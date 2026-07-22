Zamach, który wstrząsnął Finlandią. Ten serial burzy mit bohaterów

Historia narodowych bohaterów rzadko bywa opowiadana w tak przewrotny sposób. Twórcy serialu „The Activists” sięgają po autentyczne wydarzenia z początku XX wieku, ale zamiast budować pomnikowe portrety, stawiają na odważną interpretację, w której fakty przeplatają się z fikcją i czarnym humorem.

„The Activists” opowiada o walce z rusyfikacją

Akcja trzyodcinkowej produkcji przenosi widzów do Finlandii z początku XX wieku, kiedy nasilająca się rusyfikacja wywoływała coraz większy sprzeciw społeczny i polityczny. W kraju rodziły się ruchy niepodległościowe, a ich członkowie byli gotowi sięgnąć po najbardziej radykalne środki, by przeciwstawić się rosyjskim władzom.

Jedną z kluczowych postaci serialu jest Eugen Schauman. W 1904 roku zastrzelił rosyjskiego gubernatora Finlandii Nikołaja Bobrikowa, uznawanego za głównego architekta polityki rusyfikacyjnej. Zamach, będący wyrazem sprzeciwu wobec ucisku i prób ograniczenia autonomii Finlandii, przeszedł do historii jako symbol walki o niepodległość i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń aktywistów.

Bohaterowie bez pomników

Twórcy „The Activists” odchodzą od klasycznej, heroicznej narracji. Zamiast idealizować historyczne postacie, pokazują ich motywacje, słabości i ambicje. Produkcja, podszyta czarną satyrą, przedstawia drogę do niepodległości z nieoczywistej perspektywy, swobodnie łącząc autentyczne wydarzenia z elementami fikcji.

Za pomysł serialu odpowiada Erik Söderblom, który napisał scenariusz wspólnie z Laurim Maijalą, fińskim reżyserem znanym z prowokacyjnych realizacji teatralnych.

Zamach, który zmienił historię

Pierwszy odcinek skupia się na Eugenie Schaumanie, pokazując nie tylko jego działalność polityczną, ale także osobiste motywacje, w tym pragnienie zdobycia uznania ojca.

W kolejnych epizodach twórcy pokazują, jak jego czyn wpłynął na następnych działaczy. Wśród nich znalazł się student Lennart Hohenthal, który planował zamach na rosyjskiego gubernatora, lecz ostatecznie zastrzelił rosyjskiego kanclerza sprawiedliwości Eliela Soisalona-Soininena. Serial zwraca również uwagę na rolę wpływowych osób, które pozostając w cieniu, kierowały działaniami aktywistów i manipulowały wydarzeniami, nie ryzykując własnym bezpieczeństwem.

Wszystkie trzy odcinki serialu „The Activists” zadebiutują 27 lipca na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał jest dostępny za pośrednictwem Prime Video Channels, Megogo, Canal+, a także Play.

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