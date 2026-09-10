„Perfekcyjny thriller, jest tu wszystko, co powinno”. To najlepszy film teraz na Prime Video
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„Perfekcyjny thriller, jest tu wszystko, co powinno”. To najlepszy film teraz na Prime Video

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„Milczenie owiec”
„Milczenie owiec” Źródło: Orion Pictures Corporation
To film, który ma prawdziwą siłę rażenia. Dogłębnie analizuje psychikę bohaterów, dostarcza emocji i dreszczyku grozy. Pamiętacie, kiedy obejrzeliście go po raz pierwszy?

„Milczenie owiec” stworzył go nieżyjący już Jonathan Demme („Filadelfia”, „Kandydat”, „Rachel wychodzi za mąż”). Film na zawsze ugruntował jego pozycję jako jednego z najważniejszych amerykańskich reżyserów na świecie. Obraz trafił do kin w walentynki 1991 roku i przy budżecie wynoszącym 19 milionów dolarów zarobił na całym świecie 272,7 miliona dolarów. Zdobył też 5 Oscarów.

To, co czyni ten film arcydziełem, to złożone emocje i wyzwania, z jakimi mierzą się bohaterowie. Każda z nich przechodzi własną przemianę. Lecter pragnie zemsty, Starling szuka katharsis, a Buffalo Bill chce stać się kimś innym. Dwie główne postaci prowadzą ze sobą wciągające widzów werbalne pojedynki, jednak też okazują sobie w niektórych momentach prawdziwą troskę. Lecter zaciekawia odbiorców, bo nie jest typowym „mordercą”, jakich wówczas pokazywała telewizja. Jest człowiekiem wyrafinowanym, inteligentnym, przez co przełamuje te schematy.

„Milczenie owiec” jest jednym z najczęściej ocenianych filmów na Filmwebie. W Polsce dało mu notę ponad 700 tys. widzów i ma wynik 8,3/10, co plasuje go w czołówce topowych produkcji wszech czasów.

„Wielki klasyk i zarazem jeden z najlepszych filmów w historii kina. Doskonałość w każdym szczególe”; „Ogląda się wspaniale. Perfekcyjny thriller, jest tu wszystko, co powinno być, z niezapomnianymi rolami Foster i Hopkinsa”; „Rewelacyjny thriller. Jeden z najlepszych jakie powstały” – piszą o nim widzowie. To jeden z tych obrazów, przy których naprawdę trudno o nieprzychylną ocenę.

Najlepiej oceniany film na Prime Video. O czym jest?

„Milczenie owiec” opowiada o młodej kadetce FBI, Clarice Starling (w tej roli rewelacyjna Jodie Foster), która otrzymuje zadanie schwytania seryjnego mordercy zwanego Buffalo Billem. W tym celu zostaje wysłana do doktora Hannibala Lectera (ikoniczna rola Anthony’ego Hopkinsa) – uwięzionego w celi psychopaty i kanibala, który może pomóc w ustaleniu tożsamości zabójcy.

Relacja między Starling i Lecterem odbiega od rutynowej znajomości i oparta jest na niebezpiecznej psychologicznej grze. Lecter analizuje traumy Clarice, za które oferuje wskazówki prowadzące do schwytania Buffalo Billa.

Film "Milczenie owiec" obejrzycie na platformie Prime Video.

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Źródło: WPROST.pl