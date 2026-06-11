Wraca ten epicki serial z Garym Oldmanem! Mamy pierwsze kadry

Apple TV ujawniło dzisiaj pierwsze kadry z szóstego sezonu nagrodzonego Emmy i BAFTA dramatu szpiegowskiego „Kulawe konie”. Kolejna odsłona jest oparta na powieściach „Joe Country” i „Slough House”, szóstej i siódmej części nagradzanej (CWA Gold Dagger Award) serii książek Micka Herrona „Slough House”. W serialu występuje zdobywca Oscara Sir Gary Oldman – laureat i nominowany do Złotych Globów, Emmy, Actors oraz BAFTA.

„Kulawe konie” powracają z nowym sezonem. Co wiemy?

“Kulawe konie" to mroczny, humorystyczny dramat szpiegowski, który śledzi losy zespołu brytyjskich agentów wywiadu, pracujących w niecieszącej się dobrą opinią filii MI5 zwanej „Slough House”. Oldman wciela się w Jacksona Lamba – genialnego, ale zrzędliwego przywódcę grupy, która nieustannie wikła się w zagadki świata szpiegów.

W szóstym sezonie tytułowi bohaterowie ponownie będą w ciągłym biegu, gdy Diana Taverner wciąga ich wszystkich w śmiertelnie niebezpieczną grę zemsty i odwetu.

Obsadę tworzą m.in. nominowana do Oscara Kristin Scott Thomas, nominowany do Emmy Jack Lowden, Saskia Reeves, nominowany do nagrody BAFTA TV Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, nominowany do BAFTA Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, nominowany do Oscara Jonathan Pryce oraz Hugo Weaving, a także nowy członek obsady – laureat nagrody BAFTA TV Lenny Rush.

„Kulawe konie„ został uznany za”bez wątpienia najlepszy serial szpiegowski w telewizji”, „epicki thriller szpiegowski””,absolutnie genialny” i po prostu „niesamowicie dobry”. Pierwsze pięć sezonów serialu otrzymało Certyfikat Świeżości na Rotten Tomatoes, w tym dwa sezony otrzymały doskonałą ocenę krytyków 100%.

Wyczekiwany, sześcioodcinkowy sezon 6. serialu „Kulawe konie” zadebiutuje na Apple TV jednym odcinkiem w środę, 16 września; kolejne będą emitowane co tydzień aż do 21 października.

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