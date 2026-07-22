Ten kryminał trzyma w napięciu do ostatnich minut. Przeszłość wraca z hukiem

Nie każdą przeszłość da się zostawić za sobą. Bohater filmu „Gang Story” przekonuje się o tym boleśnie, gdy po latach spokojnego życia znów staje twarzą w twarz z człowiekiem, z którym niegdyś tworzył jeden z najsłynniejszych gangów we Francji. Historia oparta na pamiętnikach francuskiego gangstera.

„Gang Story” pokazuje narodziny legendarnego gangu

Momon Vidal wychował się w cygańskim taborze, gdzie od najmłodszych lat wpajano mu znaczenie takich wartości jak honor, lojalność i rodzina. To właśnie tam poznał Serge'a Suttela, z którym szybko połączyła go wyjątkowa więź. Ich pierwszym wspólnym przewinieniem była kradzież wiśni, za którą obaj trafili do więzienia.

Z biegiem lat przyjaźń przerodziła się we współpracę przestępczą. Vidal i Suttel stworzyli w Lyonie doskonale zorganizowaną grupę, która w latach 70. zasłynęła serią spektakularnych napadów. Ich działalność zakończyły jednak dramatyczne wydarzenia, które doprowadziły do rozpadu gangu i rozdzieliły drogi dawnych kompanów.

Spokojne życie przerywa niespodziewany powrót dawnego wspólnika

Po wielu latach Momon ma już 60 lat i prowadzi zupełnie inne życie. Skupił się na rodzinie, dbając o bezpieczeństwo żony i dzieci oraz próbując wynagrodzić im czas, który odebrała im jego kryminalna przeszłość.

Spokój okazuje się jednak krótkotrwały. Na jego drodze ponownie pojawia się Serge Suttel, który nigdy nie porzucił przestępczego świata. Dawny przyjaciel potrzebuje pomocy człowieka, którego kiedyś uważał za brata. Vidal staje przed niezwykle trudnym wyborem, a decyzja, którą podejmie, wpłynie na los wielu osób.

„8,5 świetne kino!!”, „Bardzo solidne kino gangsterskie znad Sekwany” – komentowali po seansie użytkownicy serwisu Filmweb. „Gang Story” zostanie wyemitowany w środę 22 lipca o godz. 20:00 na antenie TVN 7.