Clint Eastwood i kobiety jego życia. Z tymi gwiazdami łączono legendarnego aktora

Clint Eastwood przez dekady uchodził za jedną z największych gwiazd Hollywood. Zbudował imponującą karierę jako aktor i reżyser, na nowo definiował western i spopularyzował postać filmowego antybohatera. Poza ekranem jego życie było jednak równie burzliwe, jak historie, w których występował.

Nie wszystkie opisywane związki zostały oficjalnie potwierdzone przez obie strony. Niektóre z kobiet same opowiadały jednak o swoich relacjach z aktorem, inne zaś nie zaprzeczały pojawiającym się doniesieniom. Oto historia najgłośniejszych kobiet, które pojawiły się w życiu „Brudnego Harry’ego”.

Maggie Johnson. Pierwsza żona Clinta Eastwooda

Clint Eastwood poznał Maggie Johnson w 1953 roku. Studentka Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zgodziła się wówczas na randkę w ciemno, mimo że spotykała się już z innym mężczyzną. Spotkanie z niedawno zwolnionym wojskowym zrobiło na niej duże wrażenie.

„Kiedy się odwrócił, byłam zdumiona jego wyglądem” – wspominała później w rozmowie cytowanej przez magazyn „People”. Eastwood ostatecznie poprosił Johnson o rękę, a para pobrała się tuż przed Bożym Narodzeniem 1953 roku. Aktor nie zrezygnował jednak z relacji z innymi kobietami. W rozmowie z „Playboyem”, cytowanej przez „People”, określił żonę jako „kobietę, która wie, ile przestrzeni potrzebuję”.

Małżeństwo przetrwało do końca lat 70. Para doczekała się dwojga dzieci, Alison i Kyle’a Eastwoodów, a dokumenty rozwodowe podpisała w 1984 roku. Mimo rozwodu byli małżonkowie pozostali obecni w swoim życiu.

Mamie Van Doren i romans na planie westernu

Z Eastwoodem łączono także Mamie Van Doren, aktorkę i gwiazdę kina lat 50. W 1953 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Universal, a trzy lata później wystąpiła jako Ellen Ballard w filmie „Star in the dust”. Eastwood pojawił się w tej produkcji w niewielkiej roli pomocnika ranczera.

Wiele lat później Van Doren opowiadała magazynowi „People” o ich relacji. „Zawsze znał najprostszą i najkrótszą drogę do mojej garderoby” – wspominała.

Według jej relacji między aktorami doszło do krótkiego romansu. Ich drogi miały krzyżować się również podczas zajęć w Universal Talent School. W 2008 roku spotkali się ponownie na zbiórce funduszy na rzecz Cedars-Sinai Medical Center, której Eastwood był gościem honorowym.





Roxanne Tunis. Romans, który trwał 14 lat

Jedną z najdłuższych relacji przypisywanych Eastwoodowi był związek z tancerką i kaskaderką Roxanne Tunis. Para poznała się podczas pracy przy westernowym serialu „Rawhide” w 1959 roku.

Według doniesień ich pozamałżeński romans trwał aż 14 lat. Eastwood i Tunis mieli również córkę Kimber Lynn Eastwood. Przez długi czas jej istnienie miało pozostawać poza zainteresowaniem opinii publicznej. O relacji Tunis i Eastwooda świat dowiedział się dopiero w 1989 roku za sprawą publikacji „National Enquirer”. Rok później Kimber miała twierdzić, że jej biologiczny ojciec się jej wyrzekł. Z czasem relacje między ojcem i córką miały się jednak poprawić. Kimber, która pracowała jako charakteryzatorka, pojawiła się nawet przy produkcji filmu „Przemytnik” w reżyserii Eastwooda.

Roxanne Tunis zmarła w 2023 roku w wieku 93 lat. Jeden z członków jej rodziny mówił później o jej uczuciach do aktora: „Roxanne czciła ziemię, po której stąpał. Nie obchodziło jej, że Clint był gwiazdą. Nigdy nie robiły na niej wrażenia pieniądze i sława. Pragnęła tylko mieć i trzymać Clinta Eastwooda jako mężczyznę”.

Gael Greene. Spotkania z krytyczką kulinarną

Na liście kobiet związanych z Eastwoodem znalazła się także krytyczka kulinarna Gael Greene. W swojej autobiografii „Insatiable: Tales from a Delicious Life of Excess” z 2006 roku opisała spotkania z wieloma gwiazdami. Wśród nich znalazł się również Eastwood.

