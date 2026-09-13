Co obejrzeć w niedzielę w telewizji? „John Wick 4”, „Diuna” i kultowa polska komedia

Niedziela, 13 września przynosi w telewizji kilka propozycji dla widzów szukających mocnego kina na zakończenie weekendu.

W ramówce znalazły się zarówno widowiskowe produkcje akcji, jak i thrillery, kino sportowe, polska komedia oraz biograficzna historia jednej z największych gwiazd disco polo. Na różnych kanałach będzie można zobaczyć m.in. „Johna Wicka 4”, „Diunę”, czy „Millennium: Dziewczynę, która igrała z ogniem”. Jest więc z czego wybierać, jeśli niedzielny wieczór ma upłynąć przed telewizorem.

Niedziela 13 września. Co warto obejrzeć w telewizji?

„Zenek” – niedziela, 13 września, godz. 21:25, TVN



Akcja filmu rozpoczyna się na wschodzie Polski, na przełomie lat 80. i 90. Dorastający na podlaskiej wsi Zenek Martyniuk od najmłodszych lat marzy o karierze piosenkarza. Chce śpiewać dla ludzi, dawać im radość i zapewniać rozrywkę. W realizacji muzycznej pasji wspierają go przyjaciele oraz wuj, który przekazuje mu wskazówki dotyczące gry i śpiewu. Młody Zenek fascynuje się zachodnimi idolami, wśród których są Limahl, Bad Boys Blue i Boney M. Początkowo śpiewa w domu, jednak z czasem coraz częściej występuje na wiejskich zabawach, weselach i cygańskich biesiadach. Początki nie są łatwe, ale chłopak nie rezygnuje z marzeń o sukcesie. W tym okresie zakochuje się w Danucie, która później zostaje jego żoną. Determinacja, młodzieńczy zapał i ciężka praca stopniowo prowadzą Martyniuka na szczyt. Jako dojrzały już król disco polo przyciąga na koncerty tysiące fanów, a kierowany przez niego zespół Akcent na stałe zapisuje się w historii tego nurtu muzycznego.



„John Wick 4” – niedziela, 13 września, godz. 20:00, TV Puls



John Wick (Keanu Reeves), legendarny zabójca i ścigany wyrzutek, nadal walczy o możliwość odzyskania wolności i spokoju. Stawka za jego głowę rośnie, a mężczyzna wie, że może przede wszystkim liczyć na siebie. Tym razem otrzymuje jednak pomoc od Winstona (Ian McShane), który zna sposób na zakończenie konfliktu z międzynarodową organizacją płatnych zabójców. Zgodnie z obowiązującą tradycją Wick musi wyzwać na pojedynek nowego przywódcę syndykatu, ambitnego i aroganckiego markiza de Gramond (Bill Skarsgard). Zwycięstwo może uwolnić go od zobowiązań wobec organizacji. Zanim dojdzie do konfrontacji, John musi odzyskać wsparcie innej przestępczej rodziny. Udaje się więc do siedziby organizacji Ruska Roma, z którą wcześniej zerwał kontakty. Wykonuje misję zleconą przez przybraną siostrę Katię (Natalia Tena), dzięki czemu odzyskuje swój status i może rzucić wyzwanie Gramondowi.



„Diuna” – niedziela, 13 września, godz. 20:00, TVN 7



W odległej przyszłości ludzkość, zamiast rozwijać technologię koncentruje się na możliwościach ludzkiego umysłu. Jedną z jego największych zdolności jest jasnowidzenie, które wyzwala melanż, niezwykłą przyprawę występującą na planecie Arrakis. To wyjątkowo niebezpieczne miejsce, którego pustynie zamieszkują gigantyczne istoty zwane czerwiami. Arrakis, określana również jako Diuna, zostaje przekazana w lenno rodowi Atrydów. Na czele rodziny stoi książę Leto (Oscar Isaac), jednak szczególne znaczenie dla jej przyszłości ma jego syn Paul (Timothée Chalamet). Młody, niezwykle uzdolniony bohater czuje, że czeka go wielkie przeznaczenie, choć sam nie potrafi jeszcze w pełni go zrozumieć. Paul wyrusza na Arrakis razem z ojcem, jego konkubiną lady Jessicą (Rebecca Ferguson) oraz armią rodu. Wkrótce dochodzi do konfliktu z Harkonnenami, na czele których stoi baron Vladimir (Stellan Skarsgard). Stawką wojny są nie tylko złoża melanżu, lecz także przyszłość rodziny Atrydów i ludzi związanych z Paulem.



