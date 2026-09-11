Przenieś się w czasie do swojego dzieciństwa, próbując swoich sił w quizie ze znajomości wieczorynek.
10 kadrów z ukochanych wieczorynek i nielimitowany czas na zgadywanki! Sprawdź, czy jesteś w stanie dopasować tytuł do obrazka!
QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj 10 kadrów!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Calineczka
- Pszczółka Maja
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Źródło: WPROST.pl