Greene poznała aktora podczas wywiadu na planie filmu „Dwa muły dla siostry Sary”. Po rozmowie mieli wybrać się na randkę, a później spotkać w apartamencie Eastwooda. Do kolejnego spotkania miało dojść kilka miesięcy później w hotelu Beverly Wilshire w Los Angeles.

„To był wspaniały seks w erze wspaniałych możliwości seksualnych” – wspominała Greene, cytowana przez Contactmusic. Opisywała również swoje pierwsze wrażenie po otwarciu drzwi aktorowi, mówiąc, że zamieniła się w „galaretkę”.





Jean Seberg. Romans, który miał zakończyć się rozczarowaniem

Pod koniec lat 60. Eastwood miał związać się z Jean Seberg. Aktorzy poznali się w Baker podczas zdjęć do musicalu westernowego „Pomaluj swój wóz”. Według relacji cytowanych na portalu Nicki Swift ich romans miał trwać około pięciu miesięcy.

Biograf Seberg, David Richards, twierdził w książce „Played Out”, że aktorka bardzo zaangażowała się w tę relację i była gotowa odejść od swojego męża, pisarza Romaina Gary’ego.

„Kiedy wrócili do Paramount, Clint zachowywał się, jakby nie wiedział, kim ona jest” – twierdził Richards. „Jean nie mogła uwierzyć, że mógł być wobec niej tak obojętny po tym wszystkim, co wydarzyło się w Baker. Była bardzo wrażliwą kobietą i to była dla niej straszna trauma”. Seberg zmarła w 1979 roku w wieku 40 lat. Należała do nielicznych byłych, o których Eastwood mówił publicznie.

„Uwielbiałem ją” – powiedział po latach, cytowany przez „Express”. „Podczas kręcenia filmu patrzyłem na nią jak na aktorkę, ale widziałem w niej też normalną osobę. Była bardzo szczęśliwa, a nie sądzę, żeby wielu miało okazję to zobaczyć. Rozmawialiśmy o rodzinie, przyjaciołach, związkach… Miłości i tym wszystkim… Odegrała ważną rolę w moim życiu”.

Sondra Locke. Związek zakończony w sądzie

Clint Eastwood poznał Sondrę Locke, gdy aktorka ubiegała się o rolę w jego filmie „Breezy” z 1972 roku. Nie dostała wówczas angażu, ale trzy lata później Eastwood obsadził ją w „Josey Wales, wyjęty spod prawa”. W trakcie pracy nad filmem między aktorami rozpoczął się romans.

Oboje pozostawali wtedy w związkach małżeńskich. Locke była żoną rzeźbiarza Gordona Andersona, a Eastwood nadal pozostawał mężem Maggie Johnson. Para przez długi czas ukrywała swoją relację i dementowała doniesienia tabloidów.

Według Nicki Swift związek trwał do 1989 roku. W tym samym roku Locke pozwała Eastwooda, domagając się 70 mln dolarów. Sprawa zakończyła się porozumieniem, na mocy którego aktor miał przekazać jej 450 tys. dolarów, dom oraz umowę z Warner Bros.

W 1995 roku Locke ponownie skierowała sprawę do sądu. Twierdziła, że studio odrzucało jej pomysły, a Eastwood celowo sabotował jej karierę. W pamiętniku „The Good, the Bad, and the Very Ugly” aktorka twierdziła również, że dwukrotnie poddała się aborcji, ponieważ Eastwood nie chciał mieć kolejnych dzieci.

„Nie powiedziałabym, że żałuję tego związku” – mówiła w 1997 roku „The Washington Post”. „Ale żałuję, że nie znalazłam sposobu, nie zrozumiałam, kim on był i jak to się skończy, pięć lub sześć lat wcześniej, żebym mogła zacząć działać”. Locke zmarła w 2018 roku w wieku 74 lat z powodu powikłań po chorobie nowotworowej.





Jacelyn Reeves. Matka dwojga dzieci Eastwooda

W połowie lat 80. Eastwood był związany ze stewardesą Jacelyn Reeves. Ich relacja zaowocowała narodzinami dwojga dzieci. Scott Eastwood przyszedł na świat w 1986 roku, a Kathryn Eastwood dwa lata później.

Informacje o narodzinach dzieci przez długi czas miały być utrzymywane w tajemnicy. Dopiero w 1990 roku tabloid „Star” ujawnił sprawę. Scott Eastwood z czasem również rozpoczął karierę w branży filmowej. Wystąpił m.in. w „Pacific Rim” i „Legionie samobójców”, a także pojawił się w reżyserowanym przez ojca „Gran Torino”.

Frances Fisher. Wspólne życie i córka

Kolejną partnerką Eastwooda była Frances Fisher. Aktorka poznała go podczas imprezy przedprodukcyjnej filmu „Różowy Cadillac”.