„Creed: Narodziny legendy” – niedziela, 13 września, godz. 21:50, HBO



Adonis Johnson marzy o karierze zawodowego boksera. Nigdy nie poznał swojego ojca, mistrza świata wagi ciężkiej Apolla Creeda, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas walki. Adonis jest gotowy na wyrzeczenia, by osiągnąć sukces, ale jego trudny charakter sprawia, że nie może znaleźć odpowiedniego trenera. Młody sportowiec opuszcza Los Angeles i trafia do Filadelfii. Tam poznaje Rocky'ego Balboę, dawnego rywala swojego ojca, a jednocześnie jego lojalnego przyjaciela. Rocky, dziś legendarny pięściarz, prowadzi włoską restaurację. Adonis prosi go, aby został jego trenerem. Balboa początkowo nie chce wracać do świata boksu. Ma poczucie winy związane ze śmiercią Apolla i obawia się, że jego syna również może spotkać tragiczny los. Determinacja młodego boksera stopniowo przełamuje jednak sceptycyzm byłego mistrza.



„Sztos” – niedziela, 13 września, godz. 20:00, Kino Polska



Sopot, początek lat 70. Trzydziestoletni Kazik Czarnecki, nazywany Synkiem (Cezary Pazura), wychodzi z więzienia i szuka sposobu na rozpoczęcie nowego życia. Marzy o własnym mieszkaniu oraz ślubie z ukochaną Beatą (Ewa Gawryluk). Nie zamierza jednak pracować w stoczni i czekać trzy dekady na przydziałowy lokal. Synek trafia do sprytnego oszusta Eryka (Jan Nowicki). Mężczyźni zaczynają wspólnie oszukiwać zachodnich turystów podczas nielegalnej wymiany walut. Zamiast prawdziwych banknotów podkładają pocięte gazety. Ich interes rozwija się pomyślnie do czasu, gdy Eryk zostaje oszukany przez jednego ze swoich kompanów, Gruchę (Krzysztof Zaleski). Dla hochsztaplera jest to sprawa honoru, a jedynym sposobem na jego odzyskanie ma być zemsta. Do jej przeprowadzenia potrzebują jednak pieniędzy.



„Na linii ognia” – niedziela, 13 września, godz. 21:00, Polsat Film



Frank Horrigan jest weteranem amerykańskich tajnych służb specjalnych i ekspertem w swoim fachu. Mężczyzna od lat zmaga się jednak z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat. Podczas zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy'ego w Dallas pracował w jego ścisłej obstawie. W feralnym momencie zawahał się i nie zdołał zasłonić prezydenta własnym ciałem. Wspomnienie tragedii oraz wyrzuty sumienia nie dają mu spokoju. Pewnego dnia Horrigan odkrywa, że ktoś może zagrażać życiu obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Potencjalnym zamachowcem okazuje się Mitch Leary, zawodowy zabójca dobrze znany policji. Frank postanawia wrócić do ochrony prezydenta, chcąc w ten sposób spłacić swój dług z przeszłości. Leary rozpoczyna z nim niebezpieczną grę. Wybiera właśnie Horrigana, ponieważ uważa, że obaj są do siebie podobni. Mężczyźni są samotni i nie mają, zdaniem zabójcy, dla kogo żyć.



„Millennium: Dziewczyna, która igrała z ogniem” – niedziela, 13 września, godz. 22:25, Stopklatka



Minął rok od chwili, gdy Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) i Lisbeth Salander (Noomi Rapace) rozwiązali zagadkę zaginięcia Harriet Vanger. Lisbeth, zbuntowana samotniczka, unika kontaktu z dziennikarzem. Po licznych podróżach wraca do Szwecji. Żyje wygodnie dzięki ukradzionej fortunie i odnawia znajomość z Miriam Wu (Yasmine Garbi). Dziewczyna opiekuje się również swoim dawnym kuratorem Holgerem Palmgrenem (Per Oscarsson), a jednocześnie kontroluje obecnego opiekuna prawnego, sadystycznego Nilsa Bjurmana (Peter Andersson).W tym czasie Mikael wraca do redakcji „Millennium” i rozpoczyna współpracę z dziennikarzem Dagiem Svenssonem (Hans Christian Thulin). Mężczyzna przygotowuje publikację poświęconą handlowi kobietami z Europy Wschodniej. Korzysta przy tym z danych zebranych przez swoją dziewczynę Mię Bergman (Jennie Silfverhjelm), która napisała na ten temat pracę doktorską.

Wkrótce Dag i Mia zostają zamordowani. Podejrzenie pada na Lisbeth. Niedługo później dochodzi do kolejnej zbrodni. Ginie Bjurnman, a również za to zabójstwo odpowiedzialnością zostaje obarczona Salander. Dziewczyna musi się ukrywać. Mikael nie wierzy w jej winę i rozpoczyna własne śledztwo. Podąża tropem, który wcześniej podjęli Dag i Mia. W pewnym momencie kontaktuje się z nim Lisbeth. Genialna hakerka zostawia na jego komputerze kolejne wiadomości, kierując go na ślad tajemniczego Zali (Georgi Staykov). Z czasem dziennikarz odkrywa mroczną tajemnicę z przeszłości Lisbeth. „Millennium: Dziewczyna, która igrała z ogniem” jest ekranizacją drugiej części bestsellerowej trylogii Stiega Larssona. Czytaj też:

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