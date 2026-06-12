Genialna zbrodnia i gra w kotka i myszkę. Hit ze streamingu już dziś w telewizji

Co się dzieje, gdy genialny morderca trafia na ambitnego prokuratora przekonanego o własnej nieomylności? Odpowiedź przynosi „Słaby punkt” – inteligentny thriller sądowy, w którym Anthony Hopkins i Ryan Gosling tworzą jeden z najbardziej fascynujących ekranowych duetów ostatnich lat.

„Słaby punkt” – film o zbrodni, która miała być doskonała

Ted Crawford (Anthony Hopkins) odkrywa, że jego młoda żona Jennifer (Embeth Davidtz) zdradza go z innym mężczyzną. Upokorzony postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własnych zasadach. Opracowuje szczegółowy plan i strzela do żony w ich domu, a następnie sam zawiadamia policję.

Na miejsce przybywa między innymi detektyw Robert Nunally (Billy Burke). To właśnie przy nim Crawford bez wahania przyznaje się do popełnienia zbrodni. Sytuacja wydaje się oczywista, jednak szybko okazuje się, że nic nie jest takie, jak mogłoby się wydawać.

Największym atutem filmu jest kreacja Anthony’ego Hopkinsa. Aktor wciela się w człowieka niezwykle inteligentnego, opanowanego i przekonanego o własnej wyższości. Crawford od początku sprawia wrażenie osoby, która przewidziała każdy możliwy ruch przeciwnika.

Tymczasem detektyw Nunally przeżywa szok. Kobieta, która padła ofiarą strzału, okazuje się jego kochanką. Choć przez długi czas pozostawali w romansie, nigdy nie poznał jej prawdziwej tożsamości. Dodatkowo Jennifer wciąż żyje, mimo że została postrzelona z bliskiej odległości.

Ryan Gosling kontra Anthony Hopkins w mistrzowskim thrillerze

Sprawa trafia do zdolnego asystenta prokuratora, Willy’ego Beachuma (Ryan Gosling). Młody prawnik jest przekonany, że proces zakończy się błyskawicznie. Wkrótce ma rozpocząć nowy etap kariery w prestiżowej kancelarii, dlatego nie poświęca śledztwu wystarczającej uwagi.

To kosztowny błąd. W wyniku proceduralnych uchybień Crawford odzyskuje wolność. Beachum nie zamierza jednak odpuścić. Rozpoczyna desperacką walkę o udowodnienie winy człowieka, który wydaje się zawsze o krok przed wymiarem sprawiedliwości.

„Słaby punkt” to nie tylko opowieść o zbrodni, ale przede wszystkim pojedynek intelektualny dwóch silnych osobowości. Film umiejętnie łączy elementy thrillera psychologicznego i dramatu sądowego, stopniowo odsłaniając kolejne tajemnice misternie skonstruowanej intrygi.

Dla widzów lubiących historie, w których nic nie jest oczywiste, będzie to seans obowiązkowy. „Słaby punkt” zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca, o godz. 23:40 na kanale Warner TV.

Czytaj też:

Wraca ten epicki serial z Garym Oldmanem! Mamy pierwsze kadryCzytaj też:

Ludzie hejtują jego seriale, a jednak wszyscy je oglądamy. Nadchodzi nowy