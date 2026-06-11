Kontrowersyjny film Pasikowskiego trafił do telewizji. Gdzie oglądać?

„Zamach na papieża” to jeden z najbardziej komentowanych polskich filmów ostatnich miesięcy. Władysław Pasikowski i Bogusław Linda, duet odpowiedzialny za kultowe „Psy”, ponownie spotkali się na planie, by opowiedzieć historię inspirowaną jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń XX wieku.

Pasikowski i Linda ponownie połączyli siły w „Zamachu na papieża”

Przez lata stworzyli jedne z najważniejszych filmów w historii polskiego kina sensacyjnego. Władysław Pasikowski i Bogusław Linda ponownie spotkali się na planie produkcji „Zamach na papieża”, która dla wielu fanów jest symbolicznym powrotem twórców odpowiedzialnych za sukces takich tytułów jak „Psy”, „Kroll” czy „Psy 2: Ostatnia krew”.

Tym razem Linda wciela się w postać Konstantego „Bruna” Brusickiego, byłego agenta wywiadu i elitarnego snajpera, który po latach spokojnej emerytury zostaje zmuszony do podjęcia najtrudniejszej decyzji w swoim życiu.

Bruno wiedzie samotne życie z dala od dawnych służb. Jego jedynym łącznikiem z rodziną pozostaje córka mieszkająca w Niemczech, z którą utrzymuje sporadyczny kontakt. Spokój bohatera kończy się w chwili, gdy lekarze przekazują mu dramatyczną diagnozę. Mężczyzna dowiaduje się, że cierpi na śmiertelną chorobę i zostało mu zaledwie kilka miesięcy życia.

Informacja o jego stanie szybko dociera także do dawnych przełożonych. Ci przygotowują tajną operację związaną z planowanym zamachem na papieża Jana Pawła II. W centrum spisku znajduje się Ali Agca, który po wykonaniu zadania również ma zostać wyeliminowany. Do realizacji planu potrzebny jest jednak doświadczony strzelec wyborowy. Wybór pada właśnie na Brunona.

W tym filmie stawka jest wyższa niż własne życie

Emerytowanego agenta odwiedza pułkownik Szymurek, grany przez Ireneusza Czopa. Proponuje bohaterowi udział w operacji, z której nie sposób się wycofać.

Bruno słyszy ultimatum. Jeśli odmówi wykonania zadania, konsekwencje mogą dosięgnąć jego córkę. Mężczyzna staje przed wyborem, który wpłynie nie tylko na los jego najbliższych, ale również na życie wielu innych osób.

Pasikowski buduje napięcie wokół moralnych dylematów bohatera, łącząc kino sensacyjne z politycznym thrillerem. Obok Bogusława Lindy na ekranie pojawili się także znani i cenieni polscy aktorzy. W produkcji wystąpili między innymi Ireneusz Czop, Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski, Karolina Gruszka oraz Matylda Gieżgno.

To właśnie obsada była jednym z najmocniej chwalonych elementów filmu, który od momentu premiery wywoływał liczne dyskusje wśród widzów i krytyków.

Gdzie obejrzeć „Zamach na papieża”?

Film Władysława Pasikowskiego jest obecnie dostępny w serwisie TVP VOD. Produkcję można obejrzeć w ramach płatnego wypożyczenia.

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