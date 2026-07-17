Nowe zdjęcia filmowej Violetty Villas. Film niebawem w kinach

Za reżyserię filmu „Violetta Villas” odpowiada Karolina Bielawska – autorka nagradzanego dokumentu „Mów mi Marianna”, uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Jest też współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

W główną rolę wcieli się Sandra Drzymalska – jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, znana z ról w filmach „Simona Kossak”, „Biała odwaga”, a ostatnio także wyczekiwanej „Lalce” Netfliksa. W obsadzie znaleźli się też m.in.: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Taki będzie film o Violetcie Villas. Znamy datę premiery

Film „Violetta Villas” opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy – artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.

– Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu — niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości — kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń – zapowiadali producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.

Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów w kategorii Najlepsza charakteryzacja za film „Brzydka siostra” – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Film „Violetta Villas” zadebiutuje w polskich kinach już 27 listopada.

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