„Spojrzał prosto na mnie, tak jak patrzy na każdą inną kobietę na świecie, ale mnie też to poruszyło” – wspominała w książce „Clint Eastwood: A Biography”. „Mam na myśli to, że kiedy on to włącza, potrafi to włączyć, a ja po prostu pomyślałam: »O mój Boże, spójrz na to«. Był tam człowiek – dostrzegłam w jego obecności tyle piękna”.

Eastwood i Fisher zamieszkali razem po zakończeniu jego związku z Sondrą Locke. W 1993 roku urodziła się ich córka Francesca Eastwood. Związek zakończył się w 1995 roku. Fisher po latach wspominała, że z czasem zaczęły wychodzić na jaw kolejne sekrety z przeszłości aktora, a publikacja tabloidu przedstawiająca Eastwooda całującego inną kobietę wpłynęła na jej postrzeganie relacji.

Dina Ruiz. Druga żona Clinta Eastwooda

W 1996 roku Eastwood poślubił prezenterkę telewizyjną Dinę Ruiz. Para wzięła ślub podczas ceremonii w Las Vegas. Niedługo później urodziła się ich córka Morgan Eastwood.

Ruiz poznała aktora jeszcze wtedy, gdy był związany z Frances Fisher. Sama utrzymywała jednak, że ich relacja stała się oficjalna dopiero po tym, jak Eastwood ponownie został singlem.

Przez większość małżeństwa para miała być niemal nierozłączna. Około 2012 roku relacja zaczęła się jednak rozpadać. Ruiz pokazała ich życie w reality show „Pani Eastwood i Spółka”, co podobno nie spotkało się z aprobatą aktora.

Wkrótce małżonkowie zaczęli spać w osobnych pokojach, a w kolejnym roku złożono dokumenty rozwodowe. Ruiz mimo wszystko pozytywnie wypowiadała się o byłym mężu.

„On jest najsłodszą, kochającą, miłą i skromną osobą, więc moja intuicja mnie nie zawiodła, poślubiłam dobrego człowieka” – powiedziała w 2013 roku w programie „Bethenny”.

Erica Tomlinson-Fisher. Historia jak z opery mydlanej

Jednym z najbardziej skomplikowanych epizodów w życiu uczuciowym Eastwooda była relacja z fotografką Ericą Tomlinson-Fisher. Historia rozpoczęła się w okresie kryzysu małżeństwa Eastwooda i Diny Ruiz.

Ruiz zwróciła się wówczas do Scotta Fishera, wkrótce byłego męża swojej przyjaciółki Eriki, szukając wsparcia. Ruiz podkreślała, że ich relacja nie miała charakteru romantycznego. Erica miała jednak ostrzec Eastwooda przed sytuacją, która jej zdaniem stawała się coraz bardziej skomplikowana.

W marcu 2013 roku pojawiły się informacje, że Eastwood, który pozostawał wówczas w małżeństwie, spotyka się z Ericą. Para została sfotografowana razem w Los Angeles. Według doniesień aktor kupił jej również dwupokojowy dom za około 715 tys. dolarów. Ich relacja nie trwała długo. W 2016 roku doszło natomiast do zaskakującego zwrotu w tej historii. Scott Fisher i Dina Ruiz pobrali się.

Christina Sandera. Ostatnia wieloletnia partnerka

W 2015 roku Clint Eastwood po raz pierwszy publicznie pojawił się z Christiną Sanderą podczas ceremonii rozdania Oscarów. Jego film „Snajper” był wówczas nominowany w wielu kategoriach.

Para wspólnie pojawiała się także na premierach kolejnych filmów reżyserowanych przez Eastwooda. Byli również razem na wydarzeniu charytatywnym akcji ratowania zwierząt. Eastwood poznał Sanderę w hotelu i restauracji Mission Ranch, należących do niego, gdzie kobieta pracowała jako hostessa. Z czasem zamieszkali razem w Carmel-by-the-Sea.

Christina Sandera zmarła w 2024 roku w wieku 61 lat na zawał serca. Eastwood po jej śmierci wydał krótkie oświadczenie. „Christina była cudowną, troskliwą kobietą i będzie mi jej bardzo brakowało” – powiedział.

Kilka miesięcy po śmierci Sandery pojawiły się doniesienia, że Eastwood miał związać się z tajemniczą kobietą. Informator cytowany przez Radar Online komentował: „Dla większości normalnych ludzi ponowne randkowanie po takiej stracie byłoby zaskoczeniem. Ale Eastwood ma 94 lata i wie, że musi w pełni cieszyć się życiem”.

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