Kochasz Ala Pacino? 36 najlepszych filmów z aktorem, które są teraz w sieci

Są aktorzy, którzy definiują całe epoki kina. Do tej grupy bez wątpienia należy bohater naszego dzisiejszego zestawienia, czyli Al Pacino. Od ponad pięciu dekad zachwyca charyzmą i umiejętnością tworzenia bohaterów, o których nie da się zapomnieć. Michael Corleone, Tony Montana, Frank Slade czy Sonny Wortzik to postacie, które na stałe zapisały się w historii światowego kina.

Pacino zaczynał jako aktor teatralny, a światową sławę przyniósł mu „Ojciec chrzestny” Francisa Forda Coppoli. Później przyszły kolejne wielkie role, liczne nominacje do Oscara i wreszcie statuetka za „Zapach kobiety”. Choć najczęściej kojarzony jest z filmami gangsterskimi, jego filmografia pokazuje niezwykłą wszechstronność – od dramatów sądowych i thrillerów, przez kryminały, aż po komedie i kino biograficzne.

Jeśli chcecie nadrobić klasykę albo przypomnieć sobie najlepsze występy jednego z najwybitniejszych aktorów w historii Hollywood, zebraliśmy wszystkie filmy z Al Pacino, które możecie obejrzeć online już teraz. Na liście znajdziecie zarówno ponadczasowe arcydzieła, jak i mniej oczywiste tytuły, które również zasługują na uwagę. Podpowiadamy też, na jakich platformach znajdziecie te perełki.

Al Pacino – najlepsze filmy aktora do obejrzenia teraz w sieci. Mega kino

„Ojciec chrzestny” (SkyShowtime, Prime Video, CanalVOD)



Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.



„Serpico” (Apple TV+)



Historia Franka Serpico podejmującego samotną walkę z korupcją w szeregach nowojorskiej policji.



„Ojciec chrzestny II” (SkyShowtime, Prime Video, CanalVOD)



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.



„Pieskie popołudnie” (Apple TV+, Prime Video, Player)



Sonny i Sal napadają na bank, ale okazuje się, że w skarbcu prawie nie ma pieniędzy.



„...I sprawiedliwość dla wszystkich” (Apple TV+)



Arthur Kirkland to zdolny, oddany klientom adwokat, który wierzy w sprawiedliwość. Jego system wartości zostaje poddany próbie, gdy oskarżony o gwałt sędzia wybiera go na swojego obrońcę.



„Człowiek z blizną” (Apple TV+, Prime Video, Player)



Rok 1980. Pochodzący z Kuby przestępca, Tony Montana, tworzy w Miami narkotykowe imperium.



„Morze miłości” (Chili, Prime Video)



Frank prowadzi śledztwo dotyczące seryjnego mordercy mężczyzn. Policjant zakochuje się w kobiecie, która jest jedną z podejrzanych.



„Ojciec chrzestny III” (SkyShowtime, CanalVOD)



Rok 1979. Starzejący się Michael Corleone chce zalegalizować swoje interesy i wyprowadzić rodzinę z mafijnego świata.



„Dick Tracy” (Prime Video)



Big Boy Caprice (Al Pacino) staje się nowym bossem gangsterskiego światka. Przejmuje on wszystkie czarne interesy miasta. Na ratunek wkracza detektyw policji Dick Tracy (Warren Beatty), który chce za wszelką cenę wpakować Big Boya za kraty. Pojawia się także Noface - człowiek bez twarzy, który oferuje pomoc Big Boyowi w pozbyciu się Dicka.



„Frankie i Johnny” (Chili, Prime Video)



Po 18 miesiącach spędzonych w więzieniu za oszustwa bankowe, Johnny (Al Pacino) wychodzi na wolność. Mężczyzna chce rozpocząć nowe życie. Udaje mu się zdobyć pracę kucharza w nowojorskim barze. Poznaje tam atrakcyjną kelnerkę Frankie (Michelle Pfeiffer), dla której traci głowę, ale kobieta z nikim nie chce się wiązać. On natomiast się nie poddaje i z czarującym uporem zabiega o jej względy. Johnny, mężczyzna z przeszłością, nadal wierzy w wielką miłość. Frankie, kobieta doświadczona przez życie, w sprawach uczuciowych jest wstrzemięźliwa i stale gotowa do obrony. Czy uda mu się przekonać ją do siebie?



„Zapach kobiety” (HBO Max)



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.



„Glengarry Glen Ross” (Apple TV+)



Czwórce agentów nieruchomości grozi utrata pracy. Jedynie ci, którzy osiągną najlepsze wyniki sprzedaży, utrzymają posadę.



„Gorączka” (Apple TV+, Player)



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.



„Ludzie miasta” (Prime Video, Apple TV+, Megogo)



Prowadzący śledztwo w sprawie strzelaniny zastępca burmistrza natrafia na ślad korupcji wśród ważnych osobistości Nowego Jorku.



„Donnie Brasco” (HBO Max)



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



„Adwokat diabła” (Apple TV+, Prime Video, Player, Chili)



Kevin Lomax - wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.



„Informator” (Apple TV+, Prime Video, Megogo)



Film oparty na faktach. Zwolniony pracownik koncernu tytoniowego oskarża byłych pracodawców o świadome dodawanie do tytoniu uzależniających substancji chemicznych.



