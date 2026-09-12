Co obejrzeć w sobotę w telewizji? 8 filmów, przy których trudno będzie zasnąć

Sobotni wieczór można spędzić przed telewizorem na wiele sposobów. W ramówkach znalazły się zarówno kultowe produkcje z wielkimi gwiazdami, jak i thrillery, kino sensacyjne, komedia oraz widowiskowe kino przygodowe. J

Jeśli zastanawiacie się, co obejrzeć w sobotę 12 września, wybraliśmy kilka propozycji, które mogą zainteresować miłośników różnych gatunków. Wśród nich są m.in. „Brudny Harry”, „Uprowadzona”, „Okup” oraz klasyczna komedia Stanisława Barei.

Sobota 12 września w telewizji. Co warto obejrzeć?

„Ministerstwo Niebezpiecznych Drani” – sobota 12 września, godz. 21:25, TVP 1



Trwa II wojna światowa. Colin Gubbins (Cary Elwes), wspierany przez Winstona Churchilla, przygotowuje tajną misję wymierzoną przeciwko nazistom. Do zuchwałej operacji zostają zwerbowani m.in. Gus March-Phillips (Henry Cavill) i Marjorie Stewart (Eiza González). „Ministerstwo Niebezpiecznych Drani” to komedia szpiegowska w reżyserii Guya Ritchiego, twórcy „Porachunków” i „Przekrętu”. Fabuła filmu została zainspirowana prawdziwą historią oraz oparta na książce Damiena Lewisa.



„Brudny Harry” – sobota 12 września, godz. 23:35, TVP 1



San Francisco terroryzuje seryjny zabójca znany jako Skorpion (Andy Robinson). Morderca wybiera swoje ofiary przypadkowo, a następnie sam kontaktuje się z policją. Informuje funkcjonariuszy, kogo zamierza zabić, i żąda okupu w zamian za odstąpienie od swoich planów. Sprawę przejmuje inspektor Harry Callahan (Clint Eastwood), bezwzględny wobec przestępców policjant, który ma dostarczyć żądany okup. Plan kończy się jednak niepowodzeniem. Skorpion zabija kolejną osobę i ucieka. Wkrótce porywa dziewczynkę i za wskazanie miejsca jej przetrzymywania żąda 200 tysięcy dolarów. Rola Harry'ego Callahana uczyniła z Clinta Eastwooda gwiazdę pierwszego formatu. Aktor powrócił później jeszcze cztery razy w filmach opowiadających o przygodach tego inspektora.



„Uprowadzona” – sobota 12 września, godz. 20:00, FILMBOX+ Action



Były agent służb specjalnych Bryan Mills (Liam Neeson) pracuje jako ochroniarz. Po rozwodzie z Lenore (Famke Janssen) próbuje odbudować relację ze swoją jedyną córką Kim (Maggie Grace). Dziewczyna w dniu 17. urodzin informuje ojca, że razem z przyjaciółką Amandą (Katie Cassidy) planuje wyjazd do Paryża. Bryan początkowo sprzeciwia się wyprawie, jednak pod wpływem byłej żony zgadza się na wyjazd. Przekazuje córce telefon komórkowy i zobowiązuje ją do codziennego kontaktu. Kim dzwoni zgodnie z obietnicą niedługo po przybyciu do Paryża. W czasie rozmowy do mieszkania dziewcząt wdziera się kilku mężczyzn. Bryan każe przerażonej córce przekazać mu jak najwięcej informacji o napastnikach. Chwilę później połączenie zostaje przerwane. Mills natychmiast rusza do Paryża. Szybko ustala, że za porwaniem dziewcząt stoi gang Albańczyków. Przestępcy polują na turystki, następnie uzależniają je od heroiny i zmuszają do prostytucji. Podążając tropem porywaczy, Bryan odnajduje zwłoki Amandy. Aby uratować córkę, musi wykorzystać wszystkie umiejętności zdobyte podczas pracy w służbach specjalnych.



„Okup” – sobota 12 września, godz. 20:00, TVN 7



Tom Mullen (Mel Gibson) jest byłym pilotem wojskowym, który dzięki determinacji i ciężkiej pracy został właścicielem czwartej co do wielkości linii lotniczych w USA. Mężczyzna mieszka w luksusowym apartamencie w Nowym Jorku wraz z żoną Kate (Rene Russo) i dziewięcioletnim synem Seanem (Brawley Nolte). Podczas naukowego festynu w Central Parku chłopiec zostaje uprowadzony. Wkrótce Mullenowie otrzymują wiadomość od porywaczy. Za uwolnienie Seana żądają 2 milionów dolarów. Tom ma 48 godzin na dostarczenie pieniędzy i nie może zawiadomić policji.Żona oraz agenci FBI, którzy ostatecznie dowiadują się o porwaniu, przekonują go, aby zapłacił okup. Próba przekazania pieniędzy kończy się jednak tragicznie. W strzelaninie ginie brat jednego z przestępców. Zdesperowany ojciec postanawia całkowicie zmienić strategię. Chce doprowadzić do sytuacji, w której to porywacze będą obawiać się jego. Pojawia się w telewizji i przed kamerami informuje o nagrodzie w wysokości 2 milionów dolarów za głowy gangsterów.



