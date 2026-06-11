Najlepsze filmy z Bradem Pittem – ranking 40+ tytułów dostępnych online

Brad Pitt od ponad lat pozostaje jedną z największych gwiazd Hollywood. W jego filmografii znajdziemy zarówno kultowe thrillery, widowiskowe produkcje akcji, jak i ambitne dramaty, które przyniosły mu najważniejsze nagrody. Siłą aktora jest niezwykła wszechstronność. Równie przekonująco wypada jako bezwzględny Tyler Durden w „Podziemnym kręgu”, ekscentryczny Jeffrey Goines w „12 małpach”, romantyczny Benjamin Button czy nieustraszony Achilles w „Troi”. Przez lata współpracował z najwybitniejszymi reżyserami współczesnego kina, w tym z Davidem Fincherem, Quentinem Tarantino, Terrence’em Malickiem czy braćmi Coen, tworząc role, które na stałe zapisały się w historii popkultury.

Przygotowaliśmy zestawienie ponad 40 najlepszych filmów z Bradem Pittem, które można obecnie znaleźć na platformach streamingowych w Polsce. To przekrój przez najważniejsze momenty jego kariery – od przełomowych występów z lat 90., przez największe kinowe przeboje, aż po nowsze produkcje.

40 najlepszych filmów z Bradem Pittem dostępnych w streamingu w Polsce

„Thelma & Louise”



Thelma (Geena Davis) jest gospodynią domową, żoną sprzedawcy dywanów. Jej życie sprowadza się do dbania o dom i gotowania posiłków mężowi, który traktuje ją jak duże, pozbawione własnego zdania, dziecko. Louise (Susan Sarandon), kobieta dojrzała, jest kelnerką, znudzoną i sfrustrowaną codziennym powtarzaniem tych samych czynności. Od lat żyje z muzykiem Jimmym (Michael Madsen), który nie może zdecydować się na małżeństwo. Pewnego dnia obie przyjaciółki postanawiają oderwać się od codzienności i wybrać na weekend do wynajętego domku w górach. Zatrzymują się na drinka w przydrożnym barze. Tam za sprawą alkoholu, muzyki i tańców Thelma rozluźnia się. Rozbawiona wychodzi na powietrze z poznanym przed chwilą mężczyzną. Przeżywa szok, gdy ten na parkingu próbuje ją zgwałcić. Z opresji wybawia ją Louise, zabijając napastnika. Przerażone tym, co się stało, przyjaciółki uciekają w kierunku Meksyku – mitycznego celu podróży wszelkich banitów...

Dostępny na: Prime Video



„Wspaniały świat”



Gangster-rysownik Jack Deebs (Gabriel Byrne) siedząc w więzieniu, uciekał od smutnej rzeczywistości wymyślając Wspaniały świat – komiks z udziałem uwodzicielskiego wampa Holli Would. Twórca komiksu staje się więźniem własnej wizji, gdy Holli wciąga go do swego świata z zamiarem uwiedzenia i nakłonienia do ożywienia jej postaci. Doświadczony detektyw (Brad Pitt) – jedyny poza Jackiem prawdziwy człowiek w świecie komiksu – przypomina o obowiązującym tu prawie: ludzie nie mogą uprawiać seksu z animkami. Ciało okazuje się jednak słabsze od tuszu, więc Holli (Kim Basinger) przyjmuje ludzką postać w Las Vegas i prowokuje pogoń, która grozi zagładą obu światów – komiksowego i realnego. Błyskotliwie mieszając animację z filmem aktorskim, "Wspaniały świat" pozostaje przede wszystkim wzorcem kina akcji.

Dostępny na: Megogo



„Rzeka życia”



Prawidziwa historia dwóch chłopców – Normana i Paula, dorastających w Montanie. Paul buntuje się przeciwko ojcu, a rozsądny i zamknięty Norman w głębi duszy podziwia brata. To, co ich łączy, to rzeka Big Blackfoot, gdzie w trójkę łowią ryby.

