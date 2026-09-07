Recenzenci zachwyceni. Kultowy brytyjski serial powraca i jest mocno

„Line of Duty – wydział wewnętrzny” to serial policyjny autorstwa Jeda Mercurio, twórcy serialu medycznego „Cardiac Arrest” czy popularnego w ostatnich latach „Bodyguard”.

Zdaniem wielu „Line of Duty – wydział wewnętrzny” jest jednym z najlepszych seriali ostatniej dekady. Dziennikarze „The Guardian” pisali o nim jako „pozycji obowiązkowej” dla fanów dobrej telewizji. „The Telegraph” przyrównał oglądanie serialu Jeda Mercurio do „przejażdżki pełnej emocji”, a „Daily Express” nazwał sezon trzeci „prawdziwą ucztą dla fanów”.

„Line of Duty – wydział wewnętrzny”. Co w 3. sezonie?

Akcja trzeciego sezonu rozgrywa się półtora roku po wydarzeniach z finału sezonu drugiego. Na ekrany powracają Martin Compston („Uprowadzona Alice Creed”), Adrian Dunbar („Moja lewa stopa”) i Vicky McClure („Trigger Point: Stan zagrożenia”). Odgrywane przez nich postaci miały okazję rozwiązać w międzyczasie wiele spraw, nabrały doświadczenia i jeszcze lepiej odnajdują się w swoich obowiązkach. Wiele zmieniło się też w ich życiu prywatnym.

W serialu ponownie wystąpią Craig Parkinson („Wyklęci”), Keeley Hawes („Bodyguard”) i Neil Morrissey („Niegrzeczni panowie”). Fabuła koncentruje się wokół postaci Danny’ego Waldrona (w tej roli Daniel Mays; „Dobry omen”) i dowodzonej przez niego jednostki.

Poza Brytyjczykiem w trzecim sezonie do obsady „Line of Duty – wydział wewnętrzny” dołączają m.in.: Polly Walker („Bridgertonowie”), George Costigan („Happy Valley”), Leanne Best („Ripper Street”), Lisa Palfrey („Sex Education”), Jonas Armstrong („Robin Hood”), Joanne Crawford („Na niebieskich światłach”) czy Adjoa Andoh („Bridgertonowie”).

Gdzie i kiedy oglądać „Line of Duty – wydział wewnętrzny”?

Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu „Line of Duty – wydział wewnętrzny” odbędzie się w BBC First już w czwartek, 10 września o godz. 22:10. Serial będzie emitowany po dwa odcinki. Kolejne będzie można oglądać co czwartek od godz. 21:00. Z kolei powtórki będzie można śledzić w niedziele od 22:00. Produkcja będzie również dostępna w BBC Player.

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