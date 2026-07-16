To jeden z najwyżej ocenianych filmów akcji ostatnich lat. Widzowie piszą, że jest doskonały

„Top Gun: Maverick” to jedna z najbardziej kasowych i najlepiej ocenianych produkcji wszech czasów. Długo wyczekiwany przez fanów sequel kultowej produkcji z 1986 roku, nie zawiódł ani fanów, ani liczących na sukces twórców. Niepokorny kapitan Pete „Maverick” Mitchell powrócił na ekrany w wielkim stylu, serwując widzom kino akcji w najlepszym wydaniu. Film docenili też mocno polscy fani. Na Filmwebie dali mu ocenę 7,8/10, a w sekcji komentarzy przeczytać można zachwyty nad tytułem:

„Tom Cruise – jednoosobowa armia do robienia filmów”; „Ależ mi się to doskonale oglądało i nawet się wzruszyłam. Świetne zdjęcia. Lepszy od pierwszej części”; „Fenomenalne sceny akcji niemal pozbawione efektów specjalnych. Rewelacyjny hołd dla pierwszej części i wzorowy przykład kontynuacji. Tom Cruise jest cudowny”; „Najlepszy film 2022 roku. Uwielbiam tę produkcje”; „Nie sądziłem, że będzie aż tak dobry i co więcej jest znacznie lepszy niż jedynka. Rewelacyjny Tomek Cruise”.

Film, który trzeba obejrzeć. To przede wszystkim świetna zabawa

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny.

Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie „Rooster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim „Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

Film „Top Gun: Maverick” dostępny jest obecnie w Polsce do obejrzenia na platformie SkyShowtime. Można go też wypożyczyć w bibliotekach platform Player i Prime Video.

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