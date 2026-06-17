Sensacja w rankingu HBO Max! Same horrory w TOP 3 w Polsce

W najnowszym zestawieniu najchętniej oglądanych filmów na HBO Max w Polsce prawdziwą sensację wywołały horrory, które zdominowały podium popularności. Aż trzy produkcje grozy znalazły się w ścisłej czołówce, pokazując, że polscy widzowie coraz chętniej sięgają po mroczne historie pełne napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To tytuły, które podbiły serca fanów gatunku i trafiły do TOP 3.

TOP 3 HBO Max należy do horrorów. Takiego wyniku mało kto się spodziewał

„Until Dawn”

Rok temu zaginęła Melanie – siostra Clover. Chcąc poznać prawdę, Clover wyrusza z przyjaciółmi do opuszczonej doliny, gdzie urwał się po niej ślad. Podczas eksploracji dawnego centrum dla zwiedzających grupę zaczyna śledzić zamaskowany morderca... i brutalnie zabija ich jedno po drugim, ale to nie koniec. Wszyscy budzą się znów na początku tego samego wieczoru. Uwięzieni w pętli czasowej, są zmuszeni przeżywać tę samą, koszmarną noc – za każdym razem z innym, coraz bardziej przerażającym zabójcą. Gdy nadzieja gaśnie, zdają sobie sprawę, że mają ograniczoną liczbę śmierci. Jedynym sposobem na ucieczkę jest przetrwać do świtu.

„Oddaj ją”

Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury — ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się.

„Oni cię zabiją”

Młoda kobieta musi przetrwać noc w Virgilu, tajemniczej i dziwacznej siedzibie-pułapce demonicznej sekty, jeśli nie chce zostać złożona w ofierze w następnej kolejności. Film w wyjątkowo śmiały sposób pokazuje brutalne morderstwa w połączeniu z szyderczym czarnym humorem.

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