Najlepsi telewizyjni ojcowie lat 80. i 90. Te postacie wychowały całe pokolenia

Jedni byli wzorem odpowiedzialności, inni mistrzami życiowych wpadek, ale wszyscy zapisali się w historii małego ekranu.

Telewizyjni tatusiowie, których pamiętamy do dziś

To właśnie oni przez lata towarzyszyli milionom widzów, pokazując różne oblicza ojcostwa. Od surowych patriarchów po nieporadnych, ale pełnych serca tatusiów. Oto najbardziej kultowi telewizyjni ojcowie lat 80. i 90., których trudno zapomnieć.

Lata 80. i 90. stworzyły galerię bohaterów, którzy na różne sposoby definiowali ojcostwo. Jedni byli wzorami odpowiedzialności, inni stanowili chodzące pasmo katastrof. Łączyło ich jednak jedno: widzowie wierzyli, że naprawdę kochają swoje rodziny.

To właśnie dlatego Dan Conner, Al Bundy, Danny Tanner, Wujek Phil, Homer Simpson czy Martin Crane do dziś pozostają ikonami telewizji i bohaterami, których kolejne pokolenia odkrywają na nowo.

Na Dzień Ojca. Ojcowie z kultowych seriali lat 80. i 90.

Dan Conner. Ojciec, którego pokochała klasa średnia



W serialu „Roseanne” Dan Conner był daleki od wizerunku idealnego telewizyjnego taty. Nie nosił garniturów, nie zajmował wysokiego stanowiska i nie żył w luksusie. Był zwykłym robotnikiem, który ciężko pracował, by utrzymać rodzinę.

Właśnie dlatego widzowie tak łatwo się z nim utożsamiali. Dowcipny, lojalny i gotowy stanąć w obronie najbliższych, stał się jednym z najbardziej lubianych ojców amerykańskiej telewizji. Popularność postaci była tak duża, że po latach powróciła w kontynuacji serialu.



Al Bundy. Wiecznie narzekający, ale oddany rodzinie



Bohater „Świata według Bundych” przez lata uchodził za symbol sfrustrowanego ojca i męża. Al Bundy nieustannie narzekał na życie, pracę i własną rodzinę.

Pod warstwą cynizmu krył się jednak człowiek, który zawsze pojawiał się wtedy, gdy jego dzieci naprawdę go potrzebowały. Kelly i Bud mogli doprowadzać go do szaleństwa, ale kiedy wpadały w tarapaty, Al nie odwracał się plecami.



Danny Tanner. Król rodzinnych rozmów



„Pełna chata” pokazała widzom zupełnie nowy model ojcostwa. Danny Tanner był troskliwy, ciepły i nie wstydził się okazywać emocji.

Jako samotny ojciec trzech córek nie tylko dbał o dom, ale także prowadził z dziećmi szczere rozmowy o życiu. Dla wielu widzów był przeciwieństwem stereotypowego, zdystansowanego ojca znanego z wcześniejszych seriali.



Wujek Phil. Autorytet z wielkim sercem



Choć formalnie był wujkiem Willa, dla wielu fanów „Bajeru z Bel-Air” pełnił rolę prawdziwego ojca.

Stanowczy, wpływowy i budzący respekt, zawsze stawał po stronie rodziny. Jednocześnie potrafił okazywać wsparcie i troskę. To połączenie siły oraz empatii sprawiło, że postać grana przez Jamesa Avery'ego do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych w historii sitcomów.



Homer Simpson. Najbardziej chaotyczny tata świata



Trudno znaleźć bardziej nieporadnego ojca niż Homer Simpson. Leniwy, impulsywny i często kompletnie zagubiony, przez ponad trzy dekady dostarcza widzom powodów do śmiechu.

Jednak pod warstwą absurdalnych zachowań kryje się bezwarunkowa miłość do rodziny. To właśnie dlatego Homer pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizyjnych wszech czasów.



Dick Solomon. Kosmita w roli ojca



Bohater serialu „Trzecia planeta od Słońca” miał pewne usprawiedliwienie dla swoich dziwactw. W końcu był przybyszem z innej planety.

John Lithgow jako samozwańczy przywódca swojej „rodziny” nieustannie próbował zrozumieć ludzkie zwyczaje, co prowadziło do serii komicznych sytuacji. Jego nieporadność była jednak tak urocza, że widzowie błyskawicznie pokochali tę postać.



Ray Barone. Zwyczajny ojciec z niezwykłym poczuciem humoru



W serialu „Wszyscy kochają Raymonda” Ray Barone nie zawsze wiedział, jak odnaleźć się w rodzinnych obowiązkach.

Bywał zagubiony, leniwy i niezorganizowany, ale nadrabiał wszystko poczuciem humoru. Największą siłą bohatera była jego autentyczność. Widzowie widzieli w nim człowieka popełniającego błędy, ale szczerze kochającego swoich bliskich.



Martin Crane. Twardziel z miękkim sercem



W „Frasierze” Martin Crane często zderzał się z wyrafinowanym światem swoich synów. Emerytowany policjant nie miał cierpliwości do intelektualnych rozważań Frasiera i Nilesa.

Choć bywał szorstki i bezpośredni, potrafił też wzruszać. Najbardziej pamiętne momenty serialu często dotyczyły właśnie relacji Martina z synami, kiedy pod maską twardziela ujawniał swoje uczucia.Czytaj też:

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