwsza połowa lipca zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla subskrybentów HBO Max. Platforma przygotowała aż 34 nowe tytuły, wśród których nie zabraknie głośnych hitów, nagradzanych produkcji i filmowych klasyków. W ofercie znajdą się dzieła Christophera Nolana – jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów – a także cenione filmy, takie jak kultowa „Erin Brockovich” czy mocny „Uciekaj!”. Poniżej znajdziecie wszystkie nowości w dniach 1-15 lipca na HBO Max.

34 nowości na HBO Max w pierwszej połowie lipca. Pełna rozpiska premier

„Sanatorium Athalassa”

Cypr, 1936r. W czasie szalejącej epidemii gruźlicy oddany młody lekarz szuka pomysłowych sposobów, by ratować życie pacjentów.
Premiera: 1 lipca

„Sępy”

Samuel, dziennikarz, i jego stażystka, córka Ava, relacjonują morderstwo młodej dziewczyny i odkrywają jego podobieństwa do zabójstwa innej kobiety.
Premiera: 1 lipca

„Moje dziecko”

Laura jest w ciąży i razem z mężem, Francisco, przeprowadza się do nowego domu na wsi.
Premiera: 1 lipca

„Na skraju nadziei”

Film opowiada o Helen, matce, która wciąż wierzy, że jej syn – zaginiony podczas II wojny światowej – wróci do domu.
Premiera: 1 lipca

„Bez twojej miłości”

Po 10 latach rozłąki byli kochankowie konfrontują się z traumatycznymi wydarzeniami, które doprowadziły do ich rozstania.
Premiera: 1 lipca

„Hurikán”

W jednej z dzielnic Pragi Hurikán próbuje ocalić swój ulubiony punkt z piwem przed zamknięciem.
Premiera: 1 lipca

„Między nogami a reklamami: HIstoria Robin Byrd”

Robin Byrd zasłynęła w NYC kultowym programem z telefonami od widzów. Dziś, po 70., mówi o swojej działalności i dziedzictwie.
Premiera: 1 lipca

„Erin Brockovich”

Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.
Premiera: 2 lipca

„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”

Hobbs i Shaw odkładają na bok dzielące ich różnice, by wspólnie zmierzyć się z niebezpiecznym wyzwaniem.
Premiera: 3 lipca

„Uderzyć w świat z pięści”

Dzieciństwo dwóch braci dorastających w prowincji NRD naznaczają rozpad rodziny i brak perspektyw.
Premiera: 3 lipca

„Mumia: Film Lee Cronina”

Córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Po ośmiu latach niespodziewanie wraca, lecz radość szybko zamienia się w koszmar.
Premiera: 3 lipca

„Batman – Początek”

Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą się niesprawiedliwością. Przybiera postać nietoperza i wypowiada wojnę przestępcom, którzy opanowali jego rodzinne miasto...
Premiera: 4 lipca

„Mroczny rycerz”

Obsypana nagrodami, mroczna opowieść o Batmanie, który tym razem musi stawić czoło psychopatycznemu Jokerowi. W rolach głównych Christian Bale i nagrodzony pośmiertnie Oscarem Heath Ledger.
Premiera: 4 lipca

„Mroczny Rycerz powstaje”

Nad Gotham City znów wisi groźba zagłady - Batman powraca, by ochronić miasto i jego mieszkańców.
Premiera: 4 lipca

„O psie, który wrócił do domu”

Zrozpaczony pies zrobi wszystko, aby znaleźć drogę powrotną do domu i wrócić do swojego ukochanego właściciela.
Premiera: 4 lipca

„Dźwięki miłości”

Film ukazuje lęki, rozczarowanie i bariery komunikacyjne w życiu głuchej kobiety przygotowującej się do macierzyństwa.
Premiera: 4 lipca

„Tenet”

Uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – bohater podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty.
Premiera: 4 lipca

„Incepcja”

