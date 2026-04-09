Netflix ma nowy hit? Szokująca fabuła serialu

W przypadku nowej produkcji Netflixa wychodzi coś pośrodku: kryminalny chaos z domieszką rodzinnych absurdów i bohaterami, którzy zdecydowanie nie powinni niczeo kraść.

„Życiowe błędy” wpadają na Netflix. O czym właściwie jest ten serial?

Punkt wyjścia brzmi jak kiepski plan, który nie miał prawa się udać. Nicky i Morgan, rodzeństwo o wątpliwych zdolnościach organizacyjnych, decydują się ukraść naszyjnik dla umierającej babci. Problem w tym, że robią to tak źle, że wpadają w ręce prawdziwej mafii.

Zamiast jednorazowej wpadki zaczyna się spirala problemów. Bohaterowie są szantażowani i zmuszani do wykonywania kolejnych zleceń, w które pakują się coraz głębiej, choć wyraźnie nie mają pojęcia, co robią. Netflix określa to jako „fail upwards”, co w tym przypadku oznacza jedno: im bardziej się mylą, tym większy robi się bałagan.

Dan Levy wraca, ale w nie do końca znane rejony

Za serialem stoi Dan Levy, który po sukcesie sitcomu „Schitt’s Creek” mógł spokojnie odcinać kupony. Zamiast tego postanowił pójść w stronę czarnej komedii kryminalnej. Na dodatek nie tylko stoi za projektem, ale też gra jedną z głównych ról. Jego Nicky to ksiądz, który trafia w sam środek przestępczego chaosu. Brzmi absurdalnie i w sumie takie właśnie jest.

Na ekranie partneruje mu Taylor Ortega jako Morgan. To ona gra bardziej impulsywną część duetu i, jak twierdzi sam Levy, ma wszystko, by szybko stać się rozpoznawalnym nazwiskiem. W roli ich matki pojawia się Laurie Metcalf, czyli ktoś, kto potrafi podnieść poziom każdej sceny samą obecnością. Dalej jest równie solidnie: Abby Quinn, Boran Kuzum, Jack Innanen i Elizabeth Perkins.

Komedia, kryminał i rodzinny dramat w jednym. Kiedy premiera?

Serial próbuje połączyć kilka tonów naraz. Z jednej strony mamy mafijne porachunki, z drugiej rodzinne napięcia, a wszystko podszyte humorem, który momentami jest dość czarny. To ryzykowna mieszanka. Jeśli działa, dostajesz coś świeżego. Jeśli nie, kończy się stylistycznym rozjazdem. Tutaj balans jest… chwiejny, ale właśnie to może być jego największą zaletą.

Jak na razie platforma zrobiła wokół premiery spory szum. Na Sunset Boulevard pojawił się billboard z diamentowym naszyjnikiem układającym się w datę premiery, a w mediach społecznościowych opublikowano wideo stylizowane na „kradzież” klejnotu przez obsadę.

Film od dzisiaj, 9 kwietnia 2026 roku dostępny jest a Netflix, a cały sezon liczy osiem odcinków. Idealny format na szybki seans, jeśli ktoś lubi oglądać, jak ludzie podejmują coraz gorsze decyzje.

Czytaj też:

„Dlaczego nasi takich nie robią?”. Ten islandzki serial to ukryta perełka NetfliksaCzytaj też:

Netflix ujawnia datę premiery! 3. sezon kultowego serialu nadejdzie szybciej, niż myślisz