Prawdziwa tragedia z czasów PRL stała się hitem. Ten polski thriller medyczny podbija Europę

„Czarna śmierć” nie zwalnia tempa. Serial Telewizji Polskiej, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z Wrocławia z 1963 roku, został zakwalifikowany do oficjalnej selekcji Serial Killer Festival w czeskim Brnie. Produkcja Kuby Czekaja powalczy w kategorii Primetime Killer, prezentującej najlepsze seriale telewizyjne z Europy Środkowo-Wschodniej.

Festiwal odbędzie się w dniach 23–28 września 2026 roku. Dla „Czarnej śmierci” to kolejna okazja do zaprezentowania serialu na międzynarodowej imprezie. Produkcja ma już na koncie m.in. nagrodę festiwalu Series Mania we francuskim Lille, a także nominacje do Prix Europe i Prix Italia. Serial znalazł się również wśród produkcji rywalizujących o Polskie Nagrody Filmowe Orły 2026 w kategorii Najlepszy filmowy serial fabularny.

„Czarna śmierć”. O czym jest serial TVP?

Historia rozpoczyna się we Wrocławiu 22 maja 1963 roku. Łucja Winter, doświadczona oficer wywiadu, wraca z niebezpiecznej misji w Indiach, której cel pozostaje tajemnicą. Wkrótce sytuacja w mieście gwałtownie się zmienia. Wybucha epidemia ospy prawdziwej, a Wrocław zostaje zamknięty. Mieszkańcy muszą zmierzyć się z niewidzialnym i śmiertelnie groźnym przeciwnikiem.

„Czarna śmierć” łączy thriller medyczny z historią szpiegowską. Jednym z głównych wątków jest walka lekarzy z epidemią. Grupie medyków przewodzi młoda i ambitna Weronika Przybysz, w którą wciela się Anna Karczmarczyk. Równolegle dziennikarz lokalnej gazety Igor Bielik, grany przez Tomasza Ziętka, próbuje ustalić, w jaki sposób ospa prawdziwa pojawiła się we Wrocławiu i kto był pacjentem zero.

Serial opowiada także o lekarzach, którzy ryzykują własnym zdrowiem i życiem, by ratować chorych. W centrum historii znalazły się poświęcenie, walka z przeciwnościami oraz potrzeba poznania prawdy i odzyskania wolności w rzeczywistości komunistycznej opresji.

Epidemia ospy we Wrocławiu stała się kanwą serialu

Twórcy „Czarnej śmierci” wykorzystali w serialu wydarzenia, które rzeczywiście rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Jedną z postaci inspirowanych prawdziwą osobą jest Weronika Przybysz. Bohaterkę wzorowano na doktor Alicji Surowiec, która za swoją postawę podczas epidemii otrzymała tytuł Polki Roku 1963.

Surowiec kierowała szpitalem utworzonym na potrzeby leczenia osób chorych na ospę w miejscowości Szczodre pod Wrocławiem. Powstało tam również izolatorium. Lekarka miała do dyspozycji zaledwie dwóch innych lekarzy, a mimo brakujących narzędzi, lekarstw i personelu opiekowała się ciężko chorymi aż do zakończenia epidemii.

W serialu nie zabrakło również lżejszych akcentów. Mimo strachu przed chorobą mieszkańcy zamkniętego miasta musieli nadal funkcjonować. Izolacja przyniosła przy tym nieoczekiwane zmiany w codziennym życiu Wrocławia. Gdy miastem zaczęli rządzić lekarze, skończyły się kolejki, przestało brakować towarów, a szara rzeczywistość PRL-u zaczęła nabierać kolorów. Paradoksalnie zamknięcie miasta stało się dla jego mieszkańców namiastką wolności i normalności.

Za serial odpowiada Kuba Czekaj, a scenariusz napisali Piotr Derewenda i Wojciech Lepianka. Produkcja będzie prezentowana w Brnie w kategorii Primetime Killer, przeznaczonej dla najlepszych produkcji telewizyjnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. „Czarną śmierć” można obecnie oglądać w serwisie TVP VOD.

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