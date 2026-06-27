Weekend z dreszczykiem emocji. 25 świetnych thrillerów i kryminałów z Netfliksa

Przygotowaliśmy zestawienie 25 najlepszych thrillerów i kryminałów dostępnych na Netfliksie, które sprawdzą się zarówno podczas samotnego wieczoru, jak i filmowego maratonu z bliskimi. Jeśli lubisz historie, które zmuszają do myślenia i nie pozwalają oderwać wzroku od ekranu, znajdziesz tu coś dla siebie.

25 najlepszych thrillerów i kryminałów na Netfliksie. Idealne filmy na weekend

„Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.



„Przemytnik”



Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu. Zobacz pełny opis



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Zakładnik z Wall Street”



Gospodarz programu telewizyjnego zostaje wzięty jako zakładnik przez mężczyznę, który słuchając jego rad dotyczących inwestycji, stracił oszczędności swojego życia.



„Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



„Zostaw świat za sobą”



Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.



„Trauma”



Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.



„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„The Highwaymen”



Przestępcy często są ulubieńcami mediów, ale to stróże prawa tworzą historię. „The Highwaymen” w reżyserii Johna Lee Hancocka („Wielki Mike. The Blind Side”) to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clyde’a. Gdy okazuje się, że funkcjonariusze FBI dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu (Kevin Costner i Woody Harrelson), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą.



„Przysięgły nr 2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Kontrola bezpieczeństwa”



Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.



„Gad”



Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.



„Napad”



Prokuratorka szuka pomocy u zwolnionego ze służby policjanta, oferując mu szansę na powrót do dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Łup”



Gdy grupa policjantów z Miami znajduje w zapuszczonej melinie miliony dolarów, wzajemne zaufanie wyparowuje, a zasady i przyjaźnie stają pod znakiem zapytania.



„Shaft”



John Shaft pomaga swojemu synowi rozwiązać zagadkę przedwczesnej śmierci jego najlepszego przyjaciela.



„Niewidzialny strażnik”



Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.



„Prawo krwi”



George i Margaret po śmierci syna starają się odnaleźć ich jedynego wnuka.



„Operacja Bracia”



Międzynarodowa grupa agentów specjalnych wykorzystuje opuszczony pustynny resort w Sudanie jako przykrywkę do przemycenia tysięcy uchodźców do Izraela.



„Badla”



Młoda kobieta budzi się w pokoju hotelowym, gdzie znajduje zwłoki swego kochanka. Wraz z wybitnym prawnikiem próbuje zrozumieć, jak doszło do jego śmierci. Czytaj też:

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