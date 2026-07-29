Francja w szoku. Nie żyje Kavinsky, twórca kultowego hitu „Nightcall”

Vincent Belorgey, znany na całym świecie jako Kavinsky, zmarł w wieku 50 lat. Na ciało natrafiono w jego domu w XVIII dzielnicy Paryża po tym, jak sąsiedzi zgłosili jego nieobecność. Zgon został potwierdzony przez ratowników około godziny 22:30 we wtorek.

Kavinsky nie żyje. Miał 50 lat

Zaledwie 50-letni Kavinsky był gwiazdą muzyki elektronicznej. Światową rozpoznawalność przyniósł mu utwór „Nightcall”, który stał się nieodłączną częścią szalenie popularnego filmu „Drive” z Ryanem Goslingiem. Przyczyna śmierci muzyka nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona. W mediach i w sieci mnożą się spekulacje dotyczące okoliczności zgonu artysty.

Śledztwo w sprawie śmierci Belorgeya prowadzi paryska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, by do zgonu miały przyczynić się osoby trzecie, ale postępowanie wciąż trwa. – Wszczęto dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu, ratownicy nie znaleźli na miejscu zdarzenia żadnych podejrzanych przedmiotów. Śledztwo jest w toku – komunikowała prokuratura.

„Le Figaro” spekuluje, że przyczyną śmierci Kavinskiego mógł być udar mózgu. Francuscy dziennikarze przypomnieli, że zmagał się on w ostatnim czasie z silnymi bólami głowy. Nie są to jednak oficjalne informacje i wymagają potwierdzenia przez odpowiednie służby.

Kavinsky i jego kariera muzyczna

Vincent Belorgey urodził się 31 lipca 1975 roku w Seine-Saint-Denis. Początkowo chciał być aktorem, ale w 2005 rozpoczął karierę muzyczną, zainspirowany przez bliskich przyjaciół. W 2007 roku zagrał w filmie „Steak”, do którego nagrał też muzykę. Wydał trzy EPki, z których ostatnia z 2010 roku nosiła tytuł „Nightcall”. Koncertował razem z takimi gwiazdami jak Daft Punk, The Rapture, Justice czy SebastiAn. Ten ostatni zremiksował utwór Kavinskiego „Testarossa Autodrive”. Piosenka w tej wersji trafiła na soundtrack gier komputerowych Grand Theft Auto IV i Gran Turismo 5 Prologue.

Po wielkim sukcesie piosenki „Nightcall” Kavinsky wydał pierwszy album długogrający w 2013 roku, po czym aż do 2021 roku nie publikował nowych oficjalnych kompozycji. W 2024 roku muzyk wykonał utwór „Nightfall” na ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu.

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