Śmiech gwarantowany. To jedne z najlepszych komedii, jakie znajdziesz na Netfliksie

Nie każdy dzień układa się idealnie, ale dobra komedia potrafi poprawić nastrój w zaledwie kilkanaście minut.

Komedie romantyczne, akcji i czarny humor. Parada śmiechu na Netflix

Netflix ma w swojej bibliotece sporo własnych produkcji, które bawią na bardzo różne sposoby. Są romantyczne wpadki, zwariowane historie rodzinne, kryminalne zagadki z humorem i komedie akcji pełne błyskotliwych dialogów. Są wśród nich dość egzotyczne perełki o mniej znanych nam obyczajach, co zawsze wywołuje jakieś absurdalne i komiczne sytuacje, jest kino akcji, w którym śmiech jest równie ważny, co niezawodny karabin, są też scenariusze, na widok których włos się jezy na głowie. Oto tytuły, które warto dopisać do swojej listy.

11 komedii na Netflix, które warto obejrzeć, gdy chcesz się szybko pośmiać

„Panie przodem”



„Panie przodem” opowiada historię Damiena Sachsa, bogatego i pewnego siebie mężczyzny, który niespodziewanie trafia do równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Walka o stanowisko prezesa z Alex Fox szybko uczy go pokory.



„Braciszek”



W „Braciszku” uporządkowane życie nowojorskiego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy niespodziewanie pojawia się jego ekscentryczny brat Marcus. Rodzinne relacje okazują się znacznie bardziej skomplikowane niż biznesowe sukcesy.



„Sprawa rodzinna”



Nie mniej zamieszania przynosi „Sprawa rodzinna”. Zara pracuje jako asystentka popularnego aktora, a jej życie komplikuje się, gdy odkrywa, że jej szef romansuje z jej własną matką.



„Nie ten Paryż”



Z kolei „Nie ten Paryż” to lekka komedia romantyczna o kobiecie, która zgłasza się do programu randkowego z myślą o wyjeździe do Francji, by zamiast tego trafić do... Paryża w Teksasie.



„Zróbmy zemstę”



„Zróbmy zemstę” to przewrotna historia dwóch nastolatek, które postanawiają wspólnie odegrać się na swoich prześladowcach. Film czerpie inspirację z klasyki Alfreda Hitchcocka, ale podaje ją we współczesnym, pełnym ironii wydaniu.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



Miłośnicy zagadek kryminalnych powinni sięgnąć po „Glass Onion: Film z serii »Na noże«”. Detektyw Benoit Blanc trafia na grecką wyspę, gdzie wśród ekscentrycznych milionerów dochodzi do morderstwa. Nie brakuje tu zarówno humoru, jak i zaskakujących zwrotów akcji.



„Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”



Po latach powraca także kultowy bohater w „Gliniarzu z Beverly Hills: Axel F.”. Axel Foley ponownie trafia do Beverly Hills, gdzie czeka go nowa sprawa oraz spotkanie z dawnymi znajomymi i córką.



„Czerwona nota”



Jeszcze więcej widowiskowej akcji oferuje „Czerwona nota”. Agent FBI, błyskotliwy złodziej i najsłynniejsza złodziejka dzieł sztuki świata spotykają się w pełnej pościgów, żartów i niespodziewanych zwrotów akcji historii z udziałem Dwayne'a Johnsona, Ryana Reynoldsa i Gal Gadot.



„Mamy tu ducha”



W „Mamy tu ducha” nastolatek Kevin zaprzyjaźnia się z duchem mieszkającym na strychu rodzinnego domu. Gdy nagranie z Ernestem trafia do internetu i staje się viralem, cała historia nabiera zupełnie nieoczekiwanego tempa.



„Babcie”



Babcie” to oparta na prawdziwych wydarzeniach ciepła opowieść o mężczyźnie, który po śmierci matki otwiera włoską restaurację, zatrudniając w kuchni grupę doświadczonych seniorek.



„Farciarz Gilmore 2”



Na fanów klasycznych komedii czeka również „Farciarz Gilmore 2”. Adam Sandler ponownie wciela się w Happy'ego Gilmore'a niemal 30 lat po premierze pierwszej części. Tym razem bohater wraca na pole golfowe, by pomóc córce spełnić marzenie o nauce w szkole baletowej. Obok dobrze znanych twarzy w obsadzie pojawiają się także Bad Bunny, Eminem i Post Malone. Czytaj też:

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