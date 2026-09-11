Aktor z kultowego serialu stanie przed sądem. Usłyszał sześć poważnych zarzutów

Noel Clarke, aktor znany przede wszystkim z roli Mickeya Smitha w „Doktorze Who”, został w Wielkiej Brytanii formalnie oskarżony o sześć przestępstw seksualnych.

Noel Clarke oskarżony o sześć przestępstw

Jak podaje BBC, Prokuratura Koronna (CPS) zezwoliła Policji Metropolitalnej na formalne postawienie zarzutów 50-letniemu aktorowi. Clarke, mieszkający w Kensington w zachodnim Londynie, usłyszał dwa zarzuty napaści seksualnej, trzy zarzuty podglądactwa oraz jeden zarzut obnażania się.

Domniemane przestępstwa miały mieć miejsce w latach 2007–2016 i dotyczyć pięciu kobiet. Clarke nie odniósł się dotąd publicznie do przedstawionych mu zarzutów.

CPS w wydanym oświadczeniu wyjaśniła: „Nasi prokuratorzy pracowali nad ustaleniem, czy istnieją wystarczające dowody, aby wnieść sprawę do sądu i czy leży to w interesie publicznym”.

Sprawa jest efektem dochodzenia prowadzonego przez detektywów. Clarke został po raz pierwszy aresztowany w związku ze śledztwem 25 września 2025 roku. Następnie materiały zgromadzone przez policję trafiły do prokuratury, która podjęła decyzję o formalnym postawieniu zarzutów. Aktor ma stawić się przed Westminster Magistrates’ Court 21 października o godz. 10:00 czasu brytyjskiego.

Oskarżony zasłynął jako Mickey Smith w „Doktorze Who”

Noel Clarke zdobył popularność dzięki roli Mickeya Smitha w „Doktorze Who”. Po raz pierwszy pojawił się w odcinku otwierającym wznowioną serię w 2005 roku. Jego bohater początkowo był przedstawiany jako ukochany Rose Tyler, granej przez Billie Piper.

Z czasem Mickey Smith stał się również towarzyszem Dziewiątego Doktora, w którego wcielał się Christopher Eccleston, a następnie Dziesiątego Doktora, granego przez Davida Tennanta. Ostatni występ Clarke’a w „Doktorze Who” miał miejsce w 2010 roku.

Aktor rozwijał się także jako scenarzysta, producent i reżyser. Wystąpił między innymi w filmach „Kidulthood”, „Adulthood” i „Brotherhood”, a także w serialu „Bulletproof”.

Clarke nie został skazany, a przedstawione zarzuty pozostają na tym etapie przedmiotem postępowania sądowego.

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