Olśniewające techniczną wirtuozerią, nowatorskie dzieło Christophera Nolana - niezwykła podróż w głąb ludzkiego snu.
Premiera: 4 lipca

„Interstellar”

Historia Ziemi dobiega końca. Grupa astronautów wyrusza w międzygalaktyczną misję – muszą znaleźć planetę, która będzie nadawała się do zamieszkania przez ludzi. Oscar za efekty specjalne.
Premiera: 4 lipca

„Dunkierka”

Christopher Nolan przedstawia opowieść o młodych żołnierzach alianckich podczas II wojny światowej, którzy pod francuską Dunkierką osłaniają trwającą akcję ewakuacyjną przed nacierającymi siłami Trzeciej Rzeszy.
Premiera: 4 lipca

„Deszcze nad klubem Babel”

W retrofuturystycznej wariacji Boskiej komedii Dantego grupa outsiderów trafia do Babel, legendarnego baru pełniącego rolę czyśćca.
Premiera: 8 lipca

„Lepiej być nie może”

Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy.
Premiera: 9 lipca

„Miasto złodziei”

Niebanalne połączenie wątków romantycznych i kryminalnych w pełnej emocji opowieści o grupie bostońskich przestępców, których lider zakochuje się w swojej byłej zakładniczce.
Premiera: 9 lipca

„Uciekaj!”

Afroamerykanin Chris postanawia podczas weekendowego wypadu odwiedzić rodziców swojej białej dziewczyny, a sytuacja szybko go przerasta.
Premiera: 10 lipca

„Anioły i demony”

Tom Hanks jako światowej sławy historyk i badacz symboli, który wpada na trop podziemnej organizacji walczącej z Kościołem katolickim. Film jest ekranizacją bestsellerowej powieści Dana Browna.
Premiera: 10 lipca

„Na arenie”

Brahim, wschodząca gwiazda piłki nożnej, ma podpisać pierwszy kontrakt z prestiżowym klubem ze swojego miasta.
Premiera: 10 lipca

„Kod Leonarda da Vinci”

Ekranizacja najbardziej kontrowersyjnego bestsellera ostatnich lat. Alternatywna wizja początków chrześcijaństwa w thrillerze dwukrotnego zdobywcy Oscara Rona Howarda.
Premiera: 10 lipca

„Inferno”

Ekranizacja bestsellerowej powieści Dana Browna. Tom Hanks w roli znanego naukowca, który próbuje rozwikłać trudną zagadkę i tym samym ocalić ludzkość przed zagładą.
Premiera: 10 lipca

„Niebiosa obiecane”

Marie, pastorka z Wybrzeża Kości Słoniowej mieszkająca w Tunezji, przyjmuje do domu dwie migrantki.
Premiera: 10 lipca

„Sojusznicy”

Premier Wielkiej Brytanii i prezydent USA rywalizują publicznie, narażając sojusz swoich krajów.
Premiera: 10 lipca

„Piotruś Pan”

W chłodną noc w Londynie Wendy Darling hipnotyzuje swoich braci opowieściami o legendarnym piracie Kapitanie Haku. Pojawienie się tej nocy w ich dziecinnym pokoju Piotrusia Pana oraz zazdrosnej małej wróżki o imieniu Dzwoneczek rozpoczyna wielką przygodę.
Premiera: 11 lipca

„Podróż z seryjnym zabójcą”

Opiekun zwierząt zabiera autostopowicza, który okazuje się sprytnym seryjnym mordercą.
Premiera: 11 lipca

„Gioia to radość”

Gioia jest nauczycielką w liceum, a jeden z jej uczniów zarabia na własnym ciele, by zdobyć kilkaset euro dla swojej matki…
Premiera: 11 lipca

„Mężczyzna, który widział niedźwiedzia”

Grégoire i Michel należą do różnych pokoleń, ale łączy ich miłość do natury.
Premiera: 15 lipca Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl