QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!
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QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Przenieś się w czasie do swojego dzieciństwa, próbując swoich sił w quizie ze znajomości wieczorynek.

10 kadrów z ukochanych wieczorynek i nielimitowany czas na zgadywanki! Sprawdź, czy jesteś w stanie dopasować tytuł do obrazka!

QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Calineczka
  • Pszczółka Maja

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Źródło: WPROST.pl