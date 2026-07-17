To najlepszy film Christophera Nolana! Ranking może wywołać burzę

Christopher Nolan od lat należy do grona najbardziej cenionych współczesnych reżyserów. W jego dorobku znalazły się zarówno widowiska science fiction, kryminały, historyczne dramaty, jak i filmy o superbohaterach.

Ranking ostateczny filmów Christophera Nolana

Wraz z premierą „Odysei” przyszedł czas na ponowne uporządkowanie całej filmografii twórcy. Zadanie, którego podjęli się krytycy filmowi Fox News, nie było łatwe. Nolan ma na swoim koncie 13 bardzo różnych gatunkowo i jakościowo filmów. Bez wątpienia stał się jednym z najlepszych filmowców na świecie, jednym z niewielu, którzy potrafią niezawodnie zapełnić wszystkie miejsca w kinach w weekend otwarcia i jest jedną z ostatnich ostoi dla fanów kina dorosłych. Z drugiej strony nie brakuje przeciwników reżysera. Oto ostateczny ranking wszystkich 13 pełnometrażowych produkcji wyreżyserowanych przez zdobywcę Oscara.

13 filmów Christophera Nolana od najgorszego do najlepszego

13. „Bezsenność” (2002)



Choć zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu, „Bezsenność” wciąż pozostaje solidnym thrillerem. To remake norweskiego filmu i jedyna produkcja Christophera Nolana, której nie napisał ani nie współtworzył. Historia doświadczonego detektywa z Los Angeles prowadzącego śledztwo na Alasce imponuje klimatem, ale brakuje jej charakterystycznego dla reżysera rozmachu.



12. „Tenet” (2020)



Szpiegowska opowieść o wojnie między teraźniejszością a przyszłością zachwyca rozmachem i efektami wizualnymi, ale jednocześnie uchodzi za jeden z najbardziej skomplikowanych filmów Nolana. Zawiła narracja i trudne do śledzenia reguły świata sprawiają, że pozostaje jedną z najbardziej dyskusyjnych pozycji w jego dorobku.



11. „Following” (1998)



Niskobudżetowy debiut nakręcony za około 6000 dolarów zapowiadał talent reżysera. Historia mężczyzny śledzącego nieznajomych po ulicach Londynu zawiera wiele motywów, które Nolan rozwijał w kolejnych latach, od obsesji po nieoczywistą konstrukcję fabuły.



10. „Mroczny rycerz powstaje” (2012)



Finał batmanowskiej trylogii przyniósł widowiskowe sceny akcji i znakomitą kreację Toma Hardy'ego jako Bane'a. Choć nie dorównuje poprzedniej części, pozostaje efektownym zwieńczeniem historii Mrocznego Rycerza.



9. „Memento” (2000)



To właśnie ten thriller zwrócił uwagę świata na Christophera Nolana. Opowieść o mężczyźnie cierpiącym na utratę pamięci krótkotrwałej do dziś uchodzi za jeden z najbardziej oryginalnych filmów kryminalnych początku XXI wieku.



8. „Dunkierka” (2017)



Wojenny dramat imponuje realizacją i budowaniem napięcia niemal od pierwszych minut. Mimo że bohaterowie pozostają nieco zdystansowani emocjonalnie, film jest popisem reżyserskiego rzemiosła.



7. „Batman – Początek” (2005)



Pierwsza część trylogii z Christianem Bale'em na nowo zdefiniowała kino superbohaterskie. Nolan pokazał Batmana jako bohatera osadzonego w realistycznym, kryminalnym świecie, wyznaczając nowy kierunek dla całego gatunku.



6. „Incepcja” (2010)



Jedno z najbardziej oryginalnych widowisk XXI wieku. Historia złodzieja kradnącego informacje z ludzkiej podświadomości zachwyca pomysłowością, efektami wizualnymi i do dziś pozostaje jednym z największych przebojów reżysera.



5. „Interstellar” (2014)



Kosmiczna wyprawa w poszukiwaniu nowego domu dla ludzkości łączy widowiskowe science fiction z emocjonalną historią ojca i córki. Z biegiem lat film zyskał status jednego z najbardziej cenionych dzieł Nolana.



4. „Prestiż” (2006)



Pojedynek dwóch iluzjonistów przeradza się w mroczny thriller pełen obsesji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Dla wielu widzów właśnie „Prestiż” pozostaje najbardziej niedocenionym filmem reżysera.



3. „Oppenheimer” (2023)



Nagrodzony Oscarem dramat biograficzny przedstawia historię twórcy bomby atomowej. Produkcja została doceniona za skalę, napięcie i przypomnienie o konsekwencjach stworzenia broni masowego rażenia.



2. „Odyseja” (2026)



Nowa ekranizacja eposu Homera została uznana za jedno z największych osiągnięć Christophera Nolana. Widowisko zachwyca rozmachem, gwiazdorską obsadą i epickim rozmachem, nawiązując do klasycznych hollywoodzkich superprodukcji.



1. „Mroczny rycerz” (2008)



Na szczycie rankingu znalazł się film, który dla wielu pozostaje najlepszym obrazem o superbohaterach w historii kina. Legendarna kreacja Heatha Ledgera jako Jokera, znakomity scenariusz i doskonale zrealizowane sceny akcji sprawiają, że „Mroczny rycerz” do dziś pozostaje wzorem współczesnego kina rozrywkowego. Czytaj też:

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