Gangsterski hit w TV. Zaskoczy widzów zwrotem akcji

„Borys” zapowiada się na historię, w której nic nie jest tak proste, jak się wydaje – a jeden zwrot akcji potrafi wywrócić wszystko do góry nogami.

„Borys”. Gangsterska opowieść w TV

Widzowie Czwórki dostaną kolejną propozycję z kina akcji. „Borys” w reżyserii Jakuba Świderskiego to historia osadzona w realiach polskiego półświatka, gdzie lojalność ma swoją cenę, a tajemnice prędzej czy później wychodzą na jaw.

Film stawia na dynamiczną narrację i fabularny zwrot, który zmienia perspektywę całej opowieści. To właśnie ten element ma być najmocniejszym punktem produkcji.

Tytułowy bohater, grany przez Dominika Dąbrowskiego („Plagi Breslau”, „Lombard. Życie pod zastaw”), wraca do Polski po kilku latach spędzonych w Rosji. Niechętnie mówi o tym, co działo się za wschodnią granicą – wiadomo jedynie, że wyjechał tam za kobietą i pracował jako ochroniarz w nocnym klubie. Po rozpadzie związku decyduje się zacząć od zera.

Na początek musi znaleźć dach nad głową i sposób na życie. Problem w tym, że okazje w jego świecie rzadko prowadzą do spokojnej egzystencji.

Świat przestępczy wciąga bez reszty

Przełom następuje w barze, gdzie Borys ratuje z opresji Endrju (Artur Jasiński), zajmującego się zbieraniem haraczy. To spotkanie otwiera mu drzwi do świata zorganizowanej przestępczości. Endrju przedstawia go swojemu szefowi, Wincentemu (Michał Kula – „Pitbull”), który planuje wejść na wyższy poziom działalności.

Borys szybko zdobywa zaufanie w gangu, a jego pozycja rośnie. W międzyczasie poznaje Sylwię (Annie Ostrowska – „Bad Boy”), w której się zakochuje. W tle trwają przygotowania do dużej akcji, która ma być kolejnym krokiem w rozwoju przestępczego imperium. Gdy plan nabiera rozpędu, na jaw wychodzi tajemnica Borysa. To właśnie ten moment staje się punktem zwrotnym całej historii i zmienia układ sił w świecie bohaterów.

„Borys” to propozycja dla widzów, którzy lubią gangsterskie klimaty, ale oczekują czegoś więcej niż schematycznej historii. Tu kluczowe okazuje się nie tylko to, kto pociąga za sznurki, lecz także to, co każdy z bohaterów próbuje ukryć.

Emisja już w piątek, 10 kwietnia o godz. 20 a antenie TV 4.