„Robin Hood: Początek” – sobota 12 września, godz. 20:00, AXN



Lord Robin z Loxley wraca do Anglii po czterech latach spędzonych poza krajem podczas kolejnej wyprawy krzyżowej przeciwko Saracenom. Na miejscu dawny przyjaciel Tuck przekazuje mu złe wiadomości. Robin został oficjalnie uznany za zmarłego, a jego ukochana Marion, przekonana o śmierci narzeczonego, wyszła za mąż za innego mężczyznę. Na tym problemy się nie kończą. Rodzinny zamek Robina został złupiony, a jego ziemie przejęto. Za sytuację odpowiada skorumpowany szeryf z Nottingham. Robin nie zamierza zaakceptować niesprawiedliwości ani pozwolić, by okrutnik bezkarnie uciskał mieszkańców. Pod okiem Araba Małego Johna przechodzi wymagający trening. Doskonali umiejętności łucznicze i bojowe, a następnie zaczyna bronić słabszych oraz przeciwstawiać się bogaczom sprawującym władzę. Wkrótce na jaw wychodzi zdrada zagrażająca całemu królestwu. Robin i jego towarzysze muszą przygotować się do konfrontacji z potężną armią i opracować plan, który pozwoli ocalić kraj.



„Brunet wieczorową porą” – sobota 12 września, godz. 20:00, Kino Polska



Michał (Krzysztof Kowalewski) słyszy od Cyganki przepowiednię, według której zabije bruneta, który pojawi się u niego wieczorem. Początkowo mężczyzna nie traktuje ostrzeżenia poważnie. Sytuacja zmienia się, gdy spełniają się dwie pozostałe wróżby. Michał odnajduje zaginiony zegarek, a na loterii padają przewidziane przez Cygankę liczby. Mężczyzna zaczyna obawiać się najgorszej części przepowiedni. Niespodziewanie w jego mieszkaniu pojawia się w nocy niejaki Dzidek Krępak, który wkrótce ginie w niejasnych okolicznościach. Michał zdaje sobie sprawę, że okoliczności przemawiają przeciwko niemu. Próbuje więc samodzielnie rozwikłać zagadkę. Pomaga mu przyjaciel Kazik (Wiesław Gołas). Mężczyźni podejrzewają, że za zabójstwem może stać jeden z sąsiadów, dlatego zastawiają pułapkę w miejscu zbrodni.Kiedy jeden z sąsiadów próbuje uciec, Michał rusza za nim w pogoń. „Brunet wieczorową porą” to komedia charakterystyczna dla twórczości Stanisława Barei, pokazująca również klimat i obyczajowość epoki PRL-u. Współtwórcą dialogów i scenariusza filmu jest Stanisław Tym.



„Anioły i demony” – sobota 12 września, godz. 18:15, Polsat Film



Robert Langdon (Tom Hanks), profesor Uniwersytetu Harvarda, światowej sławy historyk i badacz symboli, otrzymuje zadanie zidentyfikowania tajemniczego wzoru wypalonego na ciele zamordowanego w szwajcarskim laboratorium fizyka. Śledztwo prowadzi do iluminatów, potężnego bractwa od wieków walczącego z Kościołem katolickim. Organizacja chce doprowadzić do zniszczenia Watykanu. W tym samym czasie umiera papież, a w Stolicy Apostolskiej rozpoczynają się przygotowania do wyboru jego następcy. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w tajemniczych okolicznościach znikają czterej główni kandydaci do papieskiego tronu. Iluminaci grożą wysadzeniem Watykanu i zamordowaniem porwanych duchownych. Langdon wraz z włoską badaczką Vittorią Vetrą (Ayelet Zurer), współpracowniczką zabitego fizyka, musi odnaleźć siedzibę sekty i zapobiec tragedii. W śledztwo angażują się również dowódca Gwardii Szwajcarskiej Richter (Stellan Skarsgard) oraz papieski kamerling Patrick McKenna (Ewan McGregor). Film jest thrillerem opartym na bestsellerowej powieści Dana Browna pod tym samym tytułem.



„Missisipi w ogniu” – sobota 12 września, godz. 22:15, Stopklatka



Akcja filmu rozgrywa się w 1964 roku w amerykańskim miasteczku Meridian. Dochodzi tam do brutalnych morderstw na tle rasowym. Panującą wokół tych wydarzeń zmowę milczenia próbują przełamać dwaj agenci FBI. Rupert Anderson (Gene Hackman) stosuje niekonwencjonalne metody pracy, podczas gdy jego partner Alan Ward (Willem Dafoe) jest idealistą. Funkcjonariusze próbują odnaleźć sprawców i wyjaśnić okoliczności zabójstwa trzech młodych ludzi, działaczy organizacji walczącej z rasizmem i domagającej się uznania praw Afroamerykanów. Śledztwo napotyka poważną przeszkodę. Mieszkańcy nie chcą wracać do tragicznych wydarzeń, przez co mimo wysiłków agentów nie widać postępów. Czytaj też:

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