Dostępny na: HBO Max



„Kalifornia”



Brian i Carrie postanawiają zebrać materiał do książki o najgorszych mordercach w dziejach Ameryki. Zanim dotrą do Kalifornii, odwiedzą domy najbardziej poszukiwanych i miejsca ich zbrodni. Jedyny problem stanowią pieniądze, potrzebują więc kogoś, kto wybierze się z nimi, wnosząc swój wkład finansowy. Early, wielokrotny przestępca, ma już dość właściciela przyczepy, w której mieszka i kuratora usiłującego znaleźć mu zajęcie; przypadkowo natyka się na ogłoszenie, dające mu szansę wymarzonej ucieczki. Razem ruszają w drogę, na przejażdżkę, której nigdy nie zapomną.

Dostępny na: Prime Video



„Wywiad z wampirem”



Przeszło dwieście lat temu Louis de Pointe du Lac był zwykłym człowiekiem, miał wspaniałą żonę, która jednak zmarła podczas porodu. Jego wewnętrzny ból po stracie żony i córki był nie do zniesienia, a życie przestało mieć dla niego jakikolwiek sens. Wówczas odwiedził go Lestat, wampir. Przekonał go, że zna sposób, by raz na zawsze położyć kres jego bezgranicznemu cierpieniu i uczynił go wampirem. Jako dodatkowe wyróżnienie zapewnił mu nieśmiertelność. Od tamtego czasu, przez dwa stulecia, Louis był świadkiem niezliczonych ludzkich cierpień. Widział, jak za sprawą bezwzględnego Lestata przelewała się ludzka krew. Sam nigdy nie nauczył się zabijać. Wreszcie postanowił, że musi opowiedzieć komuś o sobie. Udziela więc wywiadu dziennikarzowi z San Francisco. Opowiada wstrząsającą historię o miłości, pragnieniu, o ekstazie i o tym wszystkim, co wiąże się z przywilejem bycia wampirem.

Dostępny na: Prime Video, Megogo, Player



„Wichry namiętności”



Pułkownik William Ludlow (Anthony Hopkins) żyje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnóża Gór Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred (Aidan Quinn) najstarszy z nich, jest odpowiedzialny i pełen dystansu; Samuel (Henry Thomas) ukochany beniaminek jest wrażliwym idealistą, a średni - Tristan (Brad Pitt) to duch niespokojny i nieposkromiony. W tym męskim świecie pojawia się Susannah Finncannon (Julia Ormond), kobieta piękna i inteligentna, która rozpalając w braciach pożądanie i ducha rywalizacji, zmienia na zawsze ich życiowe losy.

Dostępny na: Netflix, Prime Video



„Siedem”



Siedem. To liczba ofiar, których dosięgnie gniew jego wybrańca. To liczba sposobów odebrania życia, które on wybierze. To liczba dni tygodnia z życia deszczowej metropolii, które obejrzysz na ekranie, poznając zakamarki umysłu szaleńca. Ale czy na pewno jest on szalony, czy może szalone są tylko drogi, którymi prowadzi pozbawione empatii społeczeństwo do oświecenia?

Dostępny na: Player, Megogo, CanalVOD



„12 małp”



Jest rok 2035. Nieznany wirus niszczy ludzkość. Tylko 1% populacji uchodzi z życiem. Ludzie żyją pod ziemią. Więzień James Cole zostaje wysłany w przeszłość do roku 1996, aby zebrać informacje na temat pochodzenia wirusa. Jednak w wyniku pomyłki trafia do roku 1990, gdzie natychmiast aresztuje go policja.

Dostępny na: SkyShowtime, Player



„Uśpieni”



Historia czterech chłopców, którzy wychowywali się w Nowym Jorku. Mogli w zasadzie wybierać między mafią a Kościołem. Ojciec Bobby z całym poświęceniem walczył o ich dusze. Niestety nie upilnował swoich czterech wychowanków, którzy trafiają do poprawczaka o zaostrzonym rygorze, gdzie dostają się w ręce zwyrodniałych, perwersyjnych strażników. To, co ich tam spotka zapamiętają na całe życie.

Dostępny na: Netflix



„Zdrada”



Irlandia Północna. Młody chłopak jest świadkiem śmierci ojca. Mordercą jest zamaskowany terrorysta. Kilkanaście lat później, jako dorosły człowiek, bohater walczy w szeregach IRA. Ścigany przez Anglików emigruje do Ameryki, gdzie znajduje schronienie w domu nowojorskiego policjanta.

Dostępny na: Prime Video



„Siedem lat w Tybecie”



Austriacki himalaista, Heinrich Harrer, wyrusza na kolejną wyprawę, lecz z powodu wybuchu wojny nie może powrócić do domu. Podczas przymusowego pobytu w Tybecie poznaje młodego Dalajlamę.

