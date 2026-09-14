Fala komentarzy po „Tańcu z Gwiazdami”. Widzowie wściekli po odpadnięciu uwielbianej pary

Z rywalizacją o Kryształową Kulę musieli pożegnać się Monika Borzym i Michał Kassin. Decyzja nie wszystkim przypadła do gustu, czego wyrazem dosadne komentarze, jakie rzadko się pojawiają po tym programie.

„Taniec z Gwiazdami”. Monika Borzym i Michał Kassin odpadają z programu

Drugi odcinek „Tańca z Gwiazdami” przeniósł uczestników do Akademii Czarnej Mamby. Tym razem końcowego egzaminu nie zdali Monika Borzym i Michał Kassin, czyli para numer 6. To oni musieli pożegnać się z dalszą rywalizacją.

Najwyższe noty w odcinku otrzymali natomiast Helena Englert i Roman Osadchyi. Trzeci odcinek „Tańca z Gwiazdami” będzie poświęcony piosenkom Maryli Rodowicz. Legenda polskiej estrady pojawi się również w programie w roli jurorki.

W programie nie zabrakło także dodatkowych atrakcji i żartów. Mandaryna zmierzyła się z tzw. klątwą niebieskiej sukienki, która ma przynosić pecha gwiazdom występującym w tym kolorze, Tomasz Wygoda porównał Helenę Englert do greckiego bożka, a Julia Wieniawa przyznała, że zjadła tiramisu przyniesione przez Matteo Brunettiego. Zaznaczyła jednak, że nie miało to wpływu na jej oceny. Popisał się Rafał Maserak, który w pewnym momencie wskoczył na jurorski stół, by pokazać uczestnikom, „jak to się robi".

Internauci żegnają gwiazdę, żałują tancerza

Po ogłoszeniu wyników w mediach społecznościowych Tradycyjnie już pojawiły się komentarze widzów rozczarowanych werdyktem. Wielu internautów uważało, że Monika Borzym i Michał Kassin stworzyli bardzo dobrą parę, dali piękny występ i nie powinni jeszcze kończyć udziału w programie.

„Monika wspaniała kobieta — piękna, pełna wdzięku i mądra. A Michałowi w następnej edycji życzymy dojścia do finału, bo to fantastyczny serdeczny i zdolny chłopak”, „Pani Moniko, jesteś wspaniałą i wartościową Kobietą. Wspólnie z Michałem stworzyliście coś, co niesie prawdziwą wartość dla ludzi. Niech dzisiejszy przekaz będzie początkiem dobra, które będzie dalej płynąć i inspirować innych” – pisali.

Tym razem jednak, co się raczej rzadko zdarzali, internauci zwracali uwagę nie tylko na Monikę Borzym, ale także na jej tanecznego partnera. W komentarzach pojawiały się głosy, że Michał Kassin jest świetnym tancerzem i powinien dostać kolejną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Można zaryzykować stwierdzenie, że tych zrozpaczonych odejściem Michała było nawet więcej.

„Przepraszam, że to napiszę, ale Michał jest takim genialnym tancerzem, a od czasów Roksi w ogóle nie może się wykazać. Wielka strata dla widza”, „Wielka szkoda Michała. Mam nadzieję, że będzie w następnej edycji z partnerką, z którą zdobędzie kryształową kulę, bo naprawdę zasługuje”, „Michał jest świetnym tancerzem. W następnej edycji będzie miał szansę pokazać swoje umiejętności. Bardzo w to wierzę, bo naprawdę na to zasługuje. Wszystkiego dobrego na dziś i powodzenia w przyszłości” — pisali internauci po programie.

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