„Bezsenność” (HBO Max, Canal+)



Cierpiący na bezsenność agent Will Dormer (Al Pacino) przybywa wraz ze swoim partnerem do małego miasteczka na Alasce, aby rozwikłać zagadkę śmierci młodej dziewczyny. Wszystkie poszlaki prowadzą do pisarza Waltera Fincha (Robin Williams). Podczas pościgu za Finchem, w gęstej mgle dochodzi do tragedii - Dormer zabija swojego partnera, świadkiem tego zdarzenia jest Finch, który wciąga agenta w zawikłaną sieć intryg.



„Rekrut” (Apple TV+)



Młody agent CIA otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Ma wytropić szpiega w szeregach Agencji.



„Anioły w Ameryce” (HBO Max)



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Ocean's 13” (Prime Video)



Danny Ocean wraz ze swoim gangiem postanawia pogrążyć finansowo i skompromitować bezwzględnego właściciela kasyn i hoteli, Willy'ego Banka.



„Zawodowcy” (Prime Video)



Dwaj doświadczeni policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie morderstw, których ofiarami padają, bezkarni dotąd, kryminaliści.



„Jack, jakiego nie znacie” (HBO Max)



Film stanowi biografię kontrowersyjnego amerykańskiego lekarza, Jacka Kevorkiana, który od lat 80-tych publicznie opowiadał się za prawem do śmierci dla nieuleczalnie chorych pacjentów, będąc osobiście odpowiedzialnym za ponad 130 tzw. "samobójstw wspomaganych". Obraz śledzi wydarzenia prowadzące do pierwszej eutanazji w wykonaniu Kevorkiana (w tej roli Al Pacino) i kampanii w mediach, będącej rezultatem jego sądowych walk w obronie praw pacjentów do umierania.



„Twardziele” (CDA)



Zdobywcy Oscarów Al Pacino ("Zapach kobiety"), Christopher Walken ("Łowca jeleni") i Alan Arkin ("Operacja Argo") w komedii kryminalnej o tym, że na wielką rozróbę nigdy...



„Phil Spector” (HBO Max)



Phil Spector, muzyk i producent, zostaje oskarżony o zabicie młodej aktorki, Lany Clarkson. W sądzie broni go Linda Kenney Baden.



„Upokorzenie” (CDA)



Starzejący się gwiazdor teatralny Simon Axler (Al Pacino) odczuwa syndrom wypalenia. Zniknęła dawna charyzma, coraz trudniej jest mu zapamiętać kwestie i występować na scenie. Niemoc twórcza doprowadza go na skraj szaleństwa. Któregoś wieczoru podczas przedstawienia Simon zamiast grać rzuca się ze sceny. Trafia na terapię, która ma mu pomóc się pozbierać, a następnie zaszywa się w swoim wiejskim domu. Tu pewnego dnia odwiedza go córka znajomych, Pegeen (Greta Gerwig). Ich przedziwny związek przewraca życie aktora do góry nogami.



„Idol” (TVP VOD)



Danny Collins był kiedyś piękny i młody. Teraz jest już tylko piękny. I odcina kupony od swej piosenkarskiej kariery. Wciąż żyje szybko, nadużywa ile się da i zadaje się z nieprzyzwoicie młodymi kobietami. Gdy odkryje list napisany do niego 40 lat temu przez samego Johna Lennona, postanowi dać sobie jeszcze jedną szansę. Rzuci scenę, zbyt młodą kochankę i większość innych używek, by zaszyć się w małym hotelu i zacząć pisać nowe piosenki. Choć okaże się to trudniejsze niż myślał, uświadomi mu, że jeszcze nie jest za późno, by zejść na ziemię i spróbować zrealizować młodzieńcze marzenia, poznać kobietę swego życia, a przede wszystkim odszukać nigdy nie widzianego dorosłego syna.



„Pozory prawdy” (Chili, Prime Video)



Młody prawnik zostaje wplątany w sieć korupcyjnej intrygi, gdy przyjmuje sprawę przeciwko potężnej firmie farmaceutycznej.



„Paterno” (HBO Max)



Trener futbolu zostaje uwikłany w sprawę molestowania chłopca. Gdy prasa donosi o nowych ofiarach i wybucha skandal, szkoleniowiec nadal utrzymuje, że nie posiadał wiedzy na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich.



„Pewnego razu... w Hollywood” (Netflix, HBO Max)



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



„Irlandczyk” (Netflix)



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



„Dom Gucci” (Prime Video, Player, Apple TV+)



Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.



„Zbrodnie pamięci” (Player, Prime Video)



Zabójca na zlecenie zaczyna cierpieć na szybko rozwijającą się formę demencji, pojawia się szansa na odkupienie jego winy.



„Rytuał” (Canal+)



Dwóch księży, mierzących się z własnymi problemami, przeprowadza rytuał.



„Desperat” (Prime Video, CanalVOD)



Tony Kiritsis bierze na zakładnika doradcę kredytowego, grożąc mu obrzynem, który przymocował do ich ciał, co uniemożliwia pojmanemu ucieczkę, a policji zabicie napastnika.



„Ręką Dantego” (Netflix)



Pisarz pomaga gangsterowi ukraść oryginał "Boskiej komedii" Dantego. Równolegle toczy się opowieść o XIV-wiecznym poecie, tworzącym słynne arcydzieło. Czytaj też:

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