Dostępny na: Prime Video



„Joe Black”



Susan (Claire Forlani) jest córką milionera, a jej pasja to pomaganie innym. Na pierwszy rzut oka niczego jej nie brakuje, a jednak... Pewnego dnia w barze podrywa ją młody, niezwykle przystojny i inteligentny mężczyzna Joe (Brad Pitt), w którym zaczyna się zakochiwać. Tuż po wspólnym lunchu i pożegnaniu nieznajomy ginie pod kołami samochodu. Susan jest niezwykle zaskoczona, kiedy po kilku godzinach ten sam przystojniak z baru staje się gościem jej ojca Williama (Anthony Hopkins). Dziwi ją również fakt, że zupełnie jej nie pamięta...

Dostępny na: Prime Video



„Podziemny krąg”



Młody yuppie (Edward Norton), wbity w narzucony przez "wyścig szczurów" styl życia, cierpi na bezsenność. Za namową lekarza trafia na spotkania terapeutyczne ludzi ciężko i śmiertelnie chorych. Paradoksalnie odnajduje - w spotkaniach pełnych bólu i cierpienia - spokój. Wkrótce spotyka na swej drodze przewrotnego anarchistę Tylera Durdena (Brad Pitt), który imponuje mu swym nieskrępowaniem i wyzwoleniem. Obaj szybko stają się swoim wzajemnym dopełnieniem. Organizują zamknięte walki - Podziemny Krąg, który przeradza się w paramilitarną organizację anarchistyczną.

Dostępny na: HBO Max, Netflix



„Przekręt”



Film złożony z kilku opowieści, które splatają się wokół historii o handlu diamentami. Fabuła opowiada poza tym o walkach psów, kradzieży samochodów, walce na pięści i upodobaniach środowiska przestępczego. Zawikłana intryga kryminalna służy ukazaniu barwnego świata ekscentrycznych postaci - wśród których odnajdziemy gangsterów, szefów mafii, bokserów i Cyganów.

Dostępny na: CanalVOD, FilmBox+



„Mexican”



Jerry Welbach otrzymuje podwójne ultimatum. Jego szef gangster żąda, żeby Jerry pojechał do Meksyku i przywiózł stamtąd bezcenny, zabytkowy pistolet nazywany "The Mexican", w innym wypadku poniesie srogie konsekwencje niesubordynacji. Drugie ultimatum stawia Jerry'emu jego dziewczyna, Samantha, która domaga się, żeby zerwał wszelkie kontakty z przestępczym światem. Jerry uzmysławia sobie, że woli pozostać przy życiu, nawet za cenę kłopotów ze swoją dziewczyną, wyrusza więc do Meksyku. Okazuje się, że samo znalezienie pistoletu nie jest takim problemem, jak przewiezienie go do kraju. Pistolet zdaje się przynosić nieszczęście, zwłaszcza, gdy Samantha zostaje zakładniczką płatnego zabójcy, Leroya, który przetrzymuje ją jako gwarancję bezpiecznego zwrotu pistoletu przez Jerry'ego.

Dostępny na: SkyShowtime



„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”



Danny Ocean (George Clooney) to urodzony złodziej. Właśnie wyszedł z więzienia, co jednak nie przeszkadza mu w planowaniu kolejnego, i to niebanalnego skoku. Ma zamiar okraść jednocześnie trzy największe kasyna w Las Vegas należące do Terryego Benedicta (Andy Garcia), bezwzględnego cwaniaka, który podrywa byłą żonę Dannyego - Tess (Julia Roberts). Skok ten wymaga zespołu najlepszych fachowców i Ocean właśnie takich ludzi znajduje. Plan jest ryzykowny - kasyna Bendicta są doskonale chronione, ale cała jedenastka jest gotowa podjąć wyzwanie, gdyż liczą na łup w wysokości co najmniej 150 milionów dolarów.

Dostępny na: Prime Video



„Zawód: Szpieg”



Przez wiele lat agenta CIA Nathana Muira (Robert Redford) i jego protegowanego Toma Bishopa (Brad Pitt) łączyła nie tylko praca, ale wspaniała, prawdziwa przyjaźń. Byli nierozłączni, każdą powierzoną misję wykonywali razem, przemierzyli świat od Wietnamu po Berlin, podejmowali się najtrudniejszych zadań. Jest rok 1991, dla Nathana Muira nadszedł czas zasłużonej emerytury. Niestety jego przyjaciel podczas niebezpiecznej akcji wpada w tarapaty. Zostaje aresztowany przez Chińczyków, którzy wyznaczyli termin jego egzekucji za 24 godziny. Nathan nie waha się - musi przyjść z pomocą przyjacielowi.

Dostępny na: Prime Video



„Troja”



Brad Pitt dobywa miecza, perfekcyjnie odtwarzając rolę mitycznego herosa - greckiego wojownika Achillesa, w spektakularnej ekranizacji Iliady. Orlando Bloom i Diane Kruger wcielają się w postacie legendarnych kochanków, których miłość staje się początkiem wojny; Eric Bana gra księcia, który ośmiela się stawić czoła Achillesowi, a Peter O'Toole rządzi Troją jako król Priam. Reżyser Wolfgang Petersen przeniósł na ekran antyczny świat potężnych okrętów wojennych, walczących armii, warownych fortec i gigantycznego Konia Trojańskiego. "Troja, zrealizowana w tradycji filmów Braveheart - Waleczne Serce i Gladiator, to epickie widowisko najwyższej klasy!".

Dostępny na: Prime Video



„Ocean's Twelve: Dogrywka”



Minęły trzy lata odkąd Danny Ocean (George Clooney) i jego ludzie na czele z karcianym asem Rusty Ryanem (Brad Pitt), kieszonkowcem Linusem Caldwellem (Matt Damon), specjalistą od materiałów wybuchowych Basherem Tarrem (Don Cheadle) i rozpruwaczem sejfów Frankiem Cattonem (Bernie Mac) dokonali jednego z najbardziej udanych i lukratywnych skoków w historii, pozbawiając bezwzględnego właściciela kasyn, Terry'ego Benedicta (Andy Garcia) każdego centa, przechowywanego w skarbcu jego kasyna. Po podziale 160 milionów, każdy członek ekipy Oceana próbował wieść proste, legalne życie... Co, ku zmartwieniu żony Danny'ego, Tess (Julia Roberts), okazało się niezbyt proste. Nagle ktoś łamie Zasadę Numer Jeden i wydaje bandę Benedictowi. Kończy się ich spokojne życie. Benedict chce odzyskać swoje 160 milionów plus odsetki albo... Poza tym, o czym szybko przekona się ekipa Danny'ego, Benedict nie jest jedyną wpływową osobą na świecie, która szuka Jedenastki Oceana...

Dostępny na: Prime Video, Player, Megogo



„Pan i pani Smith”



Na pozór: John i Jane Smith są zwyczajnym małżeństwem ze sporym stażem, wiodącym ustabilizowany, żeby nie powiedzieć nudny żywot w uroczym domu na przedmieściach. Funkcjonują bez większych zgrzytów, wzlotów czy upadków, ale nie da się ukryć, że codzienna rutyna obojgu za bardzo nie służy. Bo czyż rozmowa o nowych przyprawach do sosu jest w stanie dodać życiu pikanterii? Naprawdę: John i Jane Smith są płatnymi zabójcami, których skuteczność i profesjonalizm są szeroko doceniane i wysoko opłacane. Po prostu nie mają sobie równych. Pracują dla konkurencyjnych organizacji. I choć w branży ich sława ich wyprzedza, to o sobie wzajemnie nic nie wiedzą. Prawda nie może wyjść na jaw.

Dostępny na: Prime Video, HBO Max



„Ocean's 13”



Gang Danny'ego Oceana (George Clooney) planuje swój kolejny wielki skok. Wybór pada na właściciela kasyn i hoteli, bezwzględnego Willy'ego Banka (Al Pacino). To przez niego jeden z ludzi Oceana trafił do szpitala. Zemsta jest nieunikniona. Danny i jego wierny zespół opracowują misterny plan pogrążenia Banka, zakładający pozbawienie go okrągłej sumki pół miliarda dolarów, i to w dniu otwarcia jego największego kasyna. Aby to się jednak udało, muszą pozyskać do współpracy swego dotychczasowego wroga, Terry'ego Benedicta (Andy Garcia). Czy plan się powiedzie i szajka Oceana znów okaże się bezkonkurencyjna?

Dostępny na: Prime Video, Megogo, Player



„Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda”



Film ukazuje prywatne życie i publiczne wyzyski wyjętego spod prawa Amerykanina, charyzmatycznego i nieprzewidywalnego Jessego Jamesa (Brad Pitt). Planuje on swoją kolejną wielką napaść i rozpoczyna wojnę ze swymi wrogami, którzy polując na niego pragną zdobyć nagrodę pieniężną i chwałę. Jednak największe zagrożenie dla jego życia może go spotkać ze strony tych, którym ufa najbardziej.

Dostępny na: Megogo, Prime Video



„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”



"Urodziłem się w okolicznościach niezwykłych." - i tak też zaczyna się "Benjamin Button", adaptacja klasycznej noweli F. Scotta Fitzgeralda z lat dwudziestych XX wieku o człowieku, który przychodzi na świat jako osiemdziesięciolatek i stopniowo młodnieje. O człowieku, który – podobnie jak my wszyscy – nie potrafi zatrzymać upływu czasu. Jego osobistą historię, osadzoną w Nowym Orleanie, śledzimy od końca I Wojny Światowej w 1918 roku aż po XXI wiek, przeżywając jego los równie niezwykły, jak bywa los każdego człowieka. Wyreżyserowany przez Davida Finchera, z Bradem Pittem, Cate Blanchett, Tildą Swinton, Taraji P. Henson, Jasonem Flemyngiem, Eliasem Koteasem i Julią Ormond w rolach głównych, film "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" jest w istocie opowieścią podróżnika w czasie, o ludziach i o miejscach, które napotyka, o odnalezionych i utraconych miłościach, o radości życia i smutku śmierci, a także o tym, czego czas nie zmienia.

Dostępny na: Prime Video, Netflix



„Bękarty wojny”



Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej Francji podczas egzekucji rodziny Shosanny Dreyfus (Mélanie Laurent), której dziewczyna jest świadkiem. Stracenia dokonuje nazistowski pułkownik Hans Landa (Christoph Waltz). Shosannie udaje się uciec i wyjechać do Paryża, gdzie, jako właścicielka kina, przyjmuje nową tożsamość. W innym miejscu w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje grupę żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty. Do oddziału Raine'a dołącza niemiecka aktorka i agentka Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), której misją jest pozbawienie władzy przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy tych ludzi zbiegają się pod kinowym afiszem, gdzie Shosanna przygotowuje własny plan zemsty.

Dostępny na: Canal+, Netflix



„Drzewo życia”



Jack żyje wraz z dwójką braci oraz rodzicami w szczęśliwym domu. Rodzice otaczają go opieką i troską, a świat wydaje się być dla niego wspaniałym miejscem. Do tego z pozoru idealnego świata zaczynają jednak docierać mroczne aspekty życia takie jak choroba, cierpienie i śmierć. Chłopak zaczyna swoją drogę wiodącą ku dorosłości i przekonuje się, że w miejsce sielanki i beztroski przychodzi mu zmierzyć się z labiryntem dorosłego życia. Jack staje się zagubioną duszą w nowoczesnym świecie. Jedynym sposobem na wydostanie się z pułapki będzie znalezienie odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania o sens wiary i powód naszej egzystencji. Będzie to wymagało podróży do najodleglejszych miejsc w czasie i przestrzeni – miejsc, w których nie był jeszcze nikt.

Dostępny na: CDA



„Moneyball”



Historia managera klubu baseballowego Oakland Athletics Billy'ego Beane'a, który postanowił wykorzystać w swojej pracy analizy komputerowe. Dzięki temu, jego drużyna ma lepsze wyniki i może zmagać się z lepszymi zespołami, mimo złej sytuacji finansowej.

Dostępny na: Netflix



„Zabić, jak to łatwo powiedzieć”



Jackie Cogan, płatny zabójca, zostaje wynajęty, by odzyskać pieniądze skradzione podczas mafijnej gry w pokera i wymierzyć karę sprawcom.

Dostępny na: Canal+, Prime Video



„World War Z”



Tajemnicza choroba zmienia ludzi w żądne krwi zombie. Chcący zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo były pracownik ONZ, Gerry Lane, dołącza do zespołu mającego znaleźć przyczynę dziesiątkującej świat zarazy.

Dostępny na: Megogo, Prime Video, Player, CanalVOD



„Zniewolony. 12 Years a Slave”



Połowa XIX wieku. Mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych.

Dostępny na: CDA



„Furia”



Kwiecień 1945 roku. Alianckie wojska rozgromiły niemiecką armię w Ardenach i maszerują wprost na Berlin. Znany z odwagi, zahartowany w boju dowódca czołgu pieszczotliwie nazywanego Furia, sierżant Wardaddy (Brad Pitt) otrzymuje zadanie specjalne. Wraz ze swoją załogą będzie musiał wykonać tajną misję za linią frontu i stawić czoła znacznie potężniejszym siłom wroga.

Dostępny na: Prime Video, CDA



„Nad morzem”



Film opowiada historię kryzysu w związku amerykańskiego pisarza Rolanda (Brad Pitt) i jego żony Vanessy (Jolie Pitt). Całość dzieje się w malowniczej Francji lat siedemdziesiątych. Według słów aktorki i reżyserki, nawiązuje do tradycji kina europejskiego lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. To opowieść o związku naznaczonym stratą, ale także o trwałości wbrew okolicznościom i wreszcie o drodze do wybaczenia i akceptacji.

Dostępny na: Prime Video, Apple TV



„Big Short”



Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które stały się zarzewiem ogólnoświatowego kryzysu 2007-2010. Zadziwiające, jak zaledwie kilku mężczyzn - poprzez spekulacje, malwersacje, balansowanie na granicy prawa - doprowadziło do gigantycznej zapaści gospodarczo-ekonomicznej właściwie w każdym zakątku globu. Sensacyjne kulisy wydarzeń, które wpłynęły na każdego z nas.

Dostępny na: Prime Video, Megogo, Player



„Sprzymierzeni”



Rok 1942. Podczas wykonywania niebezpiecznej misji kanadyjski oficer wywiadu spotyka francuską bojowniczkę ruchu oporu. Z czasem zakochują się w sobie.

Dostępny na: Prime Video, Megogo, Player



„Machina wojenna”



Film jest ekranizacją książki "Wszyscy ludzie generała" Michaela Hastings'a i opowiada historię generała Stanleya A. McChrystal'a, głównego dowódcy wojsk w Afganistanie w 2009 , który został zdymisjonowany po wyjątkowo nieprzychylnym, ukazującym szokującą prawdę o poczynaniach świty generała, artykule w czasopiśmie "Rolling Stone". Co ciekawe, ludzie z najbliższego otoczenia generała McChrystala pracują obecnie dla prezydenta Donalda Trumpa. Autor książki zginął w zagadkowym wypadku krótko po wydaniu książki.

Dostępny na: Netflix



„Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.

Dostępny na: HBO Max, Netflix



„Ad Astra”



Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.

Dostępny na: HBO Max



„Zaginione miasto”



Odnosząca sukcesy powieściopisarka zostaje porwana przez poszukiwaczy skarbów i musi połączyć siły z modelem z okładki jej książki. Para zostaje wciągnięta w morderczą przygodę w dżungli, która okazuje się dziwniejsza niż fikcja.

Dostępny na: Prime Video, Player



„Bullet Train”



Pięcioro zabójców, znajdujących się w szybkim pociągu jadącym z Tokio do Morioki, odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstaje pytanie, kto wyjdzie z pociągu żywy i co ich czeka na stacji końcowej.

Dostępny na: Prime Video, Player, Polsat Box Go



„Babilon”



Oryginalna epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występuję: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. W obsadzie znaleźli się także: Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood. "Babilon" to film reżysera nagrodzonego sześcioma Oscarami "La La Land"- Damiena Chazelle. Chazelle jest też autorem scenariusza.

Dostępny na: Prime Video, Player



„Samotne wilki”



Ścieżki dwóch załatwiaczy krzyżują się, gdy obaj zostają wezwani do zatuszowania błędu prominentnej nowojorskiej polityczki. Na jedną burzliwą noc muszą odłożyć na bok wzajemną niechęć i swoje ego, aby dokończyć robotę.

Dostępny na: Apple TV+



„F1: Film”



Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.

Dostępny na: Apple TV+, Prime Video, PlayerCzytaj też:

Największe hity z Tomem Hanksem. Te filmy obejrzysz teraz onlineCzytaj też:

150+ najlepszych seriali kryminalnych na Netflix i HBO Max. Nasz ranking