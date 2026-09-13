Pół wieku temu wstrząsnął kinem i wywołał skandal. Dziś uchodzi za genialne arcydzieło

Minęło pół wieku od premiery, a „Taksówkarz” Martina Scorsese wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Film z Robertem De Niro w jednej z najbardziej pamiętnych ról jego kariery został uznany przez IMDb za najlepszą produkcję lat 70. i nadal pojawia się w zestawieniach najwyżej ocenianych filmów w historii kina. Na Prime Video ma niemal maksymalną ocenę 4,6 na 5 gwiazdek.

Robert De Niro jako Travis Bickle

Robert De Niro ma na koncie ponad 100 filmów i przez dekady kariery wcielał się w bohaterów reprezentujących najróżniejsze gatunki. W jego dorobku znalazły się m.in. „Wściekły Byk”, „Pewnego razu w Ameryce”, „Opowieść z Bronxu”, „Chłopcy z ferajny”, „Kasyno”, „Poznaj mojego tatę” czy „Irlandczyk”.

Jednym z najważniejszych momentów jego kariery był jednak „Taksówkarz” z 1976 roku. De Niro miał 31 lat, gdy wcielił się w Travisa Bickle’a, 26-letniego weterana wojny w Wietnamie. Bohater pracuje nocami jako taksówkarz w Nowym Jorku. Samotność, bezsenność i obserwacja miasta, które postrzega jako pogrążone w dekadencji i demoralizacji, coraz mocniej wpływają na jego sposób postrzegania rzeczywistości. W filmie występują również Jodie Foster i Cybill Shepherd.

„Taksówkarz” i historia samotnego weterana

Travis Bickle zaczyna pracę nocnego taksówkarza, przemierzając ulice Nowego Jorku. Coraz bardziej odcina się od rzeczywistości i obsesyjnie myśli o oczyszczeniu miasta z tego, co uważa za jego największe problemy.

„Cierpiący na bezsenność, niespokojny samotnik Travis Bickle (De Niro) podejmuje pracę taksówkarza w Nowym Jorku, nocami przemierzając ulice i coraz bardziej odrywając się od rzeczywistości, marząc o oczyszczeniu brudnego miasta. Kiedy Travis poznaje śliczną działaczkę kampanii Betsy (Shepherd), obsesyjnie myśli o ratowaniu świata. Najpierw planuje zamach na kandydata na prezydenta, a następnie skupia się na ratowaniu 12-letniej prostytutki Iris (Foster)” – czytamy w internetowym streszczeniu.

Pół wieku później film wciąż wysoko oceniany

„Taksówkarz” nie stracił na znaczeniu mimo upływu pięciu dekad. Na Prime Video film otrzymuje ocenę 4,6 na 5 gwiazdek. Na Rotten Tomatoes produkcja uzyskała 89 proc. w serwisie Tomatometer oraz 93 proc. wśród ocen publiczności, na podstawie ponad 250 tys. recenzji. Film znalazł się także w zestawieniu 300 najlepszych produkcji wszech czasów tego serwisu.

W lipcu 2026 roku Kevin Maher z „The Times UK” określił „Taksówkarza” jako „To śmiałe, pomysłowe, zapierające dech w piersiach kino”. Z kolei Kevin Kelly z „Boston Globe” stwierdził: „„Taksówkarz” jest tak nieprzewidywalny, że niemal eksploduje z ekranu. Pod genialną reżyserią Martina Scorsese buduje nieuniknione napięcie dramatyczne, starannie i systematycznie oplatając widzów problemami głównego bohatera”. W Polsce wciąż dostępny jest na Prime Video i platformach VOD.

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