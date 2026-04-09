Te seriale słono kosztują. Teraz obejrzysz je za darmo

Wszystko dzięki temu, że stacja ARTE.tv dorzuca do swojej oferty trzy europejskie seriale, które na innych platformach kosztują i to całkiem sporo.

Darmowe seriale na ARTE.tv. Te tytuły robią różnicę

Platforma ARTE.tv poszerzyła swoją bibliotekę o trzy produkcje z różnych zakątków Europy. Łączy je jedno: mocne historie, wyrazisty klimat i bardzo dobre oceny. Wśród nowości znalazły się kryminalne „Dochodzenie”, hiszpański thriller „Celeste” oraz zmysłowy romans „Foodie Love”. Co ważne, wszystkie można obejrzeć za darmo, bez zakładania konta i bez opłat. W świecie, gdzie każda kolejna platforma wyciąga rękę po portfel, to dość egzotyczne podejście.

Nowe tytuły pokazują też, jak różnorodne potrafi być europejskie kino serialowe. Od chłodnego skandynawskiego realizmu, przez napięty thriller, po intymną historię o relacjach. ARTE.tv konsekwentnie udostępnia ambitne produkcje bez opłat, co w realiach rynku VOD wygląda niemal jak błąd w systemie. Tym razem to jednak błąd, z którego warto skorzystać.

„Dochodzenie” – prawdziwa historia, która wstrząsnęła Europą

Miniserial „Dochodzenie” oparty jest na wydarzeniach z 2017 roku i sprawie zaginięcia szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Rutynowy wywiad na pokładzie eksperymentalnej łodzi podwodnej przeradza się w dramatyczne śledztwo kopenhaskiej policji.

Twórca postawił na nietypową perspektywę. „Historią nie jest przemoc. Historią jest to, co przemoc po sobie zostawia. To ludzie, którzy muszą z nią żyć. I ludzie, którzy muszą żyć dalej. Wartość życia nie tkwi w momencie, w którym zostaje ono ode-brane. Nie w przemocy. Nie w rozgłosie wokół. Tkwi w tym, co następuje później. W cierpliwości. W odpowiedzialności. W ludziach, którzy się zjawiają. I zostają. To jest ta historia” — mówi Tobias Lind-holm.

Produkcja wyróżnia się oszczędną formą i realizmem, unikając efektownych pościgów na rzecz żmudnej pracy śledczych. Serial zdobył pięć nominacji do duńskich nagród Robert. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Tobias Lindholm, współtwórca „Borgen” i autor scenariuszy do filmów Thomasa Vinterberga, w tym „Na rauszu”.

„Celeste” – podatki, celebryci i gra o miliony

„Celeste” udowadnia, że sprawy podatkowe też mogą trzymać w napięciu. Bohaterką jest doświadczona inspektorka skarbowa Sara Santano, która tuż przed emeryturą dostaje najważniejsze zadanie w karierze.

Ma udowodnić, że światowa gwiazda muzyki latynoskiej faktycznie mieszka w Hiszpanii i powinna tam płacić podatki. Stawka? Nawet 20 mln euro. Serial stworzył Diego San José, a wyreżyserowała go Elena Trapé. W roli głównej występuje Carmen Machi, łącząc napięcie z subtelnym humorem.

„Foodie Love” – miłość zaczyna się od jedzenia

W „Foodie Love” wszystko zaczyna się niewinnie: od aplikacji dla miłośników jedzenia. Dwoje trzydziestolatków spotyka się, by sprawdzić, czy kulinarna pasja może przerodzić się w coś więcej.

To opowieść o emocjach, które wychodzą na powierzchnię między kolejnymi daniami. Jedzenie staje się tu językiem relacji, a każda randka odkrywa nowe warstwy przeszłości bohaterów. Za reżyserię odpowiada Isabel Coixet, a na ekranie oglądamy Laia Costa i Guillermo